Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Kartik Purnima Wishes 11 wonderful messages status greetings shubhkamnaye Kartik Purnima 2025 photos
Kartik Purnima Wishes, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं: इन 11 मैसेज, फोटो के साथ दें कार्तिक पूर्णिमा की बधाई

Kartik Purnima Wishes, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं: इन 11 मैसेज, फोटो के साथ दें कार्तिक पूर्णिमा की बधाई

संक्षेप: Happy Kartik Purnima Wishes in hindi: मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अपनों का कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व स्पेशल बनाने के लिए शेयर करें ये सुभकामनाएं-

Wed, 5 Nov 2025 12:52 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Happy Kartik Purnima Wishes: कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व बुधवार को बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अपनों का कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व स्पेशल बनाने के लिए शेयर करें ये सुभकामनाएं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं: इन 11 मैसेज, फोटो के साथ दें कार्तिक पूर्णिमा की बधाई

गंगा आरती, घाटों पर शंखनाद

शिव के मंत्र और जगमगाते दीपदान

कितना अद्भुत है कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें:इतने बजे से शुरू कार्तिक पूर्णिमा पूजा व दान मुहूर्त, जानें लक्ष्मी पूजा मुहूर्त
ये भी पढ़ें:कार्तिक पूर्णिमा पर दिखेगा चमकीला सुपरमून, बेहद करीब नजर आएगा चांद, जानें कब और

कार्तिक पूर्णिमा की दिव्य चांदनी,

आपके जीवन को शांति,

पवित्रता और समृद्धि से भर दे।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

खुशी हर रात चांद बनकर आए

दिन का उजाला शान बनकर आए

कभी दूर न हो आपके चेहरे की मुस्कान

कार्तिक पूर्णिमा ऐसी सौगात लेकर आए।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

कार्तिक पूर्णिमा के पावन मौके पर

सबके मन को शांति मिले,

हर दिन मन में खुशियां खिले,

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें:कल कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये 6 उपाय

इस कार्तिक पूर्णिमा पर, भगवान शिव और भगवान विष्णु आपको उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

Happy Kartik Purnima Wishes

इस पावन रात्रि पर, भगवान शिव और भगवान विष्णु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

दीपों का ये पावन त्योहार,

आपके लिए लाए खुशियां हजार,

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

दिल में नेक ख्याल हो

और होंठो पर सच्चे बोल

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर

आपको शांति मिले अनमोल

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें:कार्तिक पूर्णिमा पर चमकेगी इन राशियों की किस्मत, खूब होगा लाभ
ये भी पढ़ें:राशिफल: 5 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें

आपका दामन कभी न हो खाली

शुभ हो आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा निराली।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि है अति पावन,

बरसे देवताओं का प्यार और आशीर्वाद,

चंद्रमा की चांदनी और मां लक्ष्मी का प्यार,

शुभ हो आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

जैसे दीये रात को रोशन करते हैं,

वैसे ही आपके मन और आत्मा को स्पष्टता और शांति मिले।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Kartik purnima Purnima kab hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने