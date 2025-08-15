Happy Janmashtami 2025 Wishes Photos: Happy Krishna Janmashtami messages krisha images sms kanha photo pics Happy Krishna Janmashtami 2025 Wishes , Photos : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, SMS व फोटो मैसेज, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Janmashtami 2025 Wishes Photos: Happy Krishna Janmashtami messages krisha images sms kanha photo pics

Happy Krishna Janmashtami 2025 Wishes , Photos : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, SMS व फोटो मैसेज

Happy Krishna Janmashtami Wishes, Photos: देश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की जबरदस्त धूम है। इस शुभ अवसर पर आप अपने प्रियजनों को नीचे दिए गए फोटो मैसेज बधाइयां व शुभकामनाएं भेज सकते हैं-

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 02:12 PM
share Share
Follow Us on
Happy Krishna Janmashtami 2025 Wishes , Photos : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, SMS व फोटो मैसेज

Happy Krishna Janmashtami Wishes, Photos: देश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार की जबरदस्त धूम है। हर तरफ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि कंस के बढ़ रहे अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण के रूप में आठवां अवतार लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार, भादो कृष्ण अष्टमी तिथि शुक्रवार, 15 अगस्त को रात 11.49 बजे शुरू होगी और इसका समापन शनिवार, 16 अगस्त को रात 09.34 बजे होगा। उदिया तिथि के चलते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखा जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आप अपने प्रियजनों को नीचे दिए गए फोटो मैसेज बधाइयां व शुभकामनाएं भेज सकते हैं-

हाथी घोड़ा पालकी

जय कन्हैया लाल की

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी

हे नाथ नारायण वासुदेवाय

एक मात्र स्वामी तुम सखा हमारे

हे नाथ नारायण वासुदेवा

शुभ और मंगलमय जन्माष्टमी

गिरधर गोपाल है जिनका नाम!

जिनकी जन्मभूमि है मथुरा धाम!

जिन्होंने दिया था गीता का ज्ञान!

ऐसे श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम!

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

Happy Krishna Janmashtami 2025

यशोदा के कन्हैया, नंद के लाल!

राधा के कृष्ण, गोकुल के ग्वाल!

अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें!

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

राधा संग गोपियों की चाहत है कान्हा,

हमारे हृदय की विरासत है कान्हा !

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी बजाकर जिसने नचाया,

खुशी मनाओ उसके जन्म दिन की,

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया

हैप्पी जन्माष्टमी

Happy Krishna Janmashtami 2025

श्री कृष्ण के कदम आपके घर आएं,

आप खुशियों के दीप जलाएं,

परेशानी आपसे आंखे चुराएं,

कृष्ण जन्मोत्सव की आपको शुभकामनाएं

जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला,

वही है हम सबके दुःख दूर करने वाला।।

कृष्ण जन्मोत्सव की आपको शुभकामनाएं

कृष्ण जिनका नाम

गोकुल जिनका धाम,

ऐसे श्री कृष्ण भगवान को

हम सब का प्रणाम!

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

Janmashtami janmashtami message
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने