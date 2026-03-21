Eid Wishes: ईद-उल-फितर पर शेयर करें शानदार ईद की शुभकामनाएं और कहें- ईद मुबारक!
Eid 2026, Eid wishes Photos Eid-ul-Fitr Wishes in hindi : ईद-उल-फितर का पर्व बड़े ही धूम धाम के साथ मनाया जाता है। ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। रमजान के रोजे पूरे होने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है।
Eid 2026, Eid wishes Photos Eid-ul-Fitr Wishes in hindi: इस साल शनिवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। ईद-उल-फितर का पर्व बड़े ही धूम धाम के साथ मनाया जाता है। ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। रमजान के रोजे पूरे होने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद की बधाई देते हैं।
ईद-उल-फितर पर शेयर करें शानदार ईद की शुभकामनाएं और कहें- ईद मुबारक!
आपको और आपके घर के हर सदस्य को प्यार और खुशियों वाली ईद मुबारक।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
खुदा की मेहरबानी आप पर साये की तरह हमेशा साथ रहे।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
आपकी तकदीर का सितारा हमेशा चमकता रहे,
आपको ईद बहुत मुबारक हो।
खुशियों के इस त्योहार में आपकी हर इबादत कबूल हो और हर दुआ रंग लाए।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
इस मुबारक दिन पर आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दिल से तमन्ना करती हूं।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
इस ईद आपकी झोली खुशियों से वैसी ही भर जाए,
जैसे रात का आसमान तारों से भरा होता है।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
अल्लाह करे कि इस साल आपकी हर दबी हुई ख्वाहिश को हकीकत का रास्ता मिल जाए।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
जैसे ईद के पकवानों में मिठास होती है,
खुदा आपके जीवन के हर पल को वैसे ही मीठा बना दे।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
ईद का यह दिन आपकी जिंदगी के सारे गमों को मिटाकर एक नई और रोशन शुरुआत करे।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
दुआ है कि आपके घर की रौनक और अपनों की मुस्कुराहट कभी कम न हो।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
ईद का पैगाम है प्यार को फैलाना,
खुदा करे आप इस हुनर में सबसे आगे रहें।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
आपकी हंसी की गूंज इस ईद पर सबसे ज्यादा हो और आपका दिल सबसे हल्का।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
दुनिया की हर नेमत आपके हिस्से में आए,
इस खूबसूरत दुआ के साथ ईद मुबारक!
ईद की बहुत-बहुत बधाई
सेवई की खुशबू और अपनों का साथ,
बस यही हो आपकी ईद की सबसे बड़ी सौगात।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
ईद का यह पर्व आपके जीवन में भाईचारे और सुकून के नए अध्याय जोड़े।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
चांद की चमक और ठंडी चांदनी आपके दिल को सुकून और रूह को चैन बख्शे।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
इस ईद पर सिर्फ गले न मिलें,
बल्कि गिले-शिकवे भी भुलाकर रिश्तों की नई नींव रखें।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
कामयाबी आपके कदम चूमे और खुशियां आपके आंगन में डेरा डालें।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
इबादत का नूर आपके चेहरे पर हो और खुदा की रहमत आपके पूरे परिवार पर।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
नफरतें मिटें,
मोहब्बत बढ़े,
यही दुआ इस ईद पर मेरे दिल से आपके लिए निकले।
ईद की बहुत-बहुत बधाई
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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परिचय और अनुभव
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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