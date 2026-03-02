Hindustan Hindi News
Happy Holi Wishes, होली की शुभकामनाएं: रंगों से नहीं, दिल से होली खेलिए, ऐसे ही मैसेज, फोटो के साथ दें होली की बधाई

Mar 02, 2026 11:03 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Holi Wishes in Hindi 2026: इस बार जब आप हवा में गुलाल उड़ाएं, तो याद रखिएगा कि हर रंग एक नई उम्मीद का प्रतीक है। होली के इस रंग-बिरंगे त्योहार पर हमारी यही कामना है कि आपके रंगों के त्योहार पर खुशियों की बौछार होती रहे।

Happy Holi Wishes, होली की शुभकामनाएं: रंगों से नहीं, दिल से होली खेलिए, ऐसे ही मैसेज, फोटो के साथ दें होली की बधाई

Happy Holi Wishes in Hindi 2026: होली केवल रंगों का मेल नहीं, बल्कि दिलों के जुड़ाव का उत्सव है। इस बार जब आप हवा में गुलाल उड़ाएं, तो याद रखिएगा कि हर रंग एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। होली के इस रंग-बिरंगे त्योहार पर हमारी यही कामना है कि आपके रंगों के त्योहार पर खुशियों की बौछार होती रहे।

होली की शुभकामनाएं: रंगों से नहीं, दिल से होली खेलिए, ऐसे ही मैसेज, फोटो के साथ दें होली की बधाई

1. रिश्तों में मिठास की शुभकामना

जैसे गुझिया के बिना होली अधूरी है, वैसे ही अपनों के बिना जीवन फीका है।

2. मेरी कामना है कि इस होली आपके रिश्तों में वह सारी कड़वाहट धुल जाए जो समय के साथ अनजाने में आ गई थी। पुराने गिले-शिकवे भूलकर गले मिलने का यह सबसे सही समय है।

3. इस होली आपकी बातचीत में केसर की खुशबू हो और व्यवहार में चाशनी सी मिठास।

4. खुशियों के इंद्रधनुषी रंग

जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन होली हमें सिखाती है कि विविधता ही सुंदरता है।

5. आपके जीवन में लाल रंग प्रेम और ऊर्जा लेकर आए।

6. होली पर पीला रंग आपके ज्ञान और प्रसन्नता को बढ़ाए।

7. होली पर हरा रंग आपके करियर और स्वास्थ्य में खुशहाली लाए।

8. होली पर नीला रंग आपके मन को सागर जैसी शांति प्रदान करे।

9. होली पर बुराई पर अच्छाई की जीत हो।

10. होली का दहन हमें याद दिलाता है कि अहंकार और नकारात्मकता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य की आंच में उसे भस्म होना ही पड़ता है।

11. ईश्वर करे कि इस साल आपके मन की सारी चिंताएं, डर और नकारात्मक विचार 'होलिका' के साथ जलकर राख हो जाएं और अगले दिन की सुबह आपके लिए नई सकारात्मकता का 'फगुआ' लेकर आए।

12. होली का असली आनंद हुड़दंग में नहीं, बल्कि साथ में है।

13. इस बार रंगों के साथ-साथ मुस्कुराहटें भी बांटें।

14. इस होली ध्यान रखें कि आपकी खुशी किसी दूसरे की परेशानी न बने। पानी बचाएं और प्राकृतिक रंगों का चुनाव करें ताकि प्रकृति भी हमारे साथ मुस्कुरा सके।

15. रंगों से नहीं, दिल से होली खेलिए

क्योंकि रंग तो उतर जाते हैं,

पर यादें उम्र भर साथ रहती हैं।"

16. यह होली का त्योहार आपके जीवन में नई उमंगें भरे। कोयल की कूक और फागुन की मस्ती आपके घर के हर कोने में गूंजे।

17. होली पर आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और खुशियों के इस सतरंगी सफर में हमेशा आगे बढ़ता रहे।

18. राधा-कृष्ण के निश्छल प्रेम और ब्रज की लठमार होली जैसी जीवंतता आपके जीवन में बनी रहे।

19. आप सभी को, आपके परिवार को और आपके चाहने वालों को होली की अनंत मंगलकामनाएं

Holi Holi Wishes Happy Holi Wishes
