Happy Ganesh Chaturthi Wishes , Photos : गणेश चुतर्थी पर शेयर करें ये बेस्ट फोटो मैसेज, SMS व कोट्स

Happy Ganesh Chaturthi 2025 wishes: गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। आज शुभ अवसर पर आप अपने दोस्तों और करीबियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 07:05 AM
Happy Ganesh Chaturthi wishes, photo, messages, images : आज 27 सितंबर को देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसलिए हर वर्ष यह पर्व भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुत आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी और लोग व्रत रखेंगे। श्री गणेश जी का 10 दिवसीय जन्मोत्सव शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त गणेश जी की सुंदर प्रतिमाओं को घर लाते हैं और दोपहर में उनका विधिवत पूजन करते हैं। 10 दिन बाद 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन इसका समापन होगा। यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेशजी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है।

इस शुभ अवसर पर आप अपने दोस्तों और करीबियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

ॐ गं गणपतये नमो नमः

श्री सिद्धिविनायक नमो नमः

अष्टविनायक नमो नमः

गणपति बप्पा मोरया

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

भक्तों के जीवन से करते हैं

दुःख एवं पीड़ा का नाश

भगवान श्री गणेश की कृपा से

पूरन होते हैं सबके काज

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

! वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ !!

!! निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषुसर्वदा !!

।। श्री सिध्दिविनायक नमो नमः ।।

।। ॐ गं गणपतये नमः ।।

ll गणपती बाप्पा मोरया

मंगल मूर्ती मोरया

happy ganesh chaturthi wishes

नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो

हर मनोकामना सच्ची हो

गणेश जी का मन में रहे वास

बप्पा का आशीर्वाद आपका हर पल बनाए खास

गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई !

happy ganesh chaturthi wishes

गणेश की ज्योति से नूर मिलता हैं

सबके दिलो को सुरूर मिलता हैं

जो भी जाता हैं गणेश के द्वार

कुछ न कुछ उन्हें जरूर मिलता हैं

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

सब शुभ कारज में पहले पूजा तेरी,

तुम बिना काम ना सरे, अरज सुन मेरी।

रिद्धी सिद्धी को लेकर करो भवन में फेरी

करो ऐसी कृपा नित करूँ मैं पूजा तेरी।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

happy ganesh chaturthi wishes

भक्ति गणपति। शक्ति गणपति।

सिद्दी गणपति, लक्ष्मी गणपति

महा गणपति, देवों में श्रेष्ठ मेरे गणपति

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

लड्डू जिनका भोग है मूषक है सवारी

सुखकर्ता दुखहर्ता जग पालन हारी

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

पग में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले,

कभी न हो दुखों का सामना,

यही मेरी गणेश चतुर्थी की शुभकामना।

happy ganesh chaturthi wishes

भगवान श्री गणेश की कृपा,

बनी रहे आप पर हर दम।

हर कार्य में सफलता मिले,

जीवन में न आए कोई गम।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

सुख करता जय मोरया,

दुख हरता जय मोरया।

कृपा सिन्धु जय मोरया,

बुद्धि विधाता मोरया।

गणपति बप्पा मोरया,

मंगल मूर्ती मोरया।

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

आप सभी को प्रथम पूजनीय व विघ्नहर्ता "भगवान श्री गणपति के जन्मोत्सव – गणेश चतुर्थी" की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणपति बप्पा सभी के जीवन से विघ्न व पीड़ा को दूर करें एवं सुख, समृद्धि, आनंद व भक्ति का संचार करें।