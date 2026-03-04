Hindustan Hindi News
Happy Holi 2026 Wishes: होली पर किसी खास संग दूर करने हैं गिले-शिकवे? दूरियां मिटा देंगे ये खास 20 मैसेज

Mar 04, 2026 10:30 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
होली एक ऐसा त्योहार है, जिसमें लोग गिले-शिकवे भुलाकर भी गले लग जाते हैं। अगर किसी के साथ पुराने गिले-शिकवे दूर करने हैं तो उनके लिए आज खास मैसेज भेजना तो बनता है। नीचे पढ़ें कुछ ऐसे ही चुंनिंदा मैसेज-

Happy Holi 2026 Wishes: होली पर किसी खास संग दूर करने हैं गिले-शिकवे? दूरियां मिटा देंगे ये खास 20 मैसेज

Happy Holi 2026 Wishes: आज चैत्र मास का की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही आज रंगों वाली होली खेली जा रही है। हिंदू धर्म के पवित्र और बड़े त्योहारों में से एक होली में हर कोई गले मिलकर एक-दूसरे को रंग लगाते हैं। भाईचारे और एकता का संदेश देने वाले इस पर्व पर लोगों का उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। वहीं अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा खास इंसान है, जिससे किसी बात पर लड़ाई हुई है तो आज मैसेज भेजकर अपने गिले-शिकवे दूर कर लें। नीचे पढें कुछ ऐसे ही खूबसूरत 20 मैसेज जो हर दूरियों को मिटा सकते हैं। नीचे पढ़ें ये 20 खास मैसेज-

1. अगर मैंने अनजाने में दिल दुखाया हो तो होली के रंगों के साथ मुझे आज माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!

2. होली का ये त्योहार कहता है इस बार कि हम पुराने गिले-शिकवे भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं। मुझे माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!

3. रंगों की तरह रिश्ते भी खूबसूरत हों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो दिल से माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!

4. होली आई है रिश्तों में मिठास घोलने, अगर मैंने कभी दुख दिया हो तो मुझे आज प्लीज माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!

5. इस होली पर बस एक ही दुआ है मेरी हमारे बीच की सारी दूरियां इस बार खत्म हो जाएं। हैप्पी होली 2026!!

6. होली के रंगों की तरह हमारी दोस्ती भी फिर से खिल उठे, अगर कोई गलती हुई है तो आज मुझे माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!

7. अगर मेरी किसी बात से दिल दुखा हो तो आज होली पर सब भूलकर फिर से मुस्कुरा दो और गले मिल लो। हैप्पी होली 2026!!

8. इस होली पर एक रंग माफी का भी लगा देना ताकि हमारा रिश्ता एक बार फिर से खूबसूरत बन जाए। हैप्पी होली 2026!!

9. होली का असली रंग तो वही है सच्चा जब दिल साफ हो जाए और रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। इसी वजह से आज माफी मांगती हूं। हैप्पी होली 2026!!

10. अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो होली के इस मौके पर दिल से माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!

11. आज अगर रंगों के साथ मुझे माफी भी मिल जाए तो होली और भी खूबसूरत हो जाए। माफ कर दो यार। हैप्पी होली 2026!!

12. इस होली पर दिल से कहना चाहता हूं कि अगर दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना आज। हैप्पी होली 2026!!

13. चलो इस होली पर सारे गिले-शिकवे रंगों में बहा देते हैं और एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। हैप्पी होली 2026!!

14. होली का रंग तभी सच्चा है जब रिश्तों में प्यार और माफी दोनों हों। हैप्पी होली 2026!!

15. अगर कभी मेरी बातों ने तुम्हें दुख दिया हो तो इस होली पर दिल से माफ कर देना यार। प्लीज मान जाओ। हैप्पी होली 2026!!

16. होली का त्योहार कहता है — नफरत को जलाओ और रिश्तों में प्यार के रंग भरो।

17. इस होली पर एक नई शुरुआत करते हैं यार, मुझे माफ कर दो ना। हैप्पी होली 2026!!

18. रंगों की तरह दिल भी साफ हो जाए, बस यही आज होली की सबसे बड़ी खुशी होगी। हैप्पी होली 2026!!

19. अगर कभी अनजाने में गलती हो गई हो तो होली के इस मौके पर आज मुझे माफ कर देना। हैप्पी होली 2026!!

20. होली आई है यह कहने चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब तो माफ कर दो। हैप्पी होली 2026!!

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
