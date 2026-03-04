Happy Holi 2026: नाराजगी के रंग फीके पड़ जाएं, मुस्कानों के रंग चढ़ जाएं... बेस्ट है ये 25 शुभ संदेश
Happy Holi 2026: यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन रंग गुलाल उड़ाया जाता है और रंगों से खेला जाता है। रंग-गुलाल लगाकर लोग एक दूसरे से पुराने गिले शिकवे दूर करते हैं और गले मिलते हैं। अगर आप भी अपनों से दूर हैं, तो प्रियजनों को प्यार और उम्मीद से भरे संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।
देशभर में आज यानी 4 मार्च को होली का पावन पर्व बेहद धूम-धाम से मनाया जा रहा है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन रंग गुलाल उड़ाया जाता है और रंगों से खेला जाता है। रंग-गुलाल लगाकर लोग एक दूसरे से पुराने गिले शिकवे दूर करते हैं और गले मिलते हैं। अगर आप भी अपनों से दूर हैं, तो प्रियजनों को प्यार, रंग और उम्मीद से भरे संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं। नीचे कुछ खास शायरियां, शुभ संदेश हैं, जिन्हें आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और प्रियजनों को होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
1.
राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी,
प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी.
यह रंग न जाने कोई जात ना कोई बोली,
मुबारक हो आपको रंगों भरी होली।
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
2.
मक्के की रोटी नींबू का अचार सूरज की किरणें खुशियों की बहार
चांद की चांदनी अपनों का प्यार मुबारक हो आपको होली का त्योहार।
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
3.
रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार
सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार
चन्दन की खुशबु, अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको होली का त्यौहार !
होली की हार्दिक शुभकामनाएं !
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
4.
चली पिचकारी, उड़ा गुलाल
रंग बरसे नीले, हरे, लाल
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
5.
तेरे गालों पर गुलाल लगाना है,
दिल से तुझे अपना बनाना है,
इस होली बस इतनी दुआ है,
हर साल तुझे रंग लगाना है।
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
6.
त्यौहार है ये खुशियों का
जब सारे रंग खिलते हैं, उल्लास और उमंग से सब संग मिलते हैं,
होली के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेरो बधाइयां।
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
7.
मिठाइयों का हो ओवर फ्लो, मस्ती हो कभी न लो
रंग और गुलाल का सुरूर छाया रहे, पॉकेट में भरी माया रहे
गुड़ लक की हो बौछार, आया होली का त्यौहार
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
8.
होली के खूबसूरत रंगों की तरह,
आपको और आपके पूरे परिवार को,
हमारी तरफ से बहुत-बहुत रंगों भरी उमंगो भरी शुभकामनाएं।
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
9.
ऐसे मनाना होली का त्यौहार,
पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार,
यह मौका अपनों को गले लगाने का,
तो गुलाल और रंग लेकर हो जाओ तैयार।
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
10.
गुलाल का रंग गुब्बारों की मार
सूरज की किरणे खुशियों की बहार
चांद की चांदनी अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
11.
सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार
गालों पर गुलाल और पानी की बौछार
सुख समृद्धि और सफलता का हार
मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
12.
हवाओं के साथ अरमान भेजा है,
नेटवर्क के ज़रिये पैगाम भेजा है,
वो हम हैं जिसने सबसे पहले,
होली का राम-राम भेजा।
होली की बधाई आपको!
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
13.
दिल सपनों से houseful है
पूरे होंगे वो doubtful है
इस दुनिया में हर चीज़ wonderful है
पर ज़िन्दगी आप जैसे लोगों से ही colorful है
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
14.
वसंत ऋतु की बहार
चली पिचकारी उड़ा है गुलाल
रंग बरसे नीले हरे लाल
मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
15. लाल हो या पीला
हरा हो या नीला
सुखा हो या गिला
एक बार रंग लग जाये तो हो जाये रंगीला
आप सभी को हैप्पी होली!
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
16.गुजिया की तरह हमेशा मीठी रहे आपकी बोली
खुशियों से भरी रहे आपकी झोली
आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से
हैप्पी होली!
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
17.
आपके गुलाबी गालों के लिए गुलाबी रंग
आपके लाल होठों के लिए लाल रंग
और आपके सुंदर चेहरे पर सभी रंग!
होली की हार्दिक शुभकामनाएं!
18.
अच्छा हुआ जो गुजर गया फरवरी महिना
ये अंग्रेजी मोहब्बत का महिना था साहब
राधा कृष्ण का प्रेम तो अब चढ़ेगा,
रसिया पर फागुन का रंग जब चढ़ेगा
होली की बधाई!
19.
कदम कदम पर खुशियां रहें,
गम से कभी ना हो सामना,
जिंदगी में हर पल खुशियां नसीब हों,
मेरी तरफ से आपको होली की शुभकामना !
20.
खा के गुजिया, पी के भंग
लगा के थोडा थोडा सा रंग
बजा के ढोलक और मृदंग
खेलें होली हम तेरे संग !
होली की बधाई!
21.
रंगों से सजा है आंगन सारा,
हंसी से गूंजे घर हमारा,
मिठास घुले रिश्तों में ऐसे,
जैसे गुजिया में प्यार हमारा।
22.
नाराजगी के रंग फीके पड़ जाएं,
मुस्कानों के रंग चढ़ जाएं,
होली के इस शुभ अवसर पर
हर दिल से गिले शिकवे मिट जाएं।
23.
तेरे संग खेलूं रंगों की होली,
रंगों में घुल जाए प्यार की बोली,
प्यार के रंग में रंग दूं तुझे,
बन जाए ये दुनिया रंगोली।
24.
ये रंगों का त्योहार आया है,
साथ अपने खुशियां लाया है,
हमसे पहले कोई रंग न दे आपको,
इसलिए हमने शुभकामनाओं का रंग
सबसे पहले भिजवाया है…
holi
25.
सूरज की किरणें
खुशियों की बहार
जिंदगी में मिले सबका प्यार
मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान