Holika Dahan 2026 Wishes: अग्नि में वह जल न सका, भक्त का मन डगमगा... होलिका दहन पर सभी को भेजें ये शुभकामना संदेश
Holika Dahan 2026 Wishes:होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं। अगर आप भी होलिका दहन पर बधाई संदेश भेजना चाहते हैं, तो नीचे 15 से ज्यादा शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।
इस बार होलिका दहन 2 मार्च की रात में की जाएगी और रंगों का पर्व होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारत में दिखाई देगा। ऐसे में सूतक काल मान्य होगा। मान्यता है कि सूतक काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। होलिका दहन की बात करें, तो यह पर्व हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं। अगर आप भी होलिका दहन पर बधाई संदेश भेजना चाहते हैं, तो नीचे 15 से ज्यादा शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।
1.
सत्य की जीत
सत्य की राह पर जो चलते,
उनका जीवन सुख में ढलते।
प्रह्लाद भक्ति में लीन था,
होलिका दहन में जीत था,
अग्नि में वह जल न सका,
भक्त का मन डगमगा न सका,
बुराई चाहे जितनी आए,
सत्य और प्रेम ही जीत पाए।।
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
2.
होलिका जल गई धधक-धधक,
राख हुई उसकी कपट की ललक,
प्रह्लाद रहा था अडिग-अडोल,
भक्ति थी उसकी सच्ची अनमोल।
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
3.
हर साल हमें यह सिखलाता,
बुराई का अंत सदा आता,
सच्चाई की राह जो चुनते,
वो जीवन में आगे बढ़ते।
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
4.
अग्नि का न्याय होलिका बैठी अग्नि में,
सोचा अब सब राख है क्षण में,
परंतु जो सत्य और प्रेम लिए,
उनका दीप सदा जलता ही जिए,
धू-धू कर जलती होलिका,
प्रह्लाद को आंच ना आई,
जो पापों में लिप्त रहेगा,
उसका अंत सदा हो जाएगा।
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
5.
होली आई, संग होलिका दहन
होलिका की अग्नि जलाए,
मन का हर अंधेरा मिटाए,
सच्चाई का रंग चढ़ाए,
भक्ति का दीप जलाए,
आओ मिलकर गीत सुनाएं,
होली की खुशबू फैलाएं,
प्रेम की गंगा बहाएं,
रंगों में सबको सराबोर कर जाएं,
रंग बरसे, खुशियां बरसे,
सत्य की लौ सदा जलती रहे!
बुराई जले, सच्चाई जीते
होलिका की ज्वाला कहती,
पाप कभी ना टिक पाएगा।
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
6.
होलिका जले, मन का अंधेरा मिटे,
प्रेम का रंग, हर जीवन में खिले!
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
7.
असत्य की चिंगारी कितनी भी तेज हो,
सत्य की अग्नि के आगे बुझ ही जाती है।
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
8.
होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली लगे,
अंत में जीत अच्छाई की ही होती है,
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
9.
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है,
एक दिन वही उसमें गिरता है,
यही होलिका दहन की सच्ची सीख है,
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
10.
अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को होलिका की अग्नि में भस्म कर दो,
ताकि जीवन प्रेम और शांति के रंगों से महक उठे,
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
11.
रूठे यार को मनाना है,
इस बार गिले शिकवे को मिटाना है,
आ गया होली का त्योहार,
हम सब गले मिलकर करें नई शुरुआत।
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
12.
आप और आपके प्रियजनों पर सफलता,
समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की वर्षा हो।
आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं।
13.
इस होलिका दहन पर नकारात्मकता को त्यागें,
एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत करें।
आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!
14.
भगवान नरसिंह का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से समृद्ध करे।
आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
15.
रंगों की बौछार आपके और आपके
परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां,
स्वास्थ्य और धन लेकर आए।
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
16.
रूठा है कोई तो आज उसे मनाओ,
आज तो सारी गलती भूल जाओ,
लगा दो दोस्ती का रंग सबको यारों,
आज होली मनाओ तो ऐसी मनाओ।
होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान