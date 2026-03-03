Happy Holi 2026 Jokes: होली पर इन 15+ मजेदार मैसेज को भेजकर दें अपनों को बधाई, पढ़ें टॉप हिंदी SMS
कल यानी 4 मार्च को होली है। हर कोई चाहता है कि अपनों को खास अंदाज में इस दिन की बधाई दी जाए। अगर आप होली के इस खास मौके पर अपने दोस्तों को मजेदार अंदाज में बधाई देने की सोच रहे हैं तो नीचे पढ़ें कुछ यूनीक और गुदगुदाने वाले होली मैसेज-
Holi Wishes 2026 Wishes Jokes and Shayari: कहा जाता है कि होली एक ऐसा त्योहार है, जिसमें दुश्मन भी गले मिल जाता है। गिले-शिकवों को दूर करके हर किसी के साथ उत्सव मनाने का त्योहार होली ही है। इस खास मौके पर हर कोई मस्ती में झूमता दिखता है। वहीं इस दौरान हंसी-ठिठोली ना हो तो होली अधूरी ही लगती है। अब ऐसे में अगर लोगों को भेजने के लिए मजेदार मैसेज मिल जाएं तो क्या ही कहना? नीचे देखें ऐसे ही 15 खास मैसेज जिसे पढ़कर किसी के भी चेहरे पर हंसी आ जाए।
होली पर पढ़ें 15 मजेदार SMS और जोक्स-
1. अरे भाईसाहब! होली पर इतना भी रंग मत लगाना,
कि आधार कार्ड भी अपडेट करवाना पड़े!
आपके और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
2. गुझिया इतनी खाओ कि डाइट चार्ट खुद बोले,
अरे भाई आज मेरी भी तो छुट्टी है।
आपके और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
3. होली पर आज नए कपड़े पहनकर बाहर मत निकलना,
वरना लोग समझेंगे देखो वो देखो टारगेट आ गया!
आपके और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
4. होली का तो असली मजा तब आता है,
जब रंग से ज्यादा कोई हंसी उड़ाता है!
आपके और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
5. होली के बाद आईना भी पूछता है,
आप कौन?
आपके और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
6. होली पर अगर कोई बोले बस हल्का सा लगाना,
समझ लो बाल्टी तैयार है!
आपके और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
7. होली का असली टैलेंट तो वही है,
जो रंग भी लगा दे और दोस्ती भी बचा लें!
आपके और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
8. होली के दिन सब अपने ही लगते हैं,
जब तक कोई काला रंग लेकर न आ जाए!
आपके और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
9. जो पूरी सर्दी नहीं हैं नहाए,
होली पर उन्हें आज पकड़ के नहलाए!
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
10. रंगों से आज डरना कैसा,
चेहरा तो वैसे भी है जैसा का तैसा!
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
11. खास दोस्तों को बुरी तरह रंगना जरूरी है,
वरना होली तो इसके बिना अधूरी है!
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
12. आज दिल से दिल मिलाना है,
बस कपड़े आपको पुराने पहन के आना है!
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
13. जो छुपे बैठे हैं घर के अंदर,
उनको ढूंढकर बना दो आज बंदर।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
14. आज ना ही गुस्सा और ना चलेगा कोई बहाना,
कुछ भी हो जाए आज तो सबको है रंग लगाना।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
15. आज तो रंगों का त्योहार है भाई,
रंग दो सबको चाहें हो चाची या फिर ताई।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
16. और भी गम है इश्क के अलावा जमाने में
महीनों लग जाते हैं होली का रंग छुड़ाने में।
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
17. कोई बात नहीं आपने दिल का हाल बताना छोड़ दिया,
लेकिन इतना बताओ होली से पहले नहाना क्यों छोड़ दिया?
आपको और आपके परिवार को होली 2026 की शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें