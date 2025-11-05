Hindustan Hindi News
Guru Nanak Jayanti, गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं: इन टॉप 10 जबरदस्त मैसेज और फोटो शेयर कर दें गुरु नानक जयंती की बधाई



संक्षेप: Happy Guru Nanak Jayanti 2025 wishes: गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। गुरु नानक जयंती पर इन खास संदेशों के जरिए दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों को शुभकामनाएं और उनका दिन बनाएं यादगार। 

Wed, 5 Nov 2025 01:16 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Guru Nanak Jayanti 2025: इस साल बुधवार के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। इस खास दिन पर गुरुबाणी का पाठ और विशेष कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। भजन-कीर्तन के उपरांत भव्य लंगर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं प्रसाद ग्रहण करेंगे। गुरु नानक जयंती पर इन खास संदेशों के जरिए दें शुभकामनाएं-



नानक नाम जहाज है

जो जपे वो तर जाए

सदगुरु जी आपका प्यार,

हम सभी को मिल जाए

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

वाहे गुरु का आशीष बना रहे सदा

बस यही कामना है हमारी

सभी घरों में बनी रहे सदा खुशहाली

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

नानक नाम चढ़दी कला

तेरे भाने सरबत दा भला

गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

खालसा का रूप हूं मैं

खालसा में ही करूं निवास

खालसा के जन्मदिवस पर सभी को ढेर सारा आशीर्वाद

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

हमारे सिर पर गुरुवर का रहे हमेशा हाथ

हरदम वो हैं हमारे साथ

मेरे सारे बिगड़े काम बनाएंगे

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

गुरु नानक हैं हमारे

रहेंगे हमारे साथ

हर किसी की जुबां पर

हमेशा रहे हंसी की बात

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

लख-लख बधाई हो आपको

गुरु नानक का आशीर्वाद मिले आपको

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

किसी ने पूछा तेरा घर-बार कितना है

किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है

कोई विरला ही पूछदा है कि

तेरा गुरु दे नाल तेरा प्यार कितना है

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

गुरु नानक देव जी के सद्कर्म

हमें सदा राह दिखाएंगे

वाहे गुरु के ज्ञान से

सबके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

ज्यों कर सूरज निकल्या,

तारे छुपे हनेर प्लोवा,

मिट्टी ढूंढ जग चानन होवा,

काल तान गुरु नानक अइया,

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

वाहे गुरु जी का खालसा

वाहे गुरु जी की फतेह

राज करेगा खालसा, बाके रहे ना कोए

गुरु नानक जयंती की बधाइयां

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Guru Nanak jayanti
