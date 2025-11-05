Hindustan Hindi News
Happy Guru Nanak Jayanti : गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं, अपनों से ऐसे कहें- हैप्पी गुरुपर्व

संक्षेप: Happy Guru Nanak Jayanti Wishes in Hindi : गुरु नानक देव जी की जयंती के शुभ अवसर पर देश-दुनिया में श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहता है। लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं और गुरु जी के बताए मार्ग- सच्चाई, सेवा और करुणा को याद करते हैं। 

Wed, 5 Nov 2025 01:22 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गुरु नानक देव जी की जयंती के शुभ अवसर पर देश-दुनिया में श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहता है। लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं और गुरु जी के बताए मार्ग- सच्चाई, सेवा और करुणा को याद करते हैं। गुरु नानक देव जी के उपदेश जीवन को प्रकाश देते हैं और इंसान को मानवता की राह पर चलना सिखाते हैं। इस खास दिन पर सोशल मीडिया पर भी भक्ति और प्रेम के संदेशों की भरमार रहती है। परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए लोग सुंदर कोट्स और मैसेज शेयर करते हैं। आप भी इस पवित्र दिन पर अपने प्रियजनों को प्रेरक शुभकामनाएं भेजें-

गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

गुरु जी की कृपा से आपके जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। सतनाम वाहेगुरु।

“नाम जपो, किरत करो, वंड छको”

गुरु नानक देव जी के उपदेश हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करें। गुरु पर्व की शुभकामनाएं।

गुरु का प्रकाश जीवन में ज्ञान और सद्भावना का दीप जलाए।

गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद मिले,

आपके घर में सुख, शांति और खुशियां सदा बनी रहें।

मन में शांति, कर्म में सद्गुण और वाणी में मिठास

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं!

गुरु जी का उपदेश-सेवा, करुणा और सच्चाई

आपको हमेशा सही राह दिखाता रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

“जहां दया है, वहां धर्म है”

गुरु नानक देव जी का ये संदेश जीवन में अपनाएं। गुरु पर्व मुबारक।

रोशन हो जाए हर राह,

निकल जाए हर अंधेरा,

गुरु नानक का नाम जुड़े,

तो बदल जाता है सवेरा।

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

ना ताज चाहिए, ना शोहरत की राह,

बस मन में हो नाम और कर्म में हो चाह।

गुरु नानक की रहमत से

मिले हर कदम पर सुकून की छाह।

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

सादगी में जो सुकून है, वो राजाओं के पास नहीं,

सेवा में जो आनंद है, वो बादशाहत खास नहीं।

गुरु नानक का संदेश यही-

इंसानियत सबसे ऊपर है, धर्म कोई पास नहीं।

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

जहां दया, वहां धरम; जहां प्रेम, वहां प्रभु का नाम,

गुरु नानक की शिक्षा है-

दिल साफ रखो, बाकी सब भ्रम और आम।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

