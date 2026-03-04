Happy Holi 2026: रंगों में घुली मिठास है, हर चेहरे पर उल्लास है... होली पर अपनों को भेजें मिठास भरे ये संदेश

Happy Holi 2026 Wishes: होली पुराने गिले-शिकवे भुलाकर नई शुरुआत का दिन है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभमानाएं देते हैं। इस दिन लोग अपने घर-परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को रंग-गुलाल लगाते हैं। साथ ही गुजिया, ठंडई और मिठाइयां भी खाते हैं।

Happy Holi 2026 Wishes: आज यानी 4 मार्च को होली का पर्व पूरे देशभर में धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाई जा रही है। आज पुराने गिले-शिकवे भुलाकर नई शुरुआत का दिन है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभमानाएं देते हैं। इस दिन लोग अपने घर-परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को रंग-गुलाल लगाते हैं। साथ ही गुजिया, ठंडई और मिठाइयां भी खाते हैं। वहीं, जो लोग अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं, वे वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के जरिए होली की शुभकामनाएं भेजकर इस खुशी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रंगों, प्यार और खुशियों भरे संदेश भेजनेा चाहते हैं, तो नीचे कुछ शानदार विशेज मैसेज हैं, जिन्हें शेयर कर सकते हैं।

1. हमेशा मीठी रहे आपकी बोली,

खुशियों से भर जाए आपकी झोली,

आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली।

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं!

2.

प्यार के रंग से भरो पिचकारी,

स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी,

ये रंग ना जाने जात ना कोई बोली,

मुबारक हो आपको होली

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

3. गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

4.

मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार,

वृंदावन की सुगंध,बनारस की फुहार,

राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

5. लाल गुलाबी रंग में झूम रहा संसार,

सूरज की किरण खुशियों की बहार,

चंदन की चांदनी अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

6. गुजिया की तरह हमेशा मीठी रहे आपकी बोली,

खुशियों से भरी रहे आपकी झोली,

आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से

हैप्पी होली !

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

7. रंगों में घुली मिठास है,

हर चेहरे पर उल्लास है,

दिल से दिल की हो पहचान,

खुशियों से भर जाए हर अरमान

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

8.

बसंत रितु की है बहार,

चली पिचकारी उड़ा है गुलाल,

रंग बरसे हैं नीले हरे लाल मुबाकर हो आपको होली का त्योहार

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

9. प्यार के रंग से भरो पिचकारी

स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी

ये रंग ना जाने कोई जात ना कोई बोली

आपको हैप्पी होली

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

9. होली आती याद दिलाती,

रंगो से तन मन सहलाती,

भीगे भीगे गीत सुनाती,

पिचकारी से रंग बरसाती

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

10.

मिठाइयों का हो ओवर फ्लो, मस्ती हो कभी न लो,

रंग और गुलाल का सुरूर छाया रहे, पॉकेट में भरी माया रहे,

गुड़ लक की हो बौछार, आया होली का त्यौहार।

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

11. इन रंगो से भी सुन्दर हो जिंदगी आपकी, हमेशा महकती रहे यही दुआ है हमारी

कभी न बिगड़ पाए ये रिश्तों के प्यार की होली, ए-मेरे यार आप सबको मुबारक हो ये होली

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

12.

फाल्गुन की बहार, चली पिचकारी उड़ा है गुलाल,

रंग बरसे नीले हरे लाल, मुबारक हो आपको होली का त्योहार

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

13.

रूठे यार को मनाना है, इस बार गिले शिकवे मिटाना है

तो आ गया होली का त्योहार, आओ गले मिलकर करें नई शुरुआत

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

14

पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार

अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार,

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं

15- ये रंगों का त्योहार आया है,

साथ अपने खुशियां लाया है,

हमसे पहले कोई रंग न दे आपको,

इसलिए हमने शुभकामनाओं का रंग

होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं