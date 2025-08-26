Happy Hartalika Teej Photos Hartalika Teej Wishes in Hindi messages quotes shubhkamnaye Teej ki Badhayi Images Happy Hartalika Teej: टॉप 11 शुभकामनाओं के साथ पति-पत्नी आज दें हरतालिका तीज की बधाई, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Happy Hartalika Teej: टॉप 11 शुभकामनाओं के साथ पति-पत्नी आज दें हरतालिका तीज की बधाई

Happy Hartalika Teej Photos Hartalika Teej Wishes in Hindi: हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह आनंद भरा दिन शिव-पार्वती को समर्पित है। अपने पार्टनर का दिन स्पेशल बनाने के लिए भेजें ये शुभकामनाएं-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 12:39 AM
Happy Hartalika Teej: टॉप 11 शुभकामनाओं के साथ पति-पत्नी आज दें हरतालिका तीज की बधाई

Happy Hartalika Teej Photos Hartalika Teej Wishes in Hindi: आज सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रख कर भगवान शिव व माता पार्वती की विशेष उपासना करेंगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव व पार्वती मां की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए किया था। अपनों का त्योहार स्पेशल बनाने के लिए भेजें ये शुभकामनाएं-

Happy Hartalika Teej Photos: टॉप 11 शुभकामनाओं के साथ पति-पत्नी आज दें हरतालिका तीज की बधाई

आज सजी हूं दुल्हन सी मैं,

कर रखा है साज-शृंगार,

शिव-पार्वती की पूजा कर,

मांगा है अखंड सौभाग्य का वरदान

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

सुहाग के नाम की मेहंदी रचाई है,

तीज की पूजा थाली सजाई है,

दिल से मांगी है ये दुआ हमने,

आपकी लंबी उम्र की

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

शिव-पार्वती का पूजन किया करती हूं

मैं आपकी सलामती की कामना किया करती हूं

उम्र लग जाए हमारी आपको

दुख से कभी न रहे आपका नाता

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

आपकी तपस्या रंग लाएं

शिव-पार्वती आप पर आशीर्वाद लुटाएं

घर में ढेरों खुशहाली आए,

जन्मों-जन्म तक आप अपने पिया का साथ पाएं

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

चांद की चमक के साथ,

सांसो की महक के साथ,

श्रद्धा का दिन लिए,

विश्वास की सौगात लिए,

पती की मंगल कामना लिए आया है यह खास दिन

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

इस तीज आपको अपना

मनचाहा वर मिल जाए

करो मां पार्वती से प्रार्थना

आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

मेहंदी का रंग जितना गहरा,

पति संग रिश्ता हो उतना गहरा,

तीज पर ऐसा करना शृंगार,

हर कोई देखे बार-बार

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

हाथों में सतरंगी

चूड़ियां हैं सजाई

माथे पे भरी मांग सिंदूरी

सजी है वो दुल्हन सी प्यारी

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

सौभाग्यवती होने का मिले आशीर्वाद,

परिवार हमेशा रहे खुशहाल

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

हरतालिका तीज का पावन व्रत

मैंने आपके लिये किया है क्योंकि

आपके ही प्रेम और सम्मान ने

जिंदगी को नया रंग दिया है

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

युहीं साथ रहकर जिंदगी बिताये,

हमारी खुशियां, एक पल के लिए भी न छूटे

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

