Happy Holi 2026 Wishes: होली पर किसी खास संग दूर करने हैं गिले-शिकवे? दूरियां मिटा देंगे ये खास 20 मैसेज
होली एक ऐसा त्योहार है, जिसमें लोग गिले-शिकवे भुलाकर भी गले लग जाते हैं। अगर किसी के साथ पुराने गिले-शिकवे दूर करने हैं तो उनके लिए आज खास मैसेज भेजना तो बनता है। नीचे पढ़ें कुछ ऐसे ही चुंनिंदा मैसेज-
Happy Holi 2026 Wishes: आज चैत्र मास का की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही आज रंगों वाली होली खेली जा रही है। हिंदू धर्म के पवित्र और बड़े त्योहारों में से एक होली में हर कोई गले मिलकर एक-दूसरे को रंग लगाते हैं। भाईचारे और एकता का संदेश देने वाले इस पर्व पर लोगों का उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। वहीं अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा खास इंसान है, जिससे किसी बात पर लड़ाई हुई है तो आज मैसेज भेजकर अपने गिले-शिकवे दूर कर लें। नीचे पढें कुछ ऐसे ही खूबसूरत 20 मैसेज जो हर दूरियों को मिटा सकते हैं। नीचे पढ़ें ये 20 खास मैसेज-
1. अगर मैंने अनजाने में दिल दुखाया हो तो होली के रंगों के साथ मुझे आज माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!
2. होली का ये त्योहार कहता है इस बार कि हम पुराने गिले-शिकवे भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं। मुझे माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!
3. रंगों की तरह रिश्ते भी खूबसूरत हों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो दिल से माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!
4. होली आई है रिश्तों में मिठास घोलने, अगर मैंने कभी दुख दिया हो तो मुझे आज प्लीज माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!
5. इस होली पर बस एक ही दुआ है मेरी हमारे बीच की सारी दूरियां इस बार खत्म हो जाएं। हैप्पी होली 2026!!
6. होली के रंगों की तरह हमारी दोस्ती भी फिर से खिल उठे, अगर कोई गलती हुई है तो आज मुझे माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!
7. अगर मेरी किसी बात से दिल दुखा हो तो आज होली पर सब भूलकर फिर से मुस्कुरा दो और गले मिल लो। हैप्पी होली 2026!!
8. इस होली पर एक रंग माफी का भी लगा देना ताकि हमारा रिश्ता एक बार फिर से खूबसूरत बन जाए। हैप्पी होली 2026!!
9. होली का असली रंग तो वही है सच्चा जब दिल साफ हो जाए और रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। इसी वजह से आज माफी मांगती हूं। हैप्पी होली 2026!!
10. अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो होली के इस मौके पर दिल से माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!
11. आज अगर रंगों के साथ मुझे माफी भी मिल जाए तो होली और भी खूबसूरत हो जाए। माफ कर दो यार। हैप्पी होली 2026!!
12. इस होली पर दिल से कहना चाहता हूं कि अगर दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना आज। हैप्पी होली 2026!!
13. चलो इस होली पर सारे गिले-शिकवे रंगों में बहा देते हैं और एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। हैप्पी होली 2026!!
14. होली का रंग तभी सच्चा है जब रिश्तों में प्यार और माफी दोनों हों। हैप्पी होली 2026!!
15. अगर कभी मेरी बातों ने तुम्हें दुख दिया हो तो इस होली पर दिल से माफ कर देना यार। प्लीज मान जाओ। हैप्पी होली 2026!!
16. होली का त्योहार कहता है — नफरत को जलाओ और रिश्तों में प्यार के रंग भरो।
17. इस होली पर एक नई शुरुआत करते हैं यार, मुझे माफ कर दो ना। हैप्पी होली 2026!!
18. रंगों की तरह दिल भी साफ हो जाए, बस यही आज होली की सबसे बड़ी खुशी होगी। हैप्पी होली 2026!!
19. अगर कभी अनजाने में गलती हो गई हो तो होली के इस मौके पर आज मुझे माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!
20. होली आई है यह कहने चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब तो माफ कर दो। हैप्पी होली 2026!!
