Jaya Ekadashi 2026 Wishes: श्रीहरि की कृपा बनी रहे सदा...जया एकादशी पर अपनों भेजने के लिए पढ़ें टॉप 10 शुभकामनाएं
Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी का व्रत रखने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति भी होती है। ऐसे में लोग इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। साथ ही इस दिन लोगों अपनों को शुभ संदेश भेजकर जया एकादशी की शुभकामानाएं देते हैं।
जया एकादशी का व्रत आज यानी 29 जनवरी 2026 को है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन व्रत करने से हर प्रकार के कष्ट खत्म होते हैं और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जया एकादशी का व्रत रखने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति भी होती है। इस दिन लोग अपनों को शुभ संदेश भेजकर जया एकादशी की शुभकामानाएं देते हैं। नीचे कुछ शुभ संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं।
जया एकादशी 2026 के लिए शुभकामना संदेश
1.जया एकादशी का पावन पर्व आया है, विष्णु भक्ति का पावन संदेश लाया है।
हर मनोकामना पूरी हो आपकी, श्रीहरि ने कृपा का हाथ बढ़ाया है।
जया एकादशी के पावन पर्व की शुभकामनाएं!
2. व्रत, नियम और सच्ची आस्था, श्रीहरि से जोड़ें मन की हर आशा।
जया एकादशी पर यही दुआ है, जीवन में बनी रहे खुशियों की भाषा।
जया एकादशी के पावन पर्व की शुभकामनाएं!
3. जया एकादशी की शुभ घड़ी में, श्रीविष्णु का नाम सजे हर घड़ी में।
मनोकामनाएं पूर्ण हों आपकी, हर राह आसान बने जिंदगी में।
जया एकादशी के पावन पर्व की शुभकामनाएं!
4. एकादशी का व्रत पावन कहलाए, मन को शुद्ध, जीवन को राह दिखाए।
जया एकादशी की शुभकामनाएं, श्रीहरि हर संकट दूर भगाए।
जया एकादशी के पावन पर्व की शुभकामनाएं!
5. भक्ति की धारा, विश्वास की शक्ति, श्रीविष्णु दें जीवन को मुक्ति।
जया एकादशी पर मिले आशीर्वाद, हर दिन बढ़े सुख, शांति और भक्ति
जया एकादशी के पावन पर्व की शुभकामनाएं!
6. जया एकादशी का शुभ संदेश, लाए जीवन में खुशियों का प्रवेश।
श्रीहरि की कृपा बनी रहे सदा, दूर हों कष्ट, मिटे हर क्लेश।
जया एकादशी के पावन पर्व की शुभकामनाएं!
7. श्रीविष्णु के चरणों में शीश झुकाएं, जया एकादशी पर भक्ति गुन गाएं।
हार्दिक शुभकामनाएं आपको, जीवन में मंगलमय पल पाएं।
जया एकादशी के पावन पर्व की शुभकामनाएं!
8. मां तुलसी और भगवान विष्णु
आप और आपके परिवार पर
ऐसे ही कृपा बरसाते रहें
आप ऐसे ही उन्नति करते रहें।
जया एकादशी की शुभकामनाएं।
9. विष्णु जिनका नाम हो
वैकुंठ जिनका धाम हो
जया एकादशी के शुभ अवसर पर
श्रीहरि को शत-शत प्रणाम।
जया एकादशी की शुभकामनाएं।
10. ताल बजे, मृदंग बजे
बजे श्रीहरि की वीणा
जय राम, जय राम
जय-जय श्रीकृष्ण हरि।
जया एकादशी की शुभकामनाएं।
भगवान विष्णु के चमत्कारी मंत्र पढ़े और साझा करें
- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
- ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्
- शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्
- ॐ विष्णवे नमः
- श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा
जया एकदाशी पर आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और इन्हें अपनों के संग साझा भी कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा जातक पर बनी रहती है।