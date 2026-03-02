Happy Holi 2026: इस होली दोस्तों और रिश्तेदारों को इन प्यार भरे मैसेज से भेजें शुभकामनाएं
होली के दिन दूर बैठे दोस्तों-रिश्तेदारों तक शुभकामनाएं पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है, जितना उनके साथ रंग खेलना। अगर आप किसी वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इन प्यार भरे मैसेज से उन्हें होली की बधाई दें।
होली का त्योहार भारत के दिलों में रंगों की तरह खुशियों की बहार लाता है। 4 मार्च 2026 को पड़ने वाली इस होली पर लोग पुरानी कटुता भूलकर एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल मलते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं और गले मिलते हैं। यह पर्व सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारा और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। होली के दिन दूर बैठे दोस्तों-रिश्तेदारों तक शुभकामनाएं पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है, जितना उनके साथ रंग खेलना। अगर आप किसी वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इन प्यार भरे मैसेज से उन्हें होली की बधाई दें। ये मैसेज दिल से दिल तक पहुंचेंगे और रिश्तों में नई मिठास घोल देंगे।
होली का उत्साह और महत्व
होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। होलिका दहन से नकारात्मकता जलती है और धुलेंडी पर रंगों के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यह दिन पुराने गिले-शिकवे भुलाने और नए रिश्ते बनाने का सबसे अच्छा मौका है। मथुरा-वृंदावन से लेकर देश के हर कोने में होली अलग-अलग रंगों में मनाई जाती है। कुछ जगहों पर इसे धुलेंडी, धुरखेल या धूलिवंदन कहते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार, लोग धूल या मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, इसलिए नाम धुलेंडी पड़ा। आज यह त्योहार रंग, मिठाई, ठंडाई और प्यार से भरा होता है।
दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये मजेदार मैसेज:
1
चलो आज हम बरसों पुरानी
अपनी दुश्मनी भुला दें।
कई होलियां सूखी गुजर गई
इस होली पर आपस में रंग लगा लें।
Happy Holi 2026
2
हमेशा मीठी रहे आपकी बोली,
खुशियों से भर जाए आपकी झोली,
आप सबको मेरी तरह से
Happy Holi 2026
3
आज मुबारक, कल मुबारक,
होली का हर पल मुबारक
रंग बिरंगी होली में,
होली का हर रंग मुबारक,
हैप्पी होली 2026
4
वो गुलाल की ठंडक,
वो शाम की रोनक,
वो लोगों का गाना,
वो गलियों का चमकना,
वो दिन में मस्ती,
वो रंगों की धूम,
होली आ गई है होली है
Happy Holi 2026
5
गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,
सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है,
मुबारक हो आपको होली का त्योहार,
हमने दिल से यह पैगाम भेजा है!
हैप्पी होली 2026!
6
ऐसे मनाना होली का त्योहार
पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार,
यही मौसम है अपनों से गले मिलने का
तो गुलाल लेकर हो जाओ तैयार!
Happy Holi 2026
7
ठंडाई की मिठास, रंगो की बहार, होली का त्यौहार, आने को है तैयार
थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार, सबसे पहले मुबारक हो आपको होली का त्यौहार
हैप्पी होली 2026!
8
रंग के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार,
ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार
यही दुआ है हमारी भगवान से हर बार
हैप्पी होली 2026!
9
मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार
वृन्दावन की सुगंध, बरसाने की फुहार,
राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार
मुबारक हो आपको होली का त्योहार!
Happy Holi 2026
10
राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी,
प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी,
ये रंग न जाने कोई जात न कोई बोली
मुबारक हो आपको रंग भरी होली!
हैप्पी होली 2026!
11
आपस में खुश हो के मिले हैं,
दिल में खुशी के फूल खिले हैं,
जाते फागुन होली आई,
सब ने मिल कर होली गाई!
Happy Holi 2026
होली के मैसेज भेजते समय थोड़ा व्यक्तिगत टच दें। नाम लेकर मैसेज शुरू करें। इमोजी जैसे रंग, पिचकारी, गुलाल और हंसी वाले चेहरे जोड़ें। वॉइस मैसेज या वीडियो कॉल से शुभकामनाएं देना और भी खास होता है। दूर बैठे अपनों को मैसेज के साथ पुरानी होली की फोटो भी भेजें। इससे पुरानी यादें ताजा होंगी और रिश्ता मजबूत होगा। होली का मैसेज छोटा लेकिन दिल से होना चाहिए।
होली का त्योहार हमें सिखाता है कि रंगों से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्तों का रंग है। इस होली पुरानी कड़वाहट भूलकर प्रेम बांटें। इन प्यार भरे मैसेज से अपने अपनों को होली की शुभकामनाएं दें और उनके चेहरे पर मुस्कान लाएँ। सभी को रंगों भरी होली और ढेर सारी खुशियों की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष