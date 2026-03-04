हैप्पी होली 2026: दोस्तों को भेजें ये प्यार भरे हैप्पी होली शुभकामना संदेश और शेयर करें, quotes, wishes
Happy Holi 2026 Photos , Messages , Wishes, Quotes in Hindi : होली वो त्योहार है जो न सिर्फ अपनों के प्यार के रंग और मिठास को कई गुना बढ़ा देता है बल्कि दुश्मन को भी दोस्त बना देता है।
Happy Holi 2026 Images , Messages , Wishes , Quotes in Hindi : होली वो त्योहार है जो न सिर्फ अपनों के प्यार के रंग , रिश्तो, दोस्ती और मिठास को कई गुना बढ़ा देता है बल्कि हर एक की लाइफ में रंग भर देता है। होली में सभी एक दूसरे के गुलाल लगाकर अपनी दुश्मनी को मिटाते हैं, एक रंग से बिछड़े फिर से मिल जाते हैं।होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। फिर इसके अगले दिन रंगवाली होली का पर्व मनाया जाएगा। होली पर माहौल जोश, जुनून और हर्षोल्लास से भर जाता है। रंगों के त्योहार पर लोग अपने मित्रों, सगे संबंधियों और प्रियजनों को होली की बधाई देते हैं। आप भी इस मौके पर दूर क्यों रहें। होली के दिन अपने परिजनों को दें होली की शुभकामनाएं और शेयर करें ये बधाई संदेश
जिस पर पड़े बरसाने वाली राधिका रानी की नजर
उसका हर दिन होलिका जैसा हो सुंदर
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
गुलाल सा कोमल हो आपका मन,
कृष्ण लीला से चमके आपका जीवन
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
गुझिया की मिठास और गुलाल का रंग,
बनी रहे आपकी खुशियां हमेशा अपनों के संग। Happy Holi 2026
दूर हैं तो क्या हुआ, हमारे दिलों के रंग हमेशा एक जैसे रहेंगे।
आपको मेरी तरफ से रंगों भरे त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं-Happy Holi 2026
रंगों वाली वाइब्स के लिए करें होली मोड एक्टिव!
गुझियों से होगा टेस्ट का फीलगुड
Happy Holi 2026
कामना है कि फागुन
का ये रंगीन उत्सव
आपके जीवन में ढेर सारी
खुशियां लाए
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
अपनों से अपनों को मिलाती है होली
खुशियों के रंग लाती है होली
बरसों से बिछड़ें हैं जो उन सबको मिलाती है होली
मेरी तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं
गुलाल की तरह फैलाओ प्यार।
रंग लगाओ, गिले मिटाओ।
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
सच्चे दोस्तों के साथ जीवन और भी रंगीन हो जाता है। हमारी दोस्ती भी हमेशा पिचकारी, गुलाल और गुझिया भी पुरानी रहे!-होली की हार्दिक शुभकामनाएं
आज मूड है — रंगीन
रंगीन है नजारा
गुलाल और भांग में छिपा है होली का असली नजारा
हैप्पी होली-होली की हार्दिक शुभकामनाएं
पिचकारी नहीं, खुशियां बरसाओ।
हर रंग में बस पॉजिटिव वाइब्स लाओ।
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
कोई रूठा है तो आज उसे मनाओ,
बीते समय की सारी गलतियां भूल जाओ,
एक दूजे को रंग दो दोस्ती के रंग में यारों,
आज होली कुछ ऐसी मनाओ।-होली की हार्दिक शुभकामनाएं
राधा के संग कृष्ण की बंसी,
ऐसे ही होली पर रंगों से सजे आपकी लाइफ की बंसी-
होली की हार्दिक शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां