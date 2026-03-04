Hindustan Hindi News
हैप्पी होली 2026: दोस्तों को भेजें ये प्यार भरे हैप्पी होली शुभकामना संदेश और शेयर करें, quotes, wishes

Mar 04, 2026 08:26 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Happy Holi 2026 Photos , Messages , Wishes, Quotes in Hindi : होली वो त्योहार है जो न सिर्फ अपनों के प्यार के रंग और मिठास को कई गुना बढ़ा देता है बल्कि दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। 

Happy Holi 2026 Images , Messages , Wishes , Quotes in Hindi : होली वो त्योहार है जो न सिर्फ अपनों के प्यार के रंग , रिश्तो, दोस्ती और मिठास को कई गुना बढ़ा देता है बल्कि हर एक की लाइफ में रंग भर देता है। होली में सभी एक दूसरे के गुलाल लगाकर अपनी दुश्मनी को मिटाते हैं, एक रंग से बिछड़े फिर से मिल जाते हैं।होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। फिर इसके अगले दिन रंगवाली होली का पर्व मनाया जाएगा। होली पर माहौल जोश, जुनून और हर्षोल्लास से भर जाता है। रंगों के त्योहार पर लोग अपने मित्रों, सगे संबंधियों और प्रियजनों को होली की बधाई देते हैं। आप भी इस मौके पर दूर क्यों रहें। होली के दिन अपने परिजनों को दें होली की शुभकामनाएं और शेयर करें ये बधाई संदेश

जिस पर पड़े बरसाने वाली राधिका रानी की नजर

उसका हर दिन होलिका जैसा हो सुंदर

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

गुलाल सा कोमल हो आपका मन,
कृष्ण लीला से चमके आपका जीवन
होली की हार्दिक शुभकामनाएं

गुझिया की मिठास और गुलाल का रंग,

बनी रहे आपकी खुशियां हमेशा अपनों के संग। Happy Holi 2026

दूर हैं तो क्या हुआ, हमारे दिलों के रंग हमेशा एक जैसे रहेंगे।

आपको मेरी तरफ से रंगों भरे त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं-Happy Holi 2026

रंगों वाली वाइब्स के लिए करें होली मोड एक्टिव!

गुझियों से होगा टेस्ट का फीलगुड

ये भी पढ़ें:Happy Holi Wishes: होली है आई, होली है आई, खुशियों की फ्री डिलिवरी है लाई,
ये भी पढ़ें:होली की शुभकामनाएं: रंगों से नहीं, दिल सेइन मैसेज, फोटो के साथ दें होली की बधाई

Happy Holi 2026

कामना है कि फागुन

का ये रंगीन उत्सव

आपके जीवन में ढेर सारी

खुशियां लाए

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

अपनों से अपनों को मिलाती है होली

खुशियों के रंग लाती है होली

बरसों से बिछड़ें हैं जो उन सबको मिलाती है होली

मेरी तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं

गुलाल की तरह फैलाओ प्यार।

रंग लगाओ, गिले मिटाओ।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

सच्चे दोस्तों के साथ जीवन और भी रंगीन हो जाता है। हमारी दोस्ती भी हमेशा पिचकारी, गुलाल और गुझिया भी पुरानी रहे!-होली की हार्दिक शुभकामनाएं

आज मूड है — रंगीन

रंगीन है नजारा

गुलाल और भांग में छिपा है होली का असली नजारा

हैप्पी होली-होली की हार्दिक शुभकामनाएं

पिचकारी नहीं, खुशियां बरसाओ।

हर रंग में बस पॉजिटिव वाइब्स लाओ।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

कोई रूठा है तो आज उसे मनाओ,

बीते समय की सारी गलतियां भूल जाओ,

एक दूजे को रंग दो दोस्ती के रंग में यारों,

आज होली कुछ ऐसी मनाओ।-होली की हार्दिक शुभकामनाएं

राधा के संग कृष्ण की बंसी,
ऐसे ही होली पर रंगों से सजे आपकी लाइफ की बंसी-
होली की हार्दिक शुभकामनाएं

