Hartalika Teej Wishes: हरतालिका तीज की इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें हार्दिक शुभकामनाएं

Hartalika teej 2025: हरतालिका तीज का त्योहार भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से जीवन में खुशहाली आती है और विवाहित स्त्रियों के पति की आयु लंबी होती है।

Tue, 26 Aug 2025 07:26 AM

Hartalika teej wishes in hindi: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त, मंगलवार यानी आज है। यह पर्व भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग भगवान शिव व माता पार्वती का विधिवत पूजन करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की शुभकामनाएं भी देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेजें हरतालिका तीज की बधाई।

माथे पर बिंदिया, मांग में सुहाग की निशानी हो

हाथों में रची हो पिया के नाम की मेहंदी

हाथों में लाल रंग का चूड़ा हो

चुनरी रहे हमेशा लाल और होठों पर मुस्कान हो

भगवान शिव व माता पार्वती का रहे सदा आशीर्वाद

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

2. सोलह श्रृंगार से सजी हर सुहागन

मन में उमंग और आंखों में सपने

पति की लंबी उम्र की करें कामना

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामना 2025

3. 16 श्रृंगार के साथ सजधज कर मनाएं तीज का त्योहार

आपके जीवन में खुशियों की रहे भरमार।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. व्रत तीज का है, बहुत ही मधुर प्यार का

दिल की श्रद्धा और सच्चे विश्वास का

जीवनसाथी का साथ रहे

जीवन के सुंदर पल हमेशा साथ रहे

जीवन में खुशियां हमेशा छाई रहें

हैप्पी हरतालिका तीज 2025

5. पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं व्रत हर नारी,

श्रृंगार में सजी है हर सुहागन आज