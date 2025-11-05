Guru Nanak Jayanti Wishes: इस अंदाज में भेजें गुरु नानक जयंती की बधाई, यहां पढ़ें टॉप 10 मैसेज
संक्षेप: Guru Nanak Jayanti Wishes: आज सिख कम्यूनिटी के लिए बेहद ही खास दिन है। आज 5 नवंबर को गुरू नानक जयंती है। इस खास दिन पर ही सिख धर्म के पहले गुरू गुरू नानक साहब का जन्म हुआ था। इस दिन लोग अपनों को खूब बधाई संदेश भेजते हैं। ऐसे ही कुछ संदेश आप नीचे पढ़ सकते हैं।
Happy Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes in Hindi: आज 5 नवंबर का दिन काफी पवित्र है। हर मायने में ये दिन बेहद ही खास है। आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली है। साथ ही आज सिख कम्यूनिटी के लिए भी खास दिन है। आज गुरु नानक जयंती है। इसे लोग गुरु पर्व और गुरु पूरब भी कहते हैं। बता दें कि इस खास दिन पर ही सिख धर्म के पहले गुरु गुरू नानक साहब ने जन्म लिया था। आज के दिन गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकलती है और साथ ही लंगर का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ लोग अपनों को गुरू नानक जयंती की बधाई संदेश भेजते हैं। नीचे पढ़ें आज के लिए 10 सबसे खास और यूनीक मैसेज...
1. गुरु के आशीर्वाद से उजाला आए,
मन में भक्ति और प्रेम का रंग समाए।
गुरू नानक जी सबका कर दें भला,
अबसे टल जाए सारी बुरी बला।।
गुरु नानक जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. गुरू की वाणी को जीवन में उतारें,
अपने सच्चे कर्मों से अब दुनिया संवारें।
गुरू नानक जी के मार्ग पर चलें,
सबके लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें।।
गुरु नानक जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. गुरू नानक जी का नाम जग में चमके,
प्रेम का दीप अब हर दिल में दमके।
आपको मिले अबसे सबका प्यार,
मिले सारी खुशियां और सम्मान अपार।।
गुरु नानक जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. गुरू की सीख है अनमोल खजाना,
सत्य, प्रेम, भलाई का तराना।
गुरू नानक जी आप पर कृपा बरसाएं,
जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य लाएं।।
गुरु नानक जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. गुरू का नाम हमेशा रहे साथ,
प्रेम का दीप जले अब हर रात।
गुरू नानक जी अपनी मेहर बरसाएं,
जीवन में अब एक नई उम्मीद जगाएं।।
6. गुरू नानक का प्रकाश पर्व आए,
हर एक दिल में फिर प्रेम जगाए।
करते जाए हम सब अच्छे कर्म,
जिंदगी में यूं ही सबकी उम्मीद जगाए।।
गुरु नानक जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. प्रेम का दीप हम जलाएं,
मन में श्रद्धा की खुशबू फैलाएं।
गुरू नानक जी का आशीर्वाद मिले,
अब हर सपने को नई राह मिले।।
गुरु नानक जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
8. गुरू की राह पर चलें मुस्कुराकर,
आगे बढ़ें सारे बुरे दिन भुलाकर।
गुरू नानक जी हम सबको सद्बुद्धि दें,
एक-एक खुशियों को हम सहेजें सजाकर।।
गुरु नानक जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
9. गुरू नानक जी का प्रकाश पर्व आए,
हर किसी के जीवन में नई रोशनी लाए।
आज भक्ति की भावना बसे हर मन में,
पल भर में ही लोगों की चिंता मिट जाए।।
गुरु नानक जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. गुरू की राह पे बढ़ते जाएं,
मन की हर उलझन मिटते जाएं।
गुरू नानक जी के आशीर्वाद से अब,
नया अवसर और सौभाग्य मिलते जाएं।।
गुरु नानक जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।