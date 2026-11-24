गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व इस साल 24 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम होंगे। श्रद्धालु मत्था टेकेंगे, गुरबाणी सुनेंगे और लंगर में सेवा करेंगे। गुरु नानक जयंती के मौके पर अपनों को भेजने के लिए यहां पढ़ें 30 खास शुभकामना संदेश और गुरुपर्व की बधाइयां।

Happy Guru Nanak Jayanti 2026: गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व इस साल 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इसे गुरु नानक जयंती और गुरुपर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस बार गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले इस पर्व पर देशभर के गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम होंगे। श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकेंगे, गुरबाणी का पाठ सुनेंगे और लंगर में सेवा करेंगे। इस दिन लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। अगर आप भी अपनों को गुरु पर्व की बधाई देना चाहते हैं तो यहां पढ़ें 30 खास संदेश।

गुरु नानक जयंती 2026 की 30 शुभकामनाएं 1. गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी की कृपा बनी रहे, घर में खुशियां रहें और जीवन में कभी अपनों के साथ की कमी महसूस न हो।

2. गुरु नानक देव जी ने हमेशा प्रेम और इंसानियत की बात कही। उनकी सीख को याद रखें और अपने व्यवहार में उतारें। आपके जीवन में सुख-शांति बनी रहे। गुरु पर्व की बहुत-बहुत बधाई।

3. इस पावन दिन पर वाहेगुरु जी से यही अरदास है कि हर परिवार खुशहाल रहे। किसी के घर में दुख न हो और हर जरूरतमंद को मदद मिले। सभी को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

4. जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन इंसानियत का रास्ता कभी न छोड़ें। दूसरों का सम्मान करें और जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े रहें। यही गुरु नानक देव जी की सीख है। गुरुपर्व मुबारक।

5. गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। परिवार के बीच प्यार बना रहे और आपके सभी अच्छे सपने पूरे हों। वाहेगुरु जी आप पर अपनी मेहर बनाए रखें।

6. नाम जपो, किरत करो और वंड छको। गुरु नानक देव जी की ये तीन बातें हमें मेहनत, भक्ति और दूसरों के साथ खुशियां बांटने की सीख देती हैं। प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई।

7. इस गुरु पर्व पर अपने करीबियों के साथ खुशियां बांटें और किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। छोटी-सी मदद भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

8. वाहेगुरु जी आपके परिवार को हमेशा खुश और स्वस्थ रखें। घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे और बच्चों के सपने पूरे हों। आप सभी को प्रकाश पर्व की बधाई।

9. गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी को बराबर समझना और सम्मान देना ही अच्छे समाज की पहचान है। इसी संदेश के साथ सभी को गुरुपर्व की शुभकामनाएं।

10. आपके जीवन में मेहनत का अच्छा फल मिले और हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत बनी रहे। वाहेगुरु जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे।

11. किसी भूखे को भोजन कराना और जरूरतमंद का सहारा बनना भी बहुत बड़ी सेवा है। इस गुरु पर्व पर किसी की मदद करके खुशियां बांटें। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाई।

12. गुरु नानक देव जी की वाणी हमें सच्चाई और अच्छे कर्मों का महत्व समझाती है। उनकी सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपके जीवन में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहे।

13. इस खास दिन पर पुराने गिले-शिकवे भुलाकर अपनों के करीब आएं। रिश्तों में प्यार और विश्वास बना रहे, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

14. वाहेगुरु जी आपके मन को शांति दें और हर परेशानी से बाहर निकलने की ताकत दें। जीवन में अच्छे लोगों का साथ मिले और परिवार हमेशा खुशहाल रहे।

15. गुरु नानक देव जी का संदेश किसी एक समाज तक सीमित नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम, समानता और भाईचारे का रास्ता दिखाया। उनके प्रकाश पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई।

16. जीवन में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ईमानदारी और अच्छे कर्म भी जरूरी हैं। गुरु नानक देव जी की सीख हमें यही याद दिलाती है। गुरु पर्व की शुभकामनाएं।

17. घर में खुशियां रहें, अपनों का साथ बना रहे और मन में किसी के लिए बुरा विचार न आए। वाहेगुरु जी आपके जीवन को खुशियों से भर दें।

18. गुरु नानक देव जी ने लोगों को मिल-जुलकर रहने और एक-दूसरे की मदद करने की सीख दी। आइए, इस पर्व पर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लें।

19. किसी के दुख में उसके साथ खड़े होना और जरूरत के समय मदद करना ही रिश्तों की असली पहचान है। इस गुरु पर्व पर अपने आसपास के लोगों का सहारा बनें।

20. वाहेगुरु जी से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में अच्छे दिनों की कमी न हो। मेहनत सफल हो, परिवार का साथ मिले और हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए। गुरु पर्व मुबारक।

21. इस प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में मत्था टेकें, गुरबाणी सुनें और लंगर में सेवा करें। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सिर्फ याद न रखें, उन्हें अपने व्यवहार में भी अपनाएं।

22. मन में अहंकार की जगह विनम्रता रखें और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें। गुरु नानक देव जी की यही सीख जीवन को सही दिशा दिखाती है। सभी को गुरुपर्व की बधाई।

23. हर घर में प्रेम हो, हर परिवार खुशहाल रहे और किसी को भी अकेले मुश्किलों का सामना न करना पड़े। गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर यही कामना है।

24. वाहेगुरु जी आपकी मेहनत में बरकत दें और जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते खोलें। आपके अपनों का साथ हमेशा बना रहे। प्रकाश पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।

25. गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करें, जिसकी उम्मीद हम उनसे अपने लिए करते हैं। इस सीख को जीवन में अपनाएं। गुरु पर्व की बधाई।

26. इस दिन की सबसे अच्छी शुरुआत किसी जरूरतमंद की मदद करके करें। किसी को भोजन कराएं, किसी की परेशानी सुनें या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। यही सेवा का असली भाव है।

27. वाहेगुरु जी आपके घर में सुख-समृद्धि बनाए रखें। रिश्तों में मिठास रहे और परिवार का हर सदस्य अपने जीवन में तरक्की करे। गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

28. गुरु नानक देव जी के विचार हमें बताते हैं कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में अच्छे कर्म करते रहें और दूसरों के हक का सम्मान करें।

29. प्रकाश पर्व का यह दिन हमें अपने जीवन में प्रेम और सेवा को जगह देने की याद दिलाता है। अपनों के साथ खुशियां बांटें और जरूरतमंदों के लिए भी कुछ समय निकालें।