Happy Holi 2026 Wishes: व्हाट्सएप पर भेजने के लिए यहां देखें 17+ शानदार मैसेज, फैमिली ग्रुप के लिए हैं परफेक्ट
Happy Holi 2026 Wishes for Whatsapp: आज होली के खास अवसर पर अपनों के नाम शानदार मैसेज भेजें। यहां पढ़ें होली की वो विशेज जो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए परफेक्ट हैं।
Happy Holi 2026 Wishes in Hindi: आज से चैत्र मास की शुरुआत हो चुकी है। आज रंगों वाली होली भी मनाई जा रही है। इस खास मौके पर अगर आप अपनों को भेजने के लिए बेस्ट मैसेज की तलाश में हैं तो नीचे कुछ यूनीक से मैसेज हैं, जिन्हें आप घरवालों या फिर जिगरी यार को भेज सकते हैं। नीचे पढ़ें 15+ शानदार होली विशेज-
यहां देखें होली की टॉप 20 शुभकामनाएं-
1. आज रंगों की तरह खिल उठे आपका हर अरमान,
होली लाए खुशियां और आप बन जाएं महफिलों की शान।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. अबीर की खुशबू से महके आपका हर दिन,
होली में चारों और नहीं होती रौनक आपके बिन।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. गिले-शिकवे सब धुल जाएं आज के रंग में,
बस प्यार ही प्यार रहे आज हर एक ढंग में।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. पिचकारी की फुहार संग मुस्कान आए,
हर सपना आपका इस होली पर सच हो जाए।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. खुशियों के रंग से भर जाए आंगन सारा,
होली बनाए जीवन आपका प्यारा।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
6. रिश्तों में आज घुल जाए मिठास गुलाल सी,
हर सुबह चमके आपकी खुशहाल सी।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. रंग बरसे ऐसे कि गम भीग जाए,
हर चिंता आज की होली में मिट जाए।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
8. सतरंगी सपनों से सजे आपका जहां,
हर दिन लगे जैसे होली का ही समां।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
9. प्रेम का रंग कभी फीका ना पड़े,
जीवन आपका बस खुशियों से ही भरे।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. होली की धूप में आज चमके किस्मत,
हर कदम पर मिले सफलता की ही दौलत।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
11. दिल के हर कोने में उजाला छा जाए,
आज होली आपके जीवन को मुस्कान दे जाए।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
12. रंगों की बरसात में भीगें आपके ख्वाब,
हर खुशी मिले आपको बेहिसाब।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
13. हंसी की गूंज से भर जाए घर-आंगन,
होली बनाए आज आपके हर पल को पावन।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
14. आज का हर रंग बने यादगार,
खुशियों से भरा रहे आपका संसार।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
15. मीठे पकवानों सा मीठा हो व्यवहार,
होली दे आपको खुशियों का उपहार।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
16. हर रिश्ते में घुले विश्वास का रंग,
जीवन में हमेशा रहे आप अपनों के संग।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
17. रंगों की छटा से सजे आपकी राह,
हर मुश्किल हो जाए आपसे तबाह।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
18. होली लाए उमंगों की बहार,
हर दिन हो आपके लिए बन जाए त्योहार।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
19. खुशियां आएं झोली भर-भर के,
दुख भागें दूर डर-डर के।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
20. इस होली बस इतना सा मेरा अरमान,
मुस्कुराता रहे आपका हर एक जहां।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें