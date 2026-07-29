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Happy Guru Purnima Wishes 2026: गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भेजने के लिए बेस्ट हैं ये 10 मैसेज

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Happy Guru Purnima Wishes in Hindi: गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर लोग अपने गुरुओं को बधाई संदेश भेजकर या स्टेटस पर मैसेज लगाकर बधाई देते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेज सकते हैं अपनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

guru purnima ki hardik shubhkamnaye in hindi
गुरु पूर्णिमा की इन बेस्ट मैसेज से भेजें बधाई

Guru purnima best wishes in hindi: हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति आदर या सम्मान जाहिर करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप भी इन 10 बेस्ट मैसेज से भेज सकते हैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

गुरु

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गुरु पूर्णिमा की इन 10 बेस्ट मैसेज से भेजें शुभकामना, अपनों के चेहरे पर खिलेगी मुस्कान

गुरु होता है ज्ञान की खान

जिसका नहीं है कोई अंत

गुरु मिटाता है अज्ञानता

गुरु जो हर दे सिर पर हाथ

मिट जाते हैं सभी पाप

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

2.समय भी सिखाता है और गुरु भी

दोनों में सिर्फ इतना फर्क है

गुरु सिखाने के बाद परीक्षा लेता है

वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है

हैप्पी गुरु पूर्णिमा 2026

3. जिसके प्रति मन में होता है सम्मान

जिसकी डांट में छिपा होता है ज्ञान

जन्म देता है कई महान इंसानों को

एक गुरु होता है सबसे महान

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

4.शांति का पढ़ाया पाठ

अज्ञानता का मिटाया अंधकार

गुरु ने हमें सिखाया

नफरत पर विजय का पाठ

आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

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5. गुरु ने सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं

सिखाया है जीवन का ज्ञान

गुरु मंत्र को कर आत्मसात

होंगे सभी भवसागर पार

हैप्पी गुरु पूर्णिमा 2026

6. गुरु गोविंद दोऊ खड़े

काके लागू पाय

बलिहारी गुरु आपकी

गोविंद दियो बताए

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई 2026

7. जीवन की डोर है गुरु के हाथ

जीवन की नौका है गुरु के साथ

गुरु पूर्णिमा की बधाई 2026

8. गुरु की महिमा गाकर

तर जाता है शिष्य

गुरु कल का अनुमान कर

गढ़ता है आज का भविष्य

हैप्पी गुरु पूर्णिमा 2026

9. गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोष।

गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष॥

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

10. सही क्या है और गलत क्या है

यह पाठ पढ़ाते हैं गुरु

झूठ क्या है और सच क्या है

यह समझाते हैं गुरु

जब कुछ समझ नहीं आता

तब राह को आसान बनाते हैं गुरु

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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