Happy Holi 2026 Wishes: होली के दिन वाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लगाएं ये 20+ यूनीक मैसेज, 15वीं वाली है खास
Holi 2026 Wishes for Whatsapp and Instagram: इस बार होली पर अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को यूनीक अंदाज में बधाई दें। नीचे पढ़ें कुछ ऐसे ही खास संदेश जिसे पढ़कर किसी के भी चेहरे पर स्माइल आ जाए।
Happy Holi 2026 Wishes in Hindi: होली की तैयारियों में हर कोई जुट चुका है। इस बार होली 4 मार्च को मनाई जा रही है। हालांकि चंद्रग्रहण और सूतककाल के चलते डेट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। होली पर जहां पूरे देश भर में लोग रंगों से सराबोर नजर आते हैं। वहीं लोग अपने करीबी लोगों और दोस्तों को होली की बधाइयां देते हैं। अब अपने खास लोग हो तो होली पर खास संदेश ही भेजे जाए तो बढ़ियां है। आज नीचे आज 20+ ऐसे ही यूनीक टू लाइनर वाली विशेज को पढ़ें-
1. रंगों की बरसात हो और खुशियों की बात हो,
हर दिन आपका होली जैसा ही एकदम खास हो।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. गुलाल की खुशबू और प्यार की फुहार,
होली लाए जीवन में खुशियां अपार।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. लाल-पीला रंग सजाए मुस्कान,
सपने और बड़े देखें और पूरे हो अरमान।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. भीगे दामन खुशियों के रंग में,
हंसी बस जाए आपके जीवन में।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. रंगों से लिखी जाएगी आज नई कहानी,
खुशियां भी हो जाएंगे आपकी ही दीवानी
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
6. पिचकारी की धार में प्यार घुल जाए,
हर गम आज खुद ब खुद ही धुल जाए।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. रंग बरसे दिल से दिल तक,
खुशियां आएं आपके घर तक।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
8.नीला आसमान और गुलाबी हो शाम,
इस होली पर पूरे बन पड़े आपके सारे काम।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
9. हर चेहरे पर रंगीन मुस्कान,
यही हो अबसे आपकी पहचान।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. रंगों का त्योहार लाए बहार,
आपका हर रिश्ता हो और भी शानदार।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
11. होली की धूम और खुशियों का साज,
महफिल में बस छाए रहें आप ही आप आज।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
12. मीठी गुझिया और हो मीठी बात,
हर दिन बने आपके लिए अबसे खास।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
13. हर रंग में छिपी हो दुआ,
खुश रहे आपका हर सवेरा-सदा।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
14. रंगों से सजे सपनों का जहां,
खुशियां रहें आपके संग यूं ही सदा।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
15. भीगे मन में उमंग की धारा,
हर दिन हो खुशियों सा ही प्यारा।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
16. हरा रंग लाए तरक्की की राह,
खुशियों से भर जाए आपकी हर चाह।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
17. रंगों का जादू दिल को भाए,
हर चिंता अब दूर भाग जाए।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
18. आज न कोई दूरी रहे,
अपनो से हैप्पी होली कहे।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
19. रंग लगाए खुशियों की छाप,
हर दिन मिले सफलता से आप।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
20. होली की मस्ती और हंसी की बहार,
आपके जीवन में अबसे हो सुखों का अपार।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
21. गुलाल उड़े और खुशियां झूमें,
मस्ती में सराबोर होकर आज आप घूमें।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
22. रंगीन हो आपका हर ख्वाब,
गमों को मिले बेहिसाब जवाब।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
23. पिचकारी से निकली दुआएं हैं,
खुशियों की बरसें देखो यहां घटाएं हैं।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
24. हर रंग कहे बस एक बात,
अब खुश रहो तुम दिन और रात।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
25. होली के रंग दिल से लगाओ,
हर गम को जिंदगी से मार भगाओ।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
