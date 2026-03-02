Happy Holi Wishes: होली पर अपनों को भेजें ये 100 खूबसूरत शुभकामना संदेश
होली खुशियों और रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर, मिठाइयां खिलाकर और दिल से बधाई देकर त्योहार की खुशी मनाते हैं। होली का त्योहार आपसी प्यार, अपनापन और भाईचारे का संदेश भी देता है, इसलिए लोग इस दिन पुराने गिले-शिकवे भूलकर एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं।
Happy Holi Wishes: होली खुशियों और रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर, मिठाइयां खिलाकर और दिल से बधाई देकर त्योहार की खुशी मनाते हैं। होली का त्योहार आपसी प्यार, अपनापन और भाईचारे का संदेश भी देता है, इसलिए लोग इस दिन पुराने गिले-शिकवे भूलकर एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। इस बार होली का त्योहार थोड़ा खास है। 2 मार्च को होलिका दहन होगा, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, इसलिए इस दिन पूर्णिमा स्नान और दान का भी महत्व बताया गया है। वहीं 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी, जब लोग एक-दूसरे को गुलाल लगाकर त्योहार का आनंद लेंगे।होली के मौके पर लोग अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। एक अच्छा सा संदेश अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और त्योहार की खुशी को और बढ़ा देता है। अगर आप भी इस होली अपने करीबियों को दिल से बधाई देना चाहते हैं, तो यहां पढ़िए होली के खूबसूरत शुभकामना संदेश, जिन्हें आप आसानी से भेज सकते हैं।
Happy Holi Wishes, होली की शुभकामनाएं-
1
होली का पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो और हर दिन नई उम्मीदों के साथ मुस्कुराता हुआ बीते। आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
2
रंगों का यह सुंदर त्योहार आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। आपके घर में हमेशा प्रेम, आनंद और सफलता का माहौल बना रहे। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3
गुलाल की खुशबू, रंगों की बौछार और अपनों का प्यार… इन सबके साथ यह होली आपके जीवन को खुशियों से भर दे। आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
4
ईश्वर से प्रार्थना है कि इस होली आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रंग हमेशा बने रहें। आपका जीवन खुशियों से महकता रहे। होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
5
रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में नई उम्मीद और नई खुशियां लेकर आए। हर दिन सफलता और आनंद से भरा रहे। आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं।
6
होली का त्योहार प्रेम, भाईचारे और खुशियों का प्रतीक है। यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
7
आपके जीवन का हर दिन रंगों की तरह खुशहाल और सुंदर हो। ईश्वर आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखें। होली की शुभकामनाएं।
8
रंगों की तरह ही आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए। हर सपना साकार हो और हर दिन नई खुशियों के साथ बीते। आपको होली की बहुत-बहुत बधाई।
9
इस होली आपके जीवन में प्रेम, खुशहाली और सफलता के रंग हमेशा बने रहें। आपके परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
10
होली का यह पावन त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां और नई उमंग लेकर आए। आपके घर में हमेशा आनंद का माहौल बना रहे। होली की शुभकामनाएं।
11
रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपके हर दिन को प्रेम और उल्लास से भर दे। होली की शुभकामनाएं।
12
इस होली आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियों की बहार आए। आपका हर सपना साकार हो। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
13
होली का त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन को रंगों की तरह खुशहाल बनाएं और हर रिश्ते में प्यार बनाए रखें। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
14
ईश्वर करे यह होली आपके जीवन में नई उम्मीद और नई खुशियां लेकर आए। आपका हर दिन खुशियों से भरा रहे। होली की शुभकामनाएं।
15
गुलाल की खुशबू और रंगों की बौछार आपके जीवन में प्रेम और आनंद भर दे। आपको और आपके परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं।
16
इस होली आपके जीवन के हर कोने में खुशियों के रंग भर जाएं और हर दिन मुस्कुराहट से भरा रहे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
17
रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में सफलता और समृद्धि के नए रास्ते खोले। आपको होली की बहुत-बहुत बधाई।
18
आपका जीवन रंगों की तरह सुंदर और खुशहाल हो। हर दिन नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आए। होली की शुभकामनाएं।
19
होली का यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों का उजाला लेकर आए। आपका हर दिन आनंद से भरा रहे। होली की ढेरों शुभकामनाएं।
20
आपके जीवन में खुशियों के रंग कभी फीके न पड़ें और हर दिन सफलता की खुशबू से महकता रहे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
21
होली का यह पावन त्योहार आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी लेकर आए। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
22
रंगों की यह खूबसूरत बौछार आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए। आपका हर दिन मुस्कान और आनंद से भरा रहे। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
23
गुलाल की खुशबू और मिठाइयों की मिठास के साथ यह होली आपके जीवन में प्रेम और खुशहाली लेकर आए। आपको होली की बहुत-बहुत बधाई।
24
ईश्वर से प्रार्थना है कि यह होली आपके जीवन में सफलता और खुशियों के रंग भर दे। आपका हर दिन आनंद से भरा रहे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
25
रंगों का त्योहार होली आपके जीवन में प्रेम, उत्साह और नई उम्मीदें लेकर आए। आपको और आपके परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं।
26
इस होली आपके जीवन में खुशियों के रंग कभी फीके न पड़ें और आपका हर दिन नई सफलता के साथ आगे बढ़े। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
27
होली का यह पर्व आपके जीवन में नई उमंग और नई खुशियां लेकर आए। आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे।
28
रंगों की तरह ही आपका जीवन भी रंगीन और खुशहाल बना रहे। हर दिन नई मुस्कान और नई उम्मीद लेकर आए। होली की शुभकामनाएं।
29
होली का यह त्योहार आपके जीवन में प्रेम और अपनापन बढ़ाए और हर रिश्ते को और मजबूत बनाए। होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
30
इस होली आपके जीवन में खुशियों के रंग हमेशा बने रहें और हर दिन सफलता का नया अध्याय लिखे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
31
रंगों की यह फुहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे और आपके घर में हमेशा आनंद का माहौल बना रहे। होली की शुभकामनाएं।
32
इस पावन अवसर पर आपके जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का रंग हमेशा बना रहे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
33
गुलाल की खुशबू और रंगों की चमक आपके जीवन को खुशियों से भर दे। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
34
ईश्वर करे यह होली आपके जीवन में नई खुशियां और नई ऊर्जा लेकर आए। आपका हर दिन खुशहाल हो।
35
रंगों का यह त्योहार आपके जीवन को सुंदर और खुशहाल बना दे। आपके जीवन में हमेशा प्रेम और आनंद बना रहे।
36
इस होली आपके जीवन में हर सपना साकार हो और हर दिन नई सफलता लेकर आए। होली की शुभकामनाएं।
37
आपका जीवन रंगों की तरह खुशहाल और सुंदर बना रहे। हर दिन नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आए।
38
होली का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश लेकर आए।
39
आपके जीवन में खुशियों के रंग कभी कम न हों और हर दिन नई खुशियां लेकर आए।
40
होली के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में प्रेम और आनंद का रंग हमेशा बना रहे।
41
रंगों की यह बौछार आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए और आपका हर दिन खुशहाल बनाए।
42
ईश्वर करे यह होली आपके जीवन को नई ऊर्जा और नई उम्मीद से भर दे।
43
होली का यह त्योहार आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का नया अध्याय शुरू करे।
44
आपका जीवन रंगों की तरह सुंदर और खुशहाल बना रहे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
45
इस होली आपके जीवन में प्रेम, खुशी और सफलता का रंग हमेशा बना रहे।
46
रंगों की खुशबू आपके जीवन में आनंद और खुशहाली लेकर आए।
47
होली का यह पर्व आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत करे।
48
आपके जीवन का हर दिन रंगों की तरह खुशहाल और उज्ज्वल बने।
49
इस होली आपके जीवन में हर सपना साकार हो और हर दिन नई सफलता लेकर आए।
50
होली के इस सुंदर पर्व पर आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो।
51
होली का पावन त्योहार आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे। आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो और हर दिन नई उम्मीदों के साथ मुस्कुराता हुआ बीते। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
52
रंगों का यह सुंदर त्योहार आपके जीवन में प्रेम, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। आपके जीवन का हर दिन नई खुशियों के साथ आगे बढ़े और हर सपना साकार हो। आपके घर में हमेशा हंसी, आनंद और खुशियों का माहौल बना रहे। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
53
गुलाल की खुशबू, रंगों की फुहार और अपनों का प्यार… यही है होली के त्योहार की असली पहचान। ईश्वर करे यह होली आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए और आपका हर दिन सफलता और आनंद से भरा रहे।
54
होली का त्योहार हमें प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आए। आपके सभी सपने पूरे हों और आपका जीवन हमेशा खुशियों के रंगों से भरा रहे।
55
इस होली आपके जीवन के हर कोने में खुशियों के रंग भर जाएं। हर दुख दूर हो जाए और जीवन में हमेशा सुख और सफलता का साथ बना रहे। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और खुशहाली बनी रहे।
56
रंगों की तरह ही आपका जीवन भी सुंदर और खुशहाल बना रहे। हर दिन नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बहार बनी रहे।
57
होली का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई शुरुआत और नई खुशियां लेकर आए। आपके घर में हमेशा प्रेम, शांति और समृद्धि का वास हो और हर दिन खुशियों से भरा रहे।
58
रंगों की यह खूबसूरत बौछार आपके जीवन में आनंद और खुशहाली लेकर आए। आपके जीवन का हर दिन नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े।
59
इस होली आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के रंग हमेशा बने रहें। आपका हर दिन नई खुशियों और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़े।
60
होली का त्योहार आपके जीवन में प्रेम और अपनापन बढ़ाए। आपके सभी रिश्ते और मजबूत हों और जीवन में हमेशा खुशियों का रंग बना रहे।
61
ईश्वर से यही कामना है कि यह होली आपके जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आए। आपका हर दिन आनंद और सफलता से भरा रहे।
62
रंगों की खुशबू और खुशियों की बहार आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो और हर दिन मुस्कान के साथ बीते।
63
होली का यह सुंदर पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए। आपके सभी सपने पूरे हों और जीवन में हमेशा खुशियों का साथ बना रहे।
64
इस होली आपके जीवन में प्रेम, खुशी और सफलता के रंग हमेशा बने रहें। आपका हर दिन नई खुशियों के साथ आगे बढ़े।
65
रंगों की यह बौछार आपके जीवन को खुशियों से भर दे। आपके जीवन में हमेशा आनंद, उत्साह और सफलता बनी रहे।
66
होली का यह पावन त्योहार आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आए। आपके घर में हमेशा खुशियों की रोशनी बनी रहे।
67
आपका जीवन रंगों की तरह सुंदर और खुशहाल बना रहे। हर दिन नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आए।
68
इस होली आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो और हर दिन सफलता के साथ आगे बढ़े।
69
होली का यह त्योहार आपके जीवन में प्रेम और खुशी के रंग भर दे। आपके घर में हमेशा आनंद और समृद्धि बनी रहे।
70
रंगों की यह फुहार आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए और आपका हर दिन मुस्कान से भरा रहे।
71
इस होली आपके जीवन में हर सपना साकार हो और हर दिन नई खुशियों के साथ आगे बढ़े। आपके घर में हमेशा प्रेम और आनंद बना रहे।
72
होली का यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आए। आपके जीवन में हमेशा खुशियों का रंग बना रहे।
73
रंगों की खुशबू आपके जीवन को खुशियों से भर दे और हर दिन नई प्रेरणा लेकर आए।
74
आपका हर दिन रंगों की तरह सुंदर और खुशहाल बने। आपके जीवन में हमेशा सफलता और समृद्धि बनी रहे।
75
होली का यह त्योहार आपके जीवन में सुख और समृद्धि की नई राह खोल दे।
76
इस होली आपके जीवन में प्रेम और खुशहाली का रंग हमेशा बना रहे। आपका हर दिन मुस्कुराते हुए बीते।
77
रंगों की यह बौछार आपके जीवन में नई उम्मीद और नई खुशियां लेकर आए।
78
होली का यह पर्व आपके जीवन में नई शुरुआत और नई सफलता लेकर आए।
79
आपके जीवन में खुशियों की बहार आए और हर दिन नई मुस्कान के साथ बीते।
80
इस होली आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपका हर दिन आनंद से भरा रहे।
81
रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे और हर दिन नई उम्मीद लेकर आए।
82
आपके जीवन में प्रेम, खुशी और सफलता का रंग हमेशा बना रहे।
83
इस होली आपके जीवन में हर सपना साकार हो और हर दिन नई खुशियां लेकर आए।
84
होली का यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए।
85
रंगों की खुशबू आपके जीवन को खुशियों से भर दे।
86
आपका हर दिन मुस्कान और आनंद से भरा रहे।
87
होली का यह त्योहार आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए।
88
इस होली आपके जीवन में खुशियों की बारिश हो और हर दिन आनंद से भरा रहे।
89
रंगों की यह बौछार आपके जीवन में नई उम्मीदें लेकर आए।
90
आपका जीवन रंगों की तरह खुशहाल और सुंदर बना रहे।
91
होली का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई खुशियां और नई सफलता लेकर आए।
92
आपके जीवन में प्रेम और आनंद का रंग हमेशा बना रहे।
93
इस होली आपके जीवन में हर सपना पूरा हो।
94
रंगों का यह त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे।
95
आपका हर दिन नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आए।
96
होली का यह पर्व आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए।
97
आपके जीवन में खुशियों की बहार बनी रहे।
98
इस होली आपके जीवन में सफलता और खुशियों का रंग चढ़े।
99
रंगों की खुशबू आपके जीवन को महका दे।
100
आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि