Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Happy Holi 2026 Wishes: होली के दिन वाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लगाएं ये 20+ यूनीक मैसेज, 15वीं वाली है खास

Feb 28, 2026 03:20 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holi 2026 Wishes for Whatsapp and Instagram: इस बार होली पर अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को यूनीक अंदाज में बधाई दें। नीचे पढ़ें कुछ ऐसे ही खास संदेश जिसे पढ़कर किसी के भी चेहरे पर स्माइल आ जाए। 

Happy Holi 2026 Wishes: होली के दिन वाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लगाएं ये 20+ यूनीक मैसेज, 15वीं वाली है खास

Happy Holi 2026 Wishes in Hindi: होली की तैयारियों में हर कोई जुट चुका है। इस बार होली 4 मार्च को मनाई जा रही है। हालांकि चंद्रग्रहण और सूतककाल के चलते डेट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। होली पर जहां पूरे देश भर में लोग रंगों से सराबोर नजर आते हैं। वहीं लोग अपने करीबी लोगों और दोस्तों को होली की बधाइयां देते हैं। अब अपने खास लोग हो तो होली पर खास संदेश ही भेजे जाए तो बढ़ियां है। आज नीचे आज 20+ ऐसे ही यूनीक टू लाइनर वाली विशेज को पढ़ें-

1. रंगों की बरसात हो और खुशियों की बात हो,

हर दिन आपका होली जैसा ही एकदम खास हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. गुलाल की खुशबू और प्यार की फुहार,

होली लाए जीवन में खुशियां अपार।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. लाल-पीला रंग सजाए मुस्कान,

सपने और बड़े देखें और पूरे हो अरमान।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. भीगे दामन खुशियों के रंग में,

हंसी बस जाए आपके जीवन में।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. रंगों से लिखी जाएगी आज नई कहानी,

खुशियां भी हो जाएंगे आपकी ही दीवानी

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. पिचकारी की धार में प्यार घुल जाए,

हर गम आज खुद ब खुद ही धुल जाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

Happy Holi Wishes 2026

7. रंग बरसे दिल से दिल तक,

खुशियां आएं आपके घर तक।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

8.नीला आसमान और गुलाबी हो शाम,

इस होली पर पूरे बन पड़े आपके सारे काम।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

9. हर चेहरे पर रंगीन मुस्कान,

यही हो अबसे आपकी पहचान।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. रंगों का त्योहार लाए बहार,

आपका हर रिश्ता हो और भी शानदार।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

holi 2026

11. होली की धूम और खुशियों का साज,

महफिल में बस छाए रहें आप ही आप आज।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

12. मीठी गुझिया और हो मीठी बात,

हर दिन बने आपके लिए अबसे खास।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

13. हर रंग में छिपी हो दुआ,

खुश रहे आपका हर सवेरा-सदा।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

14. रंगों से सजे सपनों का जहां,

खुशियां रहें आपके संग यूं ही सदा।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

ये भी पढ़ें:होलिका दहन 2025 विशेज: अपनों को भेजें ये खास संदेश, सातवी वाली तो जरूर पढ़ें
ये भी पढ़ें:होली 2026: राशि के अनुसार कर लें ये उपाय, मिलेंगे अनगिनत लाभ
ये भी पढ़ें:रवि प्रदोष व्रत 2026: इन उपायों से खत्म होगी करियर और शादीशुदा जिंदगी की बाधा

15. भीगे मन में उमंग की धारा,

हर दिन हो खुशियों सा ही प्यारा।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

16. हरा रंग लाए तरक्की की राह,

खुशियों से भर जाए आपकी हर चाह।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

happy holi

17. रंगों का जादू दिल को भाए,

हर चिंता अब दूर भाग जाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

18. आज न कोई दूरी रहे,

अपनो से हैप्पी होली कहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

19. रंग लगाए खुशियों की छाप,

हर दिन मिले सफलता से आप।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

20. होली की मस्ती और हंसी की बहार,

आपके जीवन में अबसे हो सुखों का अपार।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

होली 2026

21. गुलाल उड़े और खुशियां झूमें,

मस्ती में सराबोर होकर आज आप घूमें।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

22. रंगीन हो आपका हर ख्वाब,

गमों को मिले बेहिसाब जवाब।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

23. पिचकारी से निकली दुआएं हैं,

खुशियों की बरसें देखो यहां घटाएं हैं।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

हैप्पी होली 2026

24. हर रंग कहे बस एक बात,

अब खुश रहो तुम दिन और रात।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

25. होली के रंग दिल से लगाओ,

हर गम को जिंदगी से मार भगाओ।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Holi Happy Holi Wishes Happy Holi Wishes In Hindi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने