Happy Janmashtami Photos , Wishes : श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं फोटो मैसेज, SMS व शायरी व कोट्स
Happy Janmashtami Photos , Wishes, Quotes , Images :जन्माष्टमी का दिन कृष्ण भक्तों के लिए बहुत खास होता है, जिसका इंतजार उन्हें पूरा साल रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप अपनों को नीचे दिए गए खास बधाई संदेशों के साथ हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी बोल सकते हैं।
Happy Janmashtami Photos , Wishes, Quotes , Images : आज 16 अगस्त को देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि द्वापर युग में आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आज हर कृष्ण भक्त कान्हा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। इस दिन कोई दिनभर उपवास रखकर भगवान श्रीकृष्ण की उपासना करता है तो कहीं दही हांडी मटकी फोड़कर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरे दिन भजन-कीर्तन करते हैं। लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। हर तरफ जय कन्हैया लाल की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण की गूंज है। ऐसे में इस खास दिन पर अपनों को बधाई संदेश भेजना बिल्कुल भी न भूलें। यह त्योहार कृष्ण भक्तों के लिए सबसे खास होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप अपनों को नीचे दिए गए खास बधाई संदेशों के साथ हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी बोल सकते हैं।
Happy Krishna Janmashtami 2025 Quotes, Shayari: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अपनों को भेजे ये दिल छू लेने वाले संदेश
आनंद उमंग भयो, जय हो नन्द लाल की ।
नन्द के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की ॥
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे॥
सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
हाथी घोड़ा पालकी
जय कन्हैया लाल की
सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवाय
एक मात्र स्वामी तुम सखा हमारे
हे नाथ नारायण वासुदेवा
शुभ और मंगलमय जन्माष्टमी
जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला,
वही है हम सबके दुःख दूर करने वाला।।
कृष्ण जन्मोत्सव की आपको शुभकामनाएं
कृष्ण जिनका नाम
गोकुल जिनका धाम,
ऐसे श्री कृष्ण भगवान को
हम सब का प्रणाम!
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
माखन का कटोरा, मिश्री का थाल,
मिट्टी की खुशबू , बारिश की फुहार।
राधा की उम्मीद कन्हैया का प्यार,
मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार।।
कृष्ण की महिमा, कृष्ण का प्यार;
कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण से ही संसार;
मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार
गिरधर गोपाल है जिनका नाम!
जिनकी जन्मभूमि है मथुरा धाम!
जिन्होंने दिया था गीता का ज्ञान!
ऐसे श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम!
जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
यशोदा के कन्हैया, नंद के लाल!
राधा के कृष्ण, गोकुल के ग्वाल!
अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें!
जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
राधा संग गोपियों की चाहत है कान्हा,
हमारे हृदय की विरासत है कान्हा !
जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
माखन चुराकर जिसने खाया,
बंसी बजाकर जिसने नचाया,
खुशी मनाओ उसके जन्म दिन की,
जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया
हैप्पी जन्माष्टमी
श्री कृष्ण के कदम आपके घर आएं,
आप खुशियों के दीप जलाएं,
परेशानी आपसे आंखे चुराएं,
कृष्ण जन्मोत्सव की आपको शुभकामनाएं
इस शुभ अवसर पर, मैं प्रभु से सभी के सुख, समृद्धि और निरंतर उन्नति की कामना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।