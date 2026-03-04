Happy Holi 2026: नाराजगी के रंग फीके पड़ जाएं, मुस्कानों के रंग चढ़ जाएं... बेस्ट है ये 25 शुभ संदेश

Follow Us on

देशभर में आज यानी 4 मार्च को होली का पावन पर्व बेहद धूम-धाम से मनाया जा रहा है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन रंग गुलाल उड़ाया जाता है और रंगों से खेला जाता है। रंग-गुलाल लगाकर लोग एक दूसरे से पुराने गिले शिकवे दूर करते हैं और गले मिलते हैं। अगर आप भी अपनों से दूर हैं, तो प्रियजनों को प्यार, रंग और उम्मीद से भरे संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं। नीचे कुछ खास शायरियां, शुभ संदेश हैं, जिन्हें आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और प्रियजनों को होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

1. राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी,

प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी.

यह रंग न जाने कोई जात ना कोई बोली,

मुबारक हो आपको रंगों भरी होली।

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

2. मक्के की रोटी नींबू का अचार सूरज की किरणें खुशियों की बहार

चांद की चांदनी अपनों का प्यार मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

3. रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार

सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार

चन्दन की खुशबु, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार !

होली की हार्दिक शुभकामनाएं !

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

4. चली पिचकारी, उड़ा गुलाल

रंग बरसे नीले, हरे, लाल

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

5. तेरे गालों पर गुलाल लगाना है,

दिल से तुझे अपना बनाना है,

इस होली बस इतनी दुआ है,

हर साल तुझे रंग लगाना है।

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

6. त्यौहार है ये खुशियों का

जब सारे रंग खिलते हैं, उल्लास और उमंग से सब संग मिलते हैं,

होली के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेरो बधाइयां।

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

7. मिठाइयों का हो ओवर फ्लो, मस्ती हो कभी न लो

रंग और गुलाल का सुरूर छाया रहे, पॉकेट में भरी माया रहे

गुड़ लक की हो बौछार, आया होली का त्यौहार

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

8. होली के खूबसूरत रंगों की तरह,

आपको और आपके पूरे परिवार को,

हमारी तरफ से बहुत-बहुत रंगों भरी उमंगो भरी शुभकामनाएं।

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

9. ऐसे मनाना होली का त्यौहार,

पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार,

यह मौका अपनों को गले लगाने का,

तो गुलाल और रंग लेकर हो जाओ तैयार।

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

10. गुलाल का रंग गुब्बारों की मार

सूरज की किरणे खुशियों की बहार

चांद की चांदनी अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

11. सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार

गालों पर गुलाल और पानी की बौछार

सुख समृद्धि और सफलता का हार

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

12. हवाओं के साथ अरमान भेजा है,

नेटवर्क के ज़रिये पैगाम भेजा है,

वो हम हैं जिसने सबसे पहले,

होली का राम-राम भेजा।

होली की बधाई आपको!

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

13. दिल सपनों से houseful है

पूरे होंगे वो doubtful है

इस दुनिया में हर चीज़ wonderful है

पर ज़िन्दगी आप जैसे लोगों से ही colorful है

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

14. वसंत ऋतु की बहार

चली पिचकारी उड़ा है गुलाल

रंग बरसे नीले हरे लाल

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार!

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

15. लाल हो या पीला

हरा हो या नीला

सुखा हो या गिला

एक बार रंग लग जाये तो हो जाये रंगीला

आप सभी को हैप्पी होली!

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

16.गुजिया की तरह हमेशा मीठी रहे आपकी बोली

खुशियों से भरी रहे आपकी झोली

आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से

हैप्पी होली!

मुबारक हो आपको होली का त्योहार 2026

17.

आपके गुलाबी गालों के लिए गुलाबी रंग

आपके लाल होठों के लिए लाल रंग

और आपके सुंदर चेहरे पर सभी रंग!

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

18.

अच्छा हुआ जो गुजर गया फरवरी महिना

ये अंग्रेजी मोहब्बत का महिना था साहब

राधा कृष्ण का प्रेम तो अब चढ़ेगा,

रसिया पर फागुन का रंग जब चढ़ेगा

होली की बधाई!

19.

कदम कदम पर खुशियां रहें,

गम से कभी ना हो सामना,

जिंदगी में हर पल खुशियां नसीब हों,

मेरी तरफ से आपको होली की शुभकामना !

20.

खा के गुजिया, पी के भंग

लगा के थोडा थोडा सा रंग

बजा के ढोलक और मृदंग

खेलें होली हम तेरे संग !

होली की बधाई!

21.

रंगों से सजा है आंगन सारा,

हंसी से गूंजे घर हमारा,

मिठास घुले रिश्तों में ऐसे,

जैसे गुजिया में प्यार हमारा।

22.

नाराजगी के रंग फीके पड़ जाएं,

मुस्कानों के रंग चढ़ जाएं,

होली के इस शुभ अवसर पर

हर दिल से गिले शिकवे मिट जाएं।

23.

तेरे संग खेलूं रंगों की होली,

रंगों में घुल जाए प्यार की बोली,

प्यार के रंग में रंग दूं तुझे,

बन जाए ये दुनिया रंगोली।

24.

ये रंगों का त्योहार आया है,

साथ अपने खुशियां लाया है,

हमसे पहले कोई रंग न दे आपको,

इसलिए हमने शुभकामनाओं का रंग

सबसे पहले भिजवाया है…

25.

सूरज की किरणें

खुशियों की बहार

जिंदगी में मिले सबका प्यार