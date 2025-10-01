Happy Dussehra Wishes in hindi Photos Dussehra 2025 shubhkamnaye status messages shayari Happy Dussehra Wishes: दशहरा की बधाई देने के लिए भेजें श्री राम की भक्ति भरे मैसेज व स्टेटस, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Dussehra Wishes in hindi Photos Dussehra 2025 shubhkamnaye status messages shayari

Happy Dussehra Wishes: दशहरा की बधाई देने के लिए भेजें श्री राम की भक्ति भरे मैसेज व स्टेटस

Happy Dussehra Wishes in hindi: दशहरे का पर्व श्री राम की जीत का प्रतीक है। इस दिन मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा करने का विधान है। दशहरे के शुभ दिन पर फ्रेंड्स और फैमिली संग शेयर करें दशहरा की शुभकामनाएं-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 10:38 PM
share Share
Follow Us on
Happy Dussehra Wishes: दशहरा की बधाई देने के लिए भेजें श्री राम की भक्ति भरे मैसेज व स्टेटस

Happy Dussehra Wishes in hindi: आज के दिन पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूब जाएगा। दशहरे का पर्व श्री राम की जीत का प्रतीक है। इस दिन मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा करने का विधान है। दशहरे के शुभ दिन को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए फ्रेंड्स और फैमिली संग शेयर करें दशहरा की शुभकामनाएं-

दशहरा की बधाई देने के लिए भेजें श्री राम की भक्ति भरे मैसेज व स्टेटस

1- विजयादशमी पर विजय का प्रतीक हैं श्रीराम

बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हैं श्रीराम।।

दशहरे की बधाई हो

2- सच्चाई की जीत

बुराई की हार

आपके लिए बहुत खुशियों से भर जाए

दशहरे का यह त्यौहार

हैप्पी दशहरा 2025

ये भी पढ़ें:दशहरा से इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू, गुरु, बुध, शनि, शुक्र, चंद्र की चाल देग

3- बुराई का होता है विनाश,

दशहरा लाता है उम्मीद की आस,

रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश,

दशहरे 2025 की शुभकामनाएं

4- आश्विनस्य सिते पक्षे दशम्यां तारकोदये।

सकालो विजयो ज्ञेयः सर्वकार्यार्थसिद्धये।।

दशहरे की शुभकामनाएं

5- अधर्म पर धर्म की जीत हो,

असत्य पर सत्य की जीत हो,

बुराई पर हमेशा हो जीत की अच्छाई,

अज्ञान पर ज्ञान ही करेगा भलाई।।

दशहरा मंगलमय हो

ये भी पढ़ें:कल दशहरा 3 शुभ योगों में, नोट कर लें मुहूर्त, भगवान श्री राम की पूजा विधि

6- दशहरा एक उम्मीद जगाता है,

बुराई के अंत की याद दिलाता है,

जो चलता है सत्य की राह पर,

वो विजय का प्रतीक बन जाता है।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

7- जैसे श्री राम ने जीत ली थी लंका,

वैसे आप भी जीतें सारी दुनिया

इस दशहरे मिल जाएं आप को,

दुनिया भर की सारी खुशियां।

दशहरा की बधाई

8- दशहरे पर जरूरी है अपने अंदर के रावण का अंत

सही मायने में दशहरे का है आपसे यही संबंध

दशहरे का पर्व शुभ हो

ये भी पढ़ें:इन टॉप 10 जबरदस्त मैसेज, फोटो शेयर करें दें दशहरा की शुभकमनाएं

9- आज की नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए,

आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं,

दे जाए इतनी खुशियां ये दशहरा आपको

खुशी भी आपकी मुस्कुराहटों की दीवानी हो जाए।

दशहरा की खूब बधाई

10- दशहरा एक उम्मीद जगाता है,

बुराई के अंत की याद दिलाता है,

जो चलता है सत्य की राह पर

वो विजय का प्रतीक बन जाता हैं।

हैप्पी दशहरा

11- भीतर के रावण को आज आग खुद लगाएंगे,

सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे।

दशहरे की शुभकामनाएं

Dussehra Images Dussehra Happy Dussehra Images
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने