Happy Dussehra Wishes: दशहरा की बधाई देने के लिए भेजें श्री राम की भक्ति भरे मैसेज व स्टेटस

Happy Dussehra Wishes in hindi: आज के दिन पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूब जाएगा। दशहरे का पर्व श्री राम की जीत का प्रतीक है। इस दिन मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा करने का विधान है। दशहरे के शुभ दिन को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए फ्रेंड्स और फैमिली संग शेयर करें दशहरा की शुभकामनाएं-

दशहरा की बधाई देने के लिए भेजें श्री राम की भक्ति भरे मैसेज व स्टेटस 1- विजयादशमी पर विजय का प्रतीक हैं श्रीराम

बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हैं श्रीराम।।

दशहरे की बधाई हो

2- सच्चाई की जीत

बुराई की हार

आपके लिए बहुत खुशियों से भर जाए

दशहरे का यह त्यौहार

हैप्पी दशहरा 2025

3- बुराई का होता है विनाश,

दशहरा लाता है उम्मीद की आस,

रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश,

दशहरे 2025 की शुभकामनाएं

4- आश्विनस्य सिते पक्षे दशम्यां तारकोदये।

सकालो विजयो ज्ञेयः सर्वकार्यार्थसिद्धये।।

दशहरे की शुभकामनाएं

5- अधर्म पर धर्म की जीत हो,

असत्य पर सत्य की जीत हो,

बुराई पर हमेशा हो जीत की अच्छाई,

अज्ञान पर ज्ञान ही करेगा भलाई।।

दशहरा मंगलमय हो

6- दशहरा एक उम्मीद जगाता है,

बुराई के अंत की याद दिलाता है,

जो चलता है सत्य की राह पर,

वो विजय का प्रतीक बन जाता है।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

7- जैसे श्री राम ने जीत ली थी लंका,

वैसे आप भी जीतें सारी दुनिया

इस दशहरे मिल जाएं आप को,

दुनिया भर की सारी खुशियां।

दशहरा की बधाई

8- दशहरे पर जरूरी है अपने अंदर के रावण का अंत

सही मायने में दशहरे का है आपसे यही संबंध

दशहरे का पर्व शुभ हो

9- आज की नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए,

आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं,

दे जाए इतनी खुशियां ये दशहरा आपको

खुशी भी आपकी मुस्कुराहटों की दीवानी हो जाए।

दशहरा की खूब बधाई

10- दशहरा एक उम्मीद जगाता है,

बुराई के अंत की याद दिलाता है,

जो चलता है सत्य की राह पर

वो विजय का प्रतीक बन जाता हैं।

हैप्पी दशहरा

11- भीतर के रावण को आज आग खुद लगाएंगे,

सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे।