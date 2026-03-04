Happy Holi 2026 Wishes: होली की बधाई देने के लिए शेयर करें 15+ शानदार स्टेटस और शुभकामनाएं
Happy Holi 2026 Wishes in Hindi images: इस त्योहार पर रंग, उमंग और अपनों का संग, यही है होली का असली रंग। होली के खास मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व करीबी लोगों का दिन रंगीन बनाने के लिए शेयर करें ये शानदार स्टेटस व मैसेज।
Holi 2026 Wishes in Hindi Holi ki badhayi: आज के दिन होली का पर्व मनाया जा रहा है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आज उल्लास व उमंग के साथ रंगों वाली होली खेली जाएगी। इस त्योहार पर रंग, उमंग और अपनों का संग, यही है होली का असली रंग। होली के खास मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व करीबी लोगों का दिन रंगीन बनाने के लिए शेयर करें ये शानदार स्टेटस व मैसेज।
रंगों का त्योहार आया है,
साथ में खुशियां लाया है।
इस होली आपके जीवन में गुझिया जैसी मिठास और गुलालों जैसी रौनक बनी रहे।
होली की शुभकामनाएं
जैसे होली के रंग जीवन को जीवंत बना देते हैं,
वैसे ही ईश्वर आपके जीवन को सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य के रंगों से भर दे।
शुभ होली, होली की शुभकामनाएं
दुश्मनी छोड़ो,
प्यार के रंग में रंग जाओ।
पुरानी बातें भुलाकर,
इस होली अपनों को गले लगाओ।
आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं!
पिचकारी की धार,
गुलाल की बौछार,
अपनों का प्यार,
यही है होली का त्योहार।
होली की शुभकामनाएं
राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी,
प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी
यह होली आपके लिए प्रेम और सौहार्द लेकर आए
होली की शुभकामनाएं
रिश्तों में मिठास बढ़े,
और प्यार का रंग गहरा हो।
होली की शुभकामनाएं
सतरंगी रंगों की ये होली,
आपके जीवन में सुख-समृद्धि की खुशियां भर दे।
होली की बहुत-बहुत बधाई
होली की शुभकामनाएं
दुआ है कि आपकी जिंदगी का हर दिन होली की तरह रंगीन और उत्साह से भरा हो।
सुरक्षित रहें और जमकर खेलें
होली की शुभकामनाएं
मक्के की रोटी,
नींबू का अचार,
सूरज की किरणें,
खुशियों की बहार,
चांद की चांदनी,
अपनों का प्यार,
मुबारक हो आपको होली का त्योहार
होली की शुभकामनाएं
होली के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारा स्नेह।
होली की शुभकामनाएं
गुझिया की मिठास और ठंडाई का खुमार, मुबारक हो होली का उपहार।
होली की शुभकामनाएं
ईश्वर करे इस साल की होली आपके जीवन में नई रोशनी लाए।
होली की शुभकामनाएं
होली के इस पावन अवसर पर आपके जीवन की सारी परेशानियां होलिका दहन में जल जाएं और बस खुशियां शेष रहें
होली की शुभकामनाएं
होली के रंग, दोस्तों के संग।
पार्टी शुरू करें
होली की शुभकामनाएं
गुझिया खाओ,
भांग चढ़ाओ,
होली का मजा उठाओ!
होली की शुभकामनाएं
इस होली हम साथ न सही,
पर मेरी यादों के रंग आपके साथ हमेशा रहेंगे।
दूर से ही सही,
होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
