Happy Holi 2026 Wishes: होली के लिए खोज रहे हैं बेस्ट SMS? फैमिली और फ्रेंड्स वाट्सएग्रुप के पर भेजें ये 75+ विशेज

Follow Us on

Mar 02, 2026 09:00 pm IST

Happy Holi 2026 Wishes in Hindi: होली पर भेजने के लिए सबसे अच्छे मैसेज की तलाश में हैं? यहां पर देखें 75+ ऐसे खास मैसेज जो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप्स पर भेज सकते हैं।

Happy Holi Wishes 2026: इस बार होली जल्दी आ गई है। यही आप हर किसी के मुंह से सुन रहे होंगे। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी होली की डेट को लेकर काफी कन्फ्यूजन बना हुआ था। हिंदू पंचांग के हिसाब से इस बार होली 4 मार्च को है। होलिका दहन और होली में इस बार एक दिन का गैप है। ये गैप साल के पहले चंद्र ग्रहण की वजह से हो रहा है। फिलहाल अगर आप होली के लिए बेस्ट मैसेज की तलाश में हैं तो यहां पर आपकी खोज खत्म हो जाएगी। नीचे देखें 75+ होली के मैसेज-

नीचे पढ़ें होली के लिए टॉप 80 विशेज- 1. रंगों की बौछार हो और खुशियों की भरमार हो,

आपकी हर सुबह सुनहरी, हर शाम अबसे त्यौहार हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 2. गुलाल की खुशबू हो और रिश्तों में मिठास हो,

हर दिन मुस्कान भरा, अबसे आपका जीवन खास हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 3. पिचकारी की धार हो, सपनों की ऊंची उड़ान हो,

हर मुश्किल आसान हो, खुशियों की पहचान हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 4. होली पर लाल गुलाल सा प्यार रहे,

जीवन में आपके अब बस बहार रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 5. नीले आकाश सा आपको विश्वास मिले,

हर कदम पर आपको अपना कोई खास मिले।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 6. होली पर हरे रंग सी तरक्की आए,

आपके लिए हर दिन खुशियों से भर जाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 7. पीला रंग खुशहाली लाए, लाल रंग लाए प्यार,

होली पर यही है कामना, जिंदगी में आपके आए बहार।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 8. गुलाल उड़ें तो दिल खिलें,

सपनों के आपको अब पंख मिलें।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 9. रंगों में डूबा आपका हर अरमान हो,

आपका जीवन खुशियों की ही बस पहचान हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 10. ढोल की थाप हो, मस्ती बेहिसाब हो,

दोस्तों संग मनाओ होली और रंगत कमाल हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 11. रंगों का त्यौहार है, खुशियों की बहार है,

चारों ओर देखों तो बस प्यार ही प्यार है।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 12. अबीर की खुशबू, प्यार की पहचान हो,

हर पल आपका सुनहरा और महान हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 13. रंगों से सजी आपकी ये शाम हो,

हर दिल में आपका ही बस एक नाम हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 14. मस्ती की फुहार हो, सपनों की बहार हो,

इस होली बरसें खूब कृपा और खुशियां अपार हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 15.खुशियों की बौछार और पिचकारी की धार हो,

आप सदा मुस्कुराते रहे और कृपा अपार हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 16. लाल रंग से प्यार बढ़े और हरा दे ताजगी,

हर रिश्ता मजबूत हो और आपकी बढ़े दीवानगी।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 17. नीला रंग हमेशा विश्वास है दिलाए,

हर दिन जीवन में ये नई मुस्कान लाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 18. हरा रंग हमेशा तरक्की है लाए,

हर सपना आपका अब सच हो जाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 19. पीला रंग हमेशा सौभाग्य है लाए,

खुशियों से घर-आंगन महक जाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 20. गुलाबी रंग हमेशा मुस्कान दे,

हर मुश्किल को आसान कर दे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 21. रंगों की महफिल सजी रहे,

खुशियों की धुन जैसे बजी हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।

22. ढोल की थाप बजे जोर से,

हैप्पी होली आपको हमारी ओर से।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 23. अबीर उड़ें आसमान में,

खुशियां चहकें आपके मकान में।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 24. हर रंग में उमंग हो,

जीवन में खुशियां आपके संग हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 25. आज रंग बरसे प्यार के,

आज घर में दिन सजे त्योहार के।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 26. रंगों से लिखी आपकी कहानी हो,

आपकी दुनिया ऐसी ही सुहानी हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 27. होली के दिन हर दिल में उमंग हो,

जीवन में बस खुशियों वाले ही रंग हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 28. सपनों का गुलाल उड़े,

खुशियों सारी अब आपकी ओर मुड़े।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 29. रंगों में भीग जाएं आज रिश्ते,

हर गम दूर कर दें आज फरिश्ते।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 30. मुस्कान के रंग छा जाएं,

हर दुख आपसे अब कोसों दूर भाग जाएं।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 31. आपके चारों ओर रंगों की मिठास हो,

होली से ही हर दिन आपका खास हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 32. गुलाल की खुशबू महक जाए,

आपके घर में खुशियां चहक जाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 33. हर दिन आपका रंगीन बने,

आप चहके और जीवन हसीन बने।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 34. रंगों से सजी राह हो,

खुशियों की अबसे बस चाह हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 35. अबसे हर पल खास हो,

खुशियों की हर दिन बस आस हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 36. रंगों की छटा खूब निराली हो,

आपकी हर सुबह खुशहाली हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 37. होली पर गुलाल की मिठास रहे,

हर दिन आपका यूं ही बस खास रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 38. आज पिचकारी की फुहार हो,

घर में आपके खुशियों की भरमार हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 39. हमेशा लाल रंग सा जोश रहे,

जीवन में ना कोई कलेश रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 40. नीला रंग विश्वास जगाए,

हर दिन नई आस मन में है लाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 41. हरा रंग तरक्की लाए,

हर सपना आपका सच बन जाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 42. पीला रंग उजियारा है देता,

हर दुख को आपसे दूर है लेता।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 43. गुलाबी रंग से प्यार है चढ़े,

आप सफलता की ओर बढ़ें।।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 44. ढोल की थाप बजे हर ओर,

खुशियां अबसे आएं आपकी ओर।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 45. अबीर उड़ें आसमान में,

हैप्पी होली कहते हैं आपके कान में।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 46. रंगों से भीगा संसार हो,

आपके जीवन में बस प्यार ही प्यार हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 47. हर रंग कुछ खास कहे,

आपके अपने आपके पास रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 48. मस्ती का रंग चढ़ जाए,

हर दुख पल में हट जाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 49. आज होली पर खुशियों की बरसात हो,

हर दिन नई बात हो और खूबसूरत जज्बात हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 50. रंगों में डूबी आज बहार हो,

जीवन में आपके अपार प्यार हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 51. गुलाल से सजे अरमान,

खुशियों से महके आपका जहान।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 52. हर पल आज रंगीन रहे,

जीवन आपका अबसे हसीन रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 53. पिचकारी की धार हो और खुशियां अपार हो।

सपनों का संसार पले और बुराई का अंत बार-बार हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 54. रंगों का त्योहार है आया,

हर गम को इसने है दूर भगाया।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 55. आज हर ओर अबीर की महक रहे,

हर चेहरे पर चमक यूं ही बनी रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 56. हर दिन होली जैसा हो,

चाहे आप जैसे जीवन वैसा हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 57. रंगों की सौगात मिले,

हर कदम पर अपनों का साथ मिले।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 58. गुलाल से आप रंगे सपने,

खुशियों में साथ हो सारे अपने।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 59. हर रंग आज नई उमंग दे,

जीवन को आज नई तरंग दे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 60. मस्ती की होली पर हो बौछार,

खुशियों की घर में हो भरमार।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 61. रंगों की महक आज छा जाए,

अपनों के बीच आज हर मन मुस्काए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 62. हर दिन में त्योहार रहे,

जीवन में बस आपके प्यार रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 63. गुलाल उड़ें चारों ओर,

खुशियां आएं आपकी ओर।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 64. रंगों से भरी हो होली के ये शाम,

इस बार भेज रहे आपको सुंदर सा पैगाम।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 65. हर रंग नई कहानी है कहे,

आपकी किस्मत हमेशा संग रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 66. प्यार के रंग अबसे सजें,

जीवन के फूल हर लम्हें में खिलें।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 67. खुशियों की पिचकारी चले,

आपको हर खुशियां मिले।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 68. हर दिन आपके लिए नया उजाला लाए,

आपका जीवन रंगीन और सुहाना बनाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 69. रंगों से सजे अरमान आपके,

हर पल अबसे बने त्योहार आपके।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 70. होली की मस्ती हर ओर है छाई,

आज हर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है आई।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं 71. रंगों की आज बस रवानी हो,

जीवन में खुशियों की ही कहानी हो।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 72. अबीर की उड़ान रहे,

आपका ऊंचा सदा ही मान रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 73. गुलाल सा खिले हर दिन,

खुशियों ना हो कहीं आपके बिन।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 74. मस्ती की बहार छाए,

हर दुख दूर भाग जाए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 75. रंगों से महके आपकी हर राह,

आपके संग रहे हर चाह।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 76. लाल गुलाल सी प्रीत रहे,

जीवन में आपके सदा खुशियों का संगीत रहे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 77. नीला रंग हमेशा भरोसा दे,

हर दिन आपको खुदा नया मौका दे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 78. हरा रंग समृद्धि लाए,

हर मंजिल आपके पास आए।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 79. पीला रंग प्रकाश करे,

जीवन में आपके विश्वास भरे।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं। 80. गुलाबी रंग हंसी ले आए,

हर पल खुशियों से सज जाए।