Happy Eid-ul-Fitr 2026: इन 10 खूबसूरत संदेशों से दें ईद की मुबारकबाद, मैसेज पढ़ खिल उठेंगे प्रियजनों के दिल
ईद अल फितर 2026 की मुबारकबाद के लिए 10 सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाले संदेश और शायरी। इन ईद मुबारक मैसेज को व्हाट्सएप, फेसबुक या कार्ड पर भेजकर प्रियजनों के चेहरे पर मुस्कान लाएं। ईद की खुशियां, मोहब्बत और दुआओं से भरे ये संदेश पढ़ते ही दिल खिल उठेगा। ईद मुबारक हो!
Happy Eid-ul-Fitr 2026: ईद अल-फितर इस्लामिक कैलेंडर का सबसे प्यारा और खुशियों से भरा त्योहार है। रमजान के एक महीने के रोजों के बाद यह त्योहार अल्लाह का शुक्र अदा करने, परिवार और दोस्तों के साथ मिलने-जुलने और एक-दूसरे को प्यार बांटने का मौका देता है। चांद दिखते ही ईद की रौनक छा जाती है। 2026 में अगर 19 मार्च को चांद नजर आया तो ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी, और अगर 20 मार्च की शाम को चांद दिखा तो भारत में ईद 21 मार्च को होगी।
ईद अल-फितर को 'छोटी ईद' या 'मीठी ईद' भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बच्चों को सबसे पहले सेवइयां खिलाई जाती हैं। नमाज के बाद घर-घर में शीरनी, सेवईं और पकवान बांटे जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि बच्चों से ही यह काम करवाया जाता है, ताकि उनमें बांटने और खुशियां बांटने का जज्बा पैदा हो। ईद का असली मकसद है – दिलों में मोहब्बत, सुकून और एकता भरना।
आप भी अपने प्रियजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इन 10 खूबसूरत ईद मुबारक संदेशों से खुशियां बांट सकते हैं। ये मैसेज दिल को छू लेंगे और उनके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे:
1
चांद की रोशनी से सजी है ये रात,
दिलों में बसी है मोहब्बत की बात,
दुआ है मेरी हर खुशी मिले आपको,
ईद का दिन लाए खुशियों की सौगात।
2
रूह में बस जाए ऐसी मिठास हो,
हर दिन आपके लिए खास हो,
ईद का ये त्यौहार लाए इतनी खुशियां,
कि हर लम्हा आपके पास हो।
3
नफरत की हर दीवार गिर जाए,
मोहब्बत का हर रंग खिल जाए,
इस ईद पर बस इतनी दुआ है,
हर दिल में सुकून उतर जाए।
4
चांद मुस्कुराया है आज आसमान में,
खुशियां बिखरी हैं हर इंसान में,
ईद लेकर आई है प्यार का पैगाम,
बस जाए खुशी हर अरमान में।
5
हर ख्वाब हकीकत बन जाए,
हर गम दूर कहीं खो जाए,
ईद का ये प्यारा मौका,
आपके जीवन में खुशियां बो जाए।
6
सज गई है हर गली, हर मकान,
आया है खुशियों का ये मेहमान,
ईद की रौनक आपके साथ रहे,
हर दिन बने खुशियों की पहचान।
7
दुआओं का असर दिखे हर तरफ,
मुस्कानें हों बसी हर लब पर,
ईद का दिन लाए इतनी खुशी,
कि गम भी भूल जाएं खुद पर।
8
रंगों से नहीं, दिलों से सजी है ईद,
मोहब्बत की रौशनी से बजी है ईद,
आपको मिले हर खुशी जहां की,
इसी दुआ के साथ आई है ईद।
9
चांद की चांदनी से महका जहां,
हर तरफ खुशियों का है समां,
ईद मुबारक हो आपको दिल से,
खुश रहें आप सदा यहां।
1o
हर दुआ में आपका नाम आए,
हर खुशी आपके काम आए,
ईद की ये प्यारी सुबह,
आपके जीवन में रोशनी लाए।
ईद का यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में प्यार, दया और बांटने की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। इन संदेशों को व्हाट्सएप, फेसबुक या ईद की बधाई कार्ड में भेजकर अपने प्रियजनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरें। ईद मुबारक हो! आपका यह त्योहार खुशियों और मोहब्बत से भरा रहे।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष