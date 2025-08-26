Happy Ganesh Chaturthi Wishes in Hindi Shayari Photos Ganesh Chaturthi Images Quotes shubhkamnaye Happy Ganesh Chaturthi Wishes: गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, शेयर करें टॉप 10 प्यार भरे मैसेज व स्टेटस, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, शेयर करें टॉप 10 प्यार भरे मैसेज व स्टेटस

Happy Ganesh Chaturthi Wishes in Hindi: आज शुभ संयोगों में गणेश चतुर्थी का पर्व देशभर में बड़े ही उमंग के साथ मनाया जाएगा। अपने दोस्तों व परिवारजनों की गणेश चतुर्थी स्पेशल बनाने के लिए भेजें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं-

Happy Ganesh Chaturthi Wishes in Hindi: गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे आज घर-घर गूंजेंगे। बुधवार के दिन पूरा देश गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाएगा। गणेश पूजा को लेकर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी भक्तजनों में काफी उत्साह रहता है। ऐसे में अपनों की गणेश चतुर्थी स्पेशल बनाने के लिए भेजें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं-

Happy Ganesh Chaturthi Wishes in Hindi: गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, शेयर करें टॉप 10 प्यार भरे मैसेज व स्टेटस

मंगल मूर्ति विराजे,

घर-आंगन में,

सुख-समृद्धि लाएं,

जीवन के हर संगम में

आप सभी को गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

दया करो,

आशीष दो,

प्रिय गणपति विशाल,

विघ्न हरो मंगल करो,

हे गौरी के लाल।

आप सभी को गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।

गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

गणेश जी के चरणों में सिर झुकाएं,

हर कठिनाई को दूर भगाएं,

हर पल जीवन में सुख पाएं।

गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

चलो खुशियों का जाम हो जाए,

लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छे काम हो जाएं,

खुशिया बांट कर हर जगह

आज का दिन बप्पा के नाम हो जाए

गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

रूप बड़ा निराला, गणपति मेरा

बड़ा प्यारा।

गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

जब कभी भी कोई आई मुसीबत,

मेरे बप्पा ने पल में हाल कर डाला।

गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

बप्पा का आगमन आपके जीवन से

सारी बाधाएं दूर करे और खुशियों की बारिश करे।

गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

संकट हर लो सबका,

घर-घर में खुशियां भर दो,

आपके जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दें।

गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

पग में फूल खिले,

हर खुशी आपको मिले,

कभी न हो दुखों का सामना,

यही मेरी गणेश चतुर्थी की है शुभकामना।

गणपति बप्पा मोरया।

गणेश चतुर्थी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

