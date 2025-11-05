Kartik Purnima Wishes, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं: इन 11 मैसेज, फोटो के साथ दें कार्तिक पूर्णिमा की बधाई

संक्षेप: Happy Kartik Purnima Wishes in hindi: मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अपनों का कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व स्पेशल बनाने के लिए शेयर करें ये सुभकामनाएं-

Wed, 5 Nov 2025 12:52 AM

Happy Kartik Purnima Wishes: कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व बुधवार को बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अपनों का कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व स्पेशल बनाने के लिए शेयर करें ये सुभकामनाएं-

कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं: इन 11 मैसेज, फोटो के साथ दें कार्तिक पूर्णिमा की बधाई गंगा आरती, घाटों पर शंखनाद

शिव के मंत्र और जगमगाते दीपदान

कितना अद्भुत है कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

कार्तिक पूर्णिमा की दिव्य चांदनी,

आपके जीवन को शांति,

पवित्रता और समृद्धि से भर दे।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

खुशी हर रात चांद बनकर आए

दिन का उजाला शान बनकर आए

कभी दूर न हो आपके चेहरे की मुस्कान

कार्तिक पूर्णिमा ऐसी सौगात लेकर आए।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

कार्तिक पूर्णिमा के पावन मौके पर

सबके मन को शांति मिले,

हर दिन मन में खुशियां खिले,

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

इस कार्तिक पूर्णिमा पर, भगवान शिव और भगवान विष्णु आपको उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

इस पावन रात्रि पर, भगवान शिव और भगवान विष्णु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

दीपों का ये पावन त्योहार,

आपके लिए लाए खुशियां हजार,

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

दिल में नेक ख्याल हो

और होंठो पर सच्चे बोल

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर

आपको शांति मिले अनमोल

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

आपका दामन कभी न हो खाली

शुभ हो आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा निराली।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि है अति पावन,

बरसे देवताओं का प्यार और आशीर्वाद,

चंद्रमा की चांदनी और मां लक्ष्मी का प्यार,

शुभ हो आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार।

आपको और आपके परिवार को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

जैसे दीये रात को रोशन करते हैं,

वैसे ही आपके मन और आत्मा को स्पष्टता और शांति मिले।