Happy Ganesh Chaturthi Wishes , Photos : गणेश चुतर्थी पर शेयर करें ये बेस्ट फोटो मैसेज, SMS व कोट्स

Happy Ganesh Chaturthi 2025 wishes: गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। आज शुभ अवसर पर आप अपने दोस्तों और करीबियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

इस शुभ अवसर पर आप अपने दोस्तों और करीबियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे सकते हैं। ॐ गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः

अष्टविनायक नमो नमः

गणपति बप्पा मोरया

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

भक्तों के जीवन से करते हैं दुःख एवं पीड़ा का नाश

भगवान श्री गणेश की कृपा से

पूरन होते हैं सबके काज

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

! वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ !! !! निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषुसर्वदा !!

।। श्री सिध्दिविनायक नमो नमः ।।

।। ॐ गं गणपतये नमः ।।

ll गणपती बाप्पा मोरया

मंगल मूर्ती मोरया

नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो हर मनोकामना सच्ची हो

गणेश जी का मन में रहे वास

बप्पा का आशीर्वाद आपका हर पल बनाए खास

गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई !

गणेश की ज्योति से नूर मिलता हैं सबके दिलो को सुरूर मिलता हैं

जो भी जाता हैं गणेश के द्वार

कुछ न कुछ उन्हें जरूर मिलता हैं

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

सब शुभ कारज में पहले पूजा तेरी, तुम बिना काम ना सरे, अरज सुन मेरी।

रिद्धी सिद्धी को लेकर करो भवन में फेरी

करो ऐसी कृपा नित करूँ मैं पूजा तेरी।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

भक्ति गणपति। शक्ति गणपति। सिद्दी गणपति, लक्ष्मी गणपति

महा गणपति, देवों में श्रेष्ठ मेरे गणपति

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

लड्डू जिनका भोग है मूषक है सवारी सुखकर्ता दुखहर्ता जग पालन हारी

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

पग में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले, कभी न हो दुखों का सामना,

यही मेरी गणेश चतुर्थी की शुभकामना।

भगवान श्री गणेश की कृपा, बनी रहे आप पर हर दम।

हर कार्य में सफलता मिले,

जीवन में न आए कोई गम।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

सुख करता जय मोरया, दुख हरता जय मोरया।

कृपा सिन्धु जय मोरया,

बुद्धि विधाता मोरया।

गणपति बप्पा मोरया,

मंगल मूर्ती मोरया।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं