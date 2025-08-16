Happy Janmashtami Wishes Images Quotes : Shri Krishna Janmashtami photos messages sms kanha photo latest status Happy Janmashtami Wishes , Images , Quotes : टॉप 20 श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, फोटो मैसेज, भक्तिमय SMS, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Janmashtami Wishes Images Quotes : Shri Krishna Janmashtami photos messages sms kanha photo latest status

Happy Janmashtami Wishes , Images , Quotes : टॉप 20 श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, फोटो मैसेज, भक्तिमय SMS

Happy Janmashtami Photos , Wishes, Quotes , Images : आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद मंगलकारी और कल्याणकारी माना गया है। जन्माष्टमी के मौके पर अपनों को भेजे ये दिल छू लेने वाले संदेश-

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 08:53 AM
share Share
Follow Us on
Happy Janmashtami Wishes , Images , Quotes : टॉप 20 श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, फोटो मैसेज, भक्तिमय SMS

Happy Janmashtami Wishes Images , Quotes , Photos : आज देश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद मंगलकारी और कल्याणकारी माना गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि द्वापर युग में आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। हर कृष्ण भक्त कान्हा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हर तरफ जय कन्हैया लाल की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण की गूंज है। ऐसे में इस खास दिन पर अपनों को बधाई संदेश भेजना बिल्कुल भी न भूलें। यह त्योहार कृष्ण भक्तों के लिए सबसे खास होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप अपनों को नीचे दिए गए खास बधाई संदेशों के साथ हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी बोल सकते हैं।

Happy Janmashtami Wishes Images Quotes :: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अपनों को भेजे ये दिल छू लेने वाले संदेश

1. हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे॥

सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. हाथी घोड़ा पालकी

जय कन्हैया लाल की

सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी

हे नाथ नारायण वासुदेवाय

एक मात्र स्वामी तुम सखा हमारे

हे नाथ नारायण वासुदेवा

शुभ और मंगलमय जन्माष्टमी

4. आनंद उमंग भयो, जय हो नन्द लाल की ।

नन्द के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की ॥

5. माखन का कटोरा, मिश्री का थाल,

मिट्टी की खुशबू , बारिश की फुहार।

राधा की उम्मीद कन्हैया का प्यार,

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार।।

Happy Janmashtami Wishes Images

6. कृष्ण की महिमा, कृष्ण का प्यार;

कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण से ही संसार;

मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार

7. माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी बजाकर जिसने नचाया,

खुशी मनाओ उसके जन्म दिन की,

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया

हैप्पी जन्माष्टमी

8. श्री कृष्ण के कदम आपके घर आएं,

आप खुशियों के दीप जलाएं,

परेशानी आपसे आंखे चुराएं,

कृष्ण जन्मोत्सव की आपको शुभकामनाएं

9. यशोदा के कन्हैया, नंद के लाल!

राधा के कृष्ण, गोकुल के ग्वाल!

अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें!

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

Happy Janmashtami Wishes Images

10. राधा संग गोपियों की चाहत है कान्हा,

हमारे हृदय की विरासत है कान्हा !

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

11. जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला,

वही है हम सबके दुःख दूर करने वाला।।

कृष्ण जन्मोत्सव की आपको शुभकामनाएं

12. कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम,

ऐसे श्री कृष्ण भगवान को, हम सब का प्रणाम!

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

13. गिरधर गोपाल है जिनका नाम!

जिनकी जन्मभूमि है मथुरा धाम!

जिन्होंने दिया था गीता का ज्ञान!

ऐसे श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम!

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

Happy Janmashtami Wishes Images

14. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस शुभ अवसर पर, मैं प्रभु से सभी के सुख, समृद्धि और निरंतर उन्नति की कामना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।

15. कृष्णं वन्दे जगदगुरुम्‌!

सम्पूर्ण जगत के आधार लीलाधर, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण जी के पावन अवतरण दिवस 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' की सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं!

मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम, करुणा एवं भक्ति का संचार कर चराचर जगत का कल्याण करें, यही प्रार्थना है।

16. बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम।

अरुण अधरजनु बिम्बफल, नयनकमल अभिराम।।

आप सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

Happy Janmashtami Wishes Images

17. अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं

राम नारायणं जानकी वल्लभं

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

18. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥"

इस श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आइए हम श्रीमद्भगवद्गीता को जीवन का स्वर बनाएं और अपने कर्मों से युग-निर्माण का संकल्प लें।

आप सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं।

19. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च।

नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नम:।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।

20. मोर पंख सिर पर लगा, बंसी लेकर हाथ !

स्वागत है श्री कृष्ण का, भले पधारे नाथ !!

तन राधा सा नाचता, मन में उठे हिलोर !

तुम ही तन के सर्जक हो, तुम ही चित के चोर !

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

janmashtami wishes hindi happy janmashtami wishes
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने