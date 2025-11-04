Guru Nanak Jayanti Wishes: अपनों को खास अंदाज में यूं भेजें गुरु पर्व की बधाई, देखें टॉप 7 मैसेज

संक्षेप: Guru Purab Wishes in Hindi: कल गुरु नानक जयंती यानी गुरु पूरब है। इस खास मौके पर लोग अपने करीबियों और दोस्तों को गुरु नानक जयंती की बधाई देते हैं। कुछ चुनिंदा मैसेज आप नीचे पढ़ सकते हैं और ये बधाई आप अपनों को भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

Tue, 4 Nov 2025 01:49 PM

Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes: कल यानी 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती हैं। इसे गुरु पर्व या गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है। सिख कम्यूनिटी के लिए ये दिन बेहद ही खास और पवित्र होता है। इस दिन सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। इस खास मौके पर गुरुद्वारे में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। लोग दूर-दराज से गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचते हैं और वाहे गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं गुरुद्वारे से इस दिन प्रभात फेरी निकाली जाती है। साथ ही इस दिन अखंड पाठ भी होता है और इसके बाद गुरुद्वारे में ही लंगर का आयोजन होता है। इस मौके पर लोग अपनों को गुरु पर्व की बधाइयां भी भेजते हैं। आप भी कल अपनों को गुरु पर्व की बधाई देना चाहते हैं तो नीचे टॉप 10 मैसेज पढ़ सकते हैं...

नीचे पढ़ें गुरु नानक जयंती की विशेज... 1. वाहे गुरु जी का खालसा वह गुरु जी की फतेह,

जो बोले सो निहाल, सत श्रीअकाल।

आपको और आपके परिवार को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

2. वाहे गुरु आप पर अपनी कृपा बरसाएं

आपको और आपके परिवार को सुखी रखें.

आपको और आपके परिवार को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

3. इस साल आप जो मांगें वो मिल जाए,

गुरु जी आप पर अब मेहर बरसाएं।

आपको और आपके परिवार को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

4. खालसा का रूप हूं मैं...

खालसा में ही करूं निवास,

आज है गुरु पूरब और हर मन करें आज आस।

आपको और आपके परिवार को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

5. नानक नाम जहाज है,

जो जपे वो तर जाए।

जो भी आप सोच रहे हैं वो आपका हो जाए।

आपको और आपके परिवार को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

6. वाहे गुरु आपके चरणों में हम सबका जीवन गुजर जाए,

आपके दिए ज्ञान की पूंजी से हम सबकी झोली अब भर जाए।

आपको और आपके परिवार को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

7. वाहे गुरु आपके जीवन को रोशनी से भर दें,

आपके सारे दुखों को अब दूर कर दें।