Happy Holi Wishes: होली है आई, होली है आई, खुशियों की फ्री डिलिवरी है लाई, शेयर करें ऐसे ही शुभकामना संदेश
holi ki hardik shubhkamnaye: 4 मार्च को रंगो वाली होली खेली जाएगी। इस बार 3 मार्च को चंद्रग्रहण के कारण के दिन खाली है और अब 4 मार्च को होली खेली जाएगी। इस दिन लोग सभी गिलेशिकवे मिटाकर होली खेलेंगे।
Holi Wishes and messages in hindi: 4 मार्च को रंगो वाली होली खेली जाएगी। इस बार 3 मार्च को चंद्रग्रहण के कारण के दिन खाली है और अब 4 मार्च को होली खेली जाएगी। इस दिन लोग सभी गिलेशिकवे मिटाकर होली खेलेंगे। यहां हम आपके अपनों को विश करने के लिए हम लाए हैं सबसे खूबसूरत होली संदेश, जिन्हें आप WhatsApp, Facebook और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भेज सकते हैं। इस तरह आप अपने-अपनों को होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं। होली खुशियों और रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर, मिठाइयां खिलाकर सभी बधाई देते हैं। होली का त्योहार आपसी प्यार, अपनापन और भाईचारे का संदेश भी देता है आप भी शेयर करें ऐसे ही मैसेज
होली है आई, होली है आई, खुशियों की फ्री डिलिवरी है लाई
अपनी लाइफ के इनबॉक्स में करें होली की इस मस्ती को करें शामिल
और सभी को बोलें हैप्ली होली
Happy Holi 2026
गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार
होली पर आपके लिए गुजियों की बहार
आपको मुबारक हो होली का यह त्योहार
Happy Holi 2026
रंग लगाकर, गुलाल छिड़ककर, गुजिया खाकर, गुब्बारे मारकर, पिचकारी से भिगोकर ही बोलेंगे हैप्पी होली
Happy Holi 2026
सूरज की किरणे,खुशियों की बहार, चांद की चांदनी,
अपनों का प्यार मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।
Happy Holi 2026
रंगों से भी रंगीन जिंदगी है हमारी रंगीली रहे यह बंदगी हमारी,
कभी न बिगड़े प्यार की रंगोली ऐ मेरे यार हैप्पी होली!
Happy Holi 2026
पूनम का चांद, रंगों की डोली, चांद से उसकी चांदनी बोली खुशियों से भर दे सबकी झोली, मुबारक हो आपको ये होली, होली मुबारक!
Happy Holi 2026
रंगों से भी रंगीन जिंदगी है हमारी रंगीली रहे यह बंदगी हमारी, कभी न बिगड़े प्यार की रंगोली ऐ मेरे यार हैप्पी होली!
Happy Holi 2026
रंग बरसे भीगे पिचकारी, खुशियों से महके दुनिया सारी,
गिले-शिकवे भूलकर आओ खेलें होली,
Happy Holi 2026
मथुरा की खुशबू, कन्हैया का प्यार, वृंदावन की बांसुरी, बरसाने की फुहार, राधा की , कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार!
Happy Holi 2026 quotes
होली आपके होठों पर मुस्कान लाए, आपकी आंखों में चमक लाए और आपकी आवाज में खुशी भर दे। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं! -Happy Holi 2026
होली के ये रंग आपके जीवन को भी उतना ही खुशियों से भर दें, जितने ये खुद कलरफुल हैं। आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!-Happy Holi 2026
जब भी आप किसी पर होली के रंग बरसाते हैं, तो यह उनके प्रति हमेशा वफादार रहने का वादा होता है। उन पर अपना सारा प्यार और स्नेह बरसाना। होली की शुभकामनाएं Happy Holi 2026
ईश्वर आपके जीवन के कैनवास को सबसे जीवंत रंगों से रंग दे। दिव्य शक्ति आप पर सदा सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की वर्षा करे। Happy Holi 2026
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां