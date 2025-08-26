Ganesh chaturthi Wishes: इन 10 बेस्ट मैसेज से भेजें अपनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

Ganesh chaturthi Wishes 2025: गणेश उत्सव का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व की रौनक महाराष्ट्र में देखने लायक होती है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग बप्पा की विधिवत पूजा करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई भी देते हैं।

Tue, 26 Aug 2025 01:19 PM

Ganesh chaturthi Wishes in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त, बुधवार को है। इस दिन लोग धूमधाम के साथ गणपति बप्पा को घर पर लाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। भगवान गणेश के जन्म उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ ही बप्पा के आगमन की एक-दूसरे को बधाई भी देते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं-

1. भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए।

गणपति बप्पा मोरया, हैप्पी गणेश चतुर्थी 2025

2. भगवान गणेश से मांगों पूरे दिल से

ये है बप्पा का दरबार

भगवान गणेश की महाकाया को

अपने हर भक्त से है बहुत प्यार

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2025

3. भक्ति और शक्ति हैं गणपति

लक्ष्मी और सिद्धि हैं भगवान गणेश

देवों के देव हैं मेरे गणपति

गणेश चतुर्थी की बधाई

4. गणपति बप्पा आपके जीवन में ज्ञान का दीपक जलाएं,

हर राह को आसान और हर दिन को मंगल बनाएं।

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2025

5. गणेश चतुर्थी पर आपके जीवन में खुशियों की हो बरसात

बप्पा का आप पर हमेशा बना रहे आशीर्वाद

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2025

6. मोदक की मिठाई और गणपति बप्पा का साथ

आपके जीवन में लेकर आए खुशियों की बरसात

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2025

7. गणपति बप्पा की कृपा से आपका हर काम हो आसान

आपका दिन हो मंगलमय और महान

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

8. भगवान गणेश का भोग है मोदक

मूषक है उनकी सवारी

जगत के पालनकर्ता भगवान हैं गणपति

गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं

9. मेरे गणपति से हर संकट से बाहर निकाला

जब भी लिया बप्पा का नाम मन में

पूरी हुई है हर अरदास

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

10. गणेश जी के नाम से दूर हो जाते हैं हर संकट

जिसने भी पुकारा उनको पूरे दिल से

उसके हो जाते हैं गणपति