Happy Ganesh Chaturthi: गणेश जी की भक्ति भरे इन 11 मैसेज, फोटो व शुभकामनाओं के साथ दें गणेश चतुर्थी की बधाई

happy ganesh chaturthi photos quotes status : उल्लास, प्रेम व आनंद के साथ भक्तजन आज गणेश जी का स्वागत करेंगे। बुधवार को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए शेयर करें सभी को ये स्पेशल शुभकामना संदेश-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 12:16 AM
Happy Ganesh Chaturthi: गणेश जी की भक्ति भरे इन 11 मैसेज, फोटो व शुभकामनाओं के साथ दें गणेश चतुर्थी की बधाई

happy ganesh chaturthi photos quotes status: इस साल 27 अगस्त के दिन घर-घर में गणपति बप्पा का आगमन होगा। 2025 की गणेश चतुर्थी पर विधि-विधान के साथ गणेश जी की स्थापना की जाएगी। उल्लास व आनंद के साथ भक्तजन गणेश जी का स्वागत करेंगे। बुधवार को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए शेयर करें सभी को ये शुभकामनाएं-

happy ganesh chaturthi photos: गणेश जी की भक्ति भरे इन 11 मैसेज, फोटो व शुभकामनाओं के साथ दें गणेश चतुर्थी की बधाई

ॐ गं गणपतय नमो नमः! श्री सिद्धिविनायक नमो नमः! अष्टविनायक नमो नमः! गणपति बप्पा मोरया!!

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

ओम गं गणपतये नमो नमः

श्री सिद्धी विनायक नमो नमः

अष्टविनायक नमो नमः

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

भक्ति गणपति,

शक्ति गणपति,

सिद्दी गणपति,

लक्ष्मी गणपति,

महा गणपति,

देवों में श्रेष्ठ मेरे गणपति।

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो,

हर मनोकामना सच्ची हो,

गणेश जी का मन में वास रहे,

गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे।

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

पार्वती के लाडले,

शिव के प्यारे,

लडुअन खा के जो मूषक सवारे,

वो हैं जय गणेश देवता हमारे।

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा,

ये गणेश जी का दरबार है,

देवों के देव वक्रतुंडा महाकाया को

अपने हर भक्त से प्यार है।

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

लड्डू जिनका भोग है,

मूषक है सवारी,

सुखकर्ता दुखहर्ता जग पालन हारी।

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

गणेश जी का रूप निराला,

चेहरा भी कितना भोला-भाला,

जिस पर भी पड़ी कोई मुसीबत,

उसे इन्होंने ही संभाला।

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

गणपति के नाम से,

विघ्न बाधा टल जाते हैं,

जो कोई प्यार से पुकारे,

उसके ही हो जाते हैं।

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

पूजन में जिनको प्राप्त है,

प्रथम स्थान,

जो करते हैं लोगों का,

शुभ कल्याण।

गणपति बप्पा जी आप पर कृपा बरसाएं।

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो

गणेश जी का रूप निराला है,

चेहरा कितना भोला-भाला है।

जिसे भी आती है कोई मुसीबत,

उसे इन्हीं ने संभाला है।

गणपति बप्पा मौर्या!

श्री गणेश चतुर्थी बधाई हो