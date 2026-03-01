Holika Dahan 2026 Wishes: अग्नि में वह जल न सका, भक्त का मन डगमगा... होलिका दहन पर सभी को भेजें ये शुभकामना संदेश

Holika Dahan 2026 Wishes:होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं। अगर आप भी होलिका दहन पर बधाई संदेश भेजना चाहते हैं, तो नीचे 15 से ज्यादा शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

इस बार होलिका दहन 2 मार्च की रात में की जाएगी और रंगों का पर्व होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारत में दिखाई देगा। ऐसे में सूतक काल मान्य होगा। मान्यता है कि सूतक काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। होलिका दहन की बात करें, तो यह पर्व हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं। अगर आप भी होलिका दहन पर बधाई संदेश भेजना चाहते हैं, तो नीचे 15 से ज्यादा शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

1.

सत्य की जीत

सत्य की राह पर जो चलते,

उनका जीवन सुख में ढलते।

प्रह्लाद भक्ति में लीन था,

होलिका दहन में जीत था,

अग्नि में वह जल न सका,

भक्त का मन डगमगा न सका,

बुराई चाहे जितनी आए,

सत्य और प्रेम ही जीत पाए।।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

2.

होलिका जल गई धधक-धधक,

राख हुई उसकी कपट की ललक,

प्रह्लाद रहा था अडिग-अडोल,

भक्ति थी उसकी सच्ची अनमोल।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

3.

हर साल हमें यह सिखलाता,

बुराई का अंत सदा आता,

सच्चाई की राह जो चुनते,

वो जीवन में आगे बढ़ते।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

4.

अग्नि का न्याय होलिका बैठी अग्नि में,

सोचा अब सब राख है क्षण में,

परंतु जो सत्य और प्रेम लिए,

उनका दीप सदा जलता ही जिए,

धू-धू कर जलती होलिका,

प्रह्लाद को आंच ना आई,

जो पापों में लिप्त रहेगा,

उसका अंत सदा हो जाएगा।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

5.

होली आई, संग होलिका दहन

होलिका की अग्नि जलाए,

मन का हर अंधेरा मिटाए,

सच्चाई का रंग चढ़ाए,

भक्ति का दीप जलाए,

आओ मिलकर गीत सुनाएं,

होली की खुशबू फैलाएं,

प्रेम की गंगा बहाएं,

रंगों में सबको सराबोर कर जाएं,

रंग बरसे, खुशियां बरसे,

सत्य की लौ सदा जलती रहे!

बुराई जले, सच्चाई जीते

होलिका की ज्वाला कहती,

पाप कभी ना टिक पाएगा।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

6.

होलिका जले, मन का अंधेरा मिटे,

प्रेम का रंग, हर जीवन में खिले!

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

7.

असत्य की चिंगारी कितनी भी तेज हो,

सत्य की अग्नि के आगे बुझ ही जाती है।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

8.

होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली लगे,

अंत में जीत अच्छाई की ही होती है,

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

9.

जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है,

एक दिन वही उसमें गिरता है,

यही होलिका दहन की सच्ची सीख है,

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

10.

अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को होलिका की अग्नि में भस्म कर दो,

ताकि जीवन प्रेम और शांति के रंगों से महक उठे,

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

11.

रूठे यार को मनाना है,

इस बार गिले शिकवे को मिटाना है,

आ गया होली का त्योहार,

हम सब गले मिलकर करें नई शुरुआत।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

12.

आप और आपके प्रियजनों पर सफलता,

समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की वर्षा हो।

आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं।

13.

इस होलिका दहन पर नकारात्मकता को त्यागें,

एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत करें।

आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं!

14.

भगवान नरसिंह का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों से समृद्ध करे।

आप सभी को होलिका दहन 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

15.

रंगों की बौछार आपके और आपके

परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां,

स्वास्थ्य और धन लेकर आए।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं

16.

रूठा है कोई तो आज उसे मनाओ,

आज तो सारी गलती भूल जाओ,

लगा दो दोस्ती का रंग सबको यारों,

आज होली मनाओ तो ऐसी मनाओ।

होलिका दहन 2026 की शुभकामनाएं