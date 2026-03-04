Happy Holi 2026: रंगों में घुली मिठास है, हर चेहरे पर उल्लास है... होली पर अपनों को भेजें मिठास भरे ये संदेश
Happy Holi 2026 Wishes: होली पुराने गिले-शिकवे भुलाकर नई शुरुआत का दिन है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभमानाएं देते हैं। इस दिन लोग अपने घर-परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को रंग-गुलाल लगाते हैं। साथ ही गुजिया, ठंडई और मिठाइयां भी खाते हैं।
Happy Holi 2026 Wishes: आज यानी 4 मार्च को होली का पर्व पूरे देशभर में धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाई जा रही है। आज पुराने गिले-शिकवे भुलाकर नई शुरुआत का दिन है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभमानाएं देते हैं। इस दिन लोग अपने घर-परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को रंग-गुलाल लगाते हैं। साथ ही गुजिया, ठंडई और मिठाइयां भी खाते हैं। वहीं, जो लोग अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं, वे वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के जरिए होली की शुभकामनाएं भेजकर इस खुशी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रंगों, प्यार और खुशियों भरे संदेश भेजनेा चाहते हैं, तो नीचे कुछ शानदार विशेज मैसेज हैं, जिन्हें शेयर कर सकते हैं।
1. हमेशा मीठी रहे आपकी बोली,
खुशियों से भर जाए आपकी झोली,
आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली।
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं!
2.
प्यार के रंग से भरो पिचकारी,
स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी,
ये रंग ना जाने जात ना कोई बोली,
मुबारक हो आपको होली
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
3. गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार
चांद की चांदनी, अपनों का प्यार
सूरज की किरणें, खुशियों की बहार
मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
4.
मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार,
वृंदावन की सुगंध,बनारस की फुहार,
राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार,
मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
5. लाल गुलाबी रंग में झूम रहा संसार,
सूरज की किरण खुशियों की बहार,
चंदन की चांदनी अपनों का प्यार,
मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
6. गुजिया की तरह हमेशा मीठी रहे आपकी बोली,
खुशियों से भरी रहे आपकी झोली,
आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से
हैप्पी होली !
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
7. रंगों में घुली मिठास है,
हर चेहरे पर उल्लास है,
दिल से दिल की हो पहचान,
खुशियों से भर जाए हर अरमान
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
8.
बसंत रितु की है बहार,
चली पिचकारी उड़ा है गुलाल,
रंग बरसे हैं नीले हरे लाल मुबाकर हो आपको होली का त्योहार
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
9. प्यार के रंग से भरो पिचकारी
स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी
ये रंग ना जाने कोई जात ना कोई बोली
आपको हैप्पी होली
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
9. होली आती याद दिलाती,
रंगो से तन मन सहलाती,
भीगे भीगे गीत सुनाती,
पिचकारी से रंग बरसाती
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
10.
मिठाइयों का हो ओवर फ्लो, मस्ती हो कभी न लो,
रंग और गुलाल का सुरूर छाया रहे, पॉकेट में भरी माया रहे,
गुड़ लक की हो बौछार, आया होली का त्यौहार।
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
11. इन रंगो से भी सुन्दर हो जिंदगी आपकी, हमेशा महकती रहे यही दुआ है हमारी
कभी न बिगड़ पाए ये रिश्तों के प्यार की होली, ए-मेरे यार आप सबको मुबारक हो ये होली
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
12.
फाल्गुन की बहार, चली पिचकारी उड़ा है गुलाल,
रंग बरसे नीले हरे लाल, मुबारक हो आपको होली का त्योहार
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
13.
रूठे यार को मनाना है, इस बार गिले शिकवे मिटाना है
तो आ गया होली का त्योहार, आओ गले मिलकर करें नई शुरुआत
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
14
पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार
अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार,
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
15- ये रंगों का त्योहार आया है,
साथ अपने खुशियां लाया है,
हमसे पहले कोई रंग न दे आपको,
इसलिए हमने शुभकामनाओं का रंग
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
16- सूरज की किरणें,
खुशियों की बहार,
जिंदगी में मिले सबका प्यार
मुबारक हो आपको होली का त्योहार
होली 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान