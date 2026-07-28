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Guru Purnima Wishes 2026: इन 10 चुनिंदा मैसेज से भेजें गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Happy Guru Purnima Wishes in hindi 2026: गुरु पूर्णिमा के दिन लोग बड़ों या गुरुजनों के साथ अपनों को मैसेज भेजकर इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

Guru Purnima 2026 Wishes, Happy Guru Purnima
गुरु पूर्णिमा की इन खास मैसेज से भेजें शुभकामना

Happy Guru Purnima Wishes 2026: गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026, बुधवार को है। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और उन्होंने इस दिन ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु भी माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग गुरुजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अपने गुरु का दिन खास बनाने के लिए लोग गुरु पूर्णिमा पर शुभकामना संदेश भेजते हैं या स्टेटस पर मैसेज शेयर करते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से अपनों और गुरुजनों को भेज सकते हैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

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Happy Guru Purnima Wishes 2026: गुरु पूर्णिमा के लिए 10 बधाई संदेश

  1. गुरु जी आपसे ही सीखा और जाना है

आपको ही मैंने गुरु माना है

सीख है आपसे कलम चलाना

कमल का मतलब भी आपसे ही जाना है

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

2. गुरु जी आपको नमस्कार है

हम करते हैं आपको बहुत सारा प्यार है

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

3. आपने जो हमें सिखाया

और दिया है ज्ञान

वही बढ़ाता है सबके सामने मेरा मान

हे गुरु जी आपको मेरा है प्रणाम

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं 2026

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4. माता-पिता ने जन्म दिया है

आपने सिखाई है जीने की कला

ज्ञान दिया है चरित्र और संस्कार का

आपसे ही पाई है सारी शिक्षा

शुभ गुरु पूर्णिमा 2026

5. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः

गुरुर्देवो महेश्वरः

गुरुः साक्षात् परब्रह्मतस्मै

श्रीगुरवे नमः

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

6. करता करे न कर सके

गुरु करे सो होए

तीन लोक नौ खंड में

गुरु से बड़ा न कोई

गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई 2026

7. गुरु आपके उपकार का

क्या मैं दूं आपको मोल

लाख कीमती है आपका दिया ज्ञान

गुरु भी मेरा है अनमोल

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

8. गुरु की डांट में छिपा है जीवन का ज्ञान

आपके प्रति मेरे दिल में है खूब सम्मान

आप देते हैं कई महान इंसान को जन्म

सब लोगों में होते हैं गुरु महान

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं 2026

9. गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता

ज्ञान के बिना आत्मा नहीं होती

ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म

सब गुरु की ही है देन

हैप्पी गुरु पूर्णिमा 2026

10. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरे गुरु के चरणों में प्रणाम

मेरे गुरु जी की कृपा बनाए रखना

आपके लिए हैं मेरे प्राण

हैप्पी गुरु पूर्णिमा 2026

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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