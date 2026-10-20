Happy Dussehra Wishes, दशहरा की बधाई: इन टॉप 20 शानदार मैसेज, फोटो, शायरी संग दें दशहरे की शुभकामनाएं
Happy Dussehra Wishes in hindi : अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ इन शानदार शुभकामनाओं को आप स्टेटस, स्टोरी, कैप्शन या फेसबुक पोस्ट के रूप में शेयर कर सकते हैं। आप इन मैसेज के जरिए अपनों का दशहरा स्पेशल बना सकते हैं।
Happy Dussehra Wishes in hindi, दशहरा की शुभकामनाएं : आज बड़े ही उल्लास के साथ दशहरा मनाया जाएगा। विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ इन शानदार शुभकामनाओं को आप स्टेटस, स्टोरी, कैप्शन या फेसबुक पोस्ट के रूप में शेयर कर सकते हैं। डिजिटल रूप से आप इन मैसेज के जरिए अपनों का दशहरा स्पेशल बना सकते हैं।
Happy Dussehra Wishes, दशहरा की बधाई: इन टॉप 20 शानदार मैसेज, फोटो, शायरी संग दें दशहरे की शुभकामनाएं
1- दशहरे का दिन आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए,
हर मुश्किल आसान हो,
हर सपना सच हो जाए,
आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा मुस्कुराए
दशहरे की शुभकामनाएं
2- बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश अपनाएं,
अपने जीवन से दुख और निराशा को दूर भगाएं,
दशहरे के पावन पर्व पर खुशियों के दीप जलाएं
3- भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ रहे,
आपके जीवन में खुशियों की हर सौगात रहे,
हर दिन सफलता,
हर पल अपनों का साथ रहे
4- इस दशहरे पर नई उम्मीदों का आगमन हो,
आपके हर प्रयास में सफलता का संगम हो,
आपका जीवन प्रेम और आनंद से रोशन हो
5- रावण दहन के साथ मन का हर विकार मिट जाए,
आपके जीवन में सच्चाई का सुंदर रंग छा जाए,
खुशियों से भरा हर दिन आपके करीब आ जाए
6- आपके सपनों को नई उड़ान मिलती रहे,
आपकी मेहनत को सफलता की पहचान मिलती रहे,
दशहरे पर आपके जीवन में खुशियों की बहार खिलती रहे
7- हर कदम पर आपको सफलता का सहारा मिले,
मुश्किल समय में अपनों का प्यार प्यारा मिले,
इस दशहरे पर आपके जीवन को खुशियों का संसार मिले
8- सत्य की राह पर चलने का विश्वास बना रहे,
आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजी रहे,
दशहरे पर आपके घर में खुशियों की महफिल लगी रहे
9- दशहरे की सुबह आपके लिए नई सौगात लाए,
हर बीता दुख एक खूबसूरत सीख बन जाए,
आपका आने वाला कल सुनहरी खुशियां लाए
10- मन में साहस हो और दिल में विश्वास रहे,
आपके हर अच्छे कर्म में सच्चाई का वास रहे,
विजयादशमी पर जीवन में खुशियों का एहसास रहे।
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11- आपके आंगन में सुख के फूल खिलते रहें,
आपके सदा हंसते और मुस्कुराते रहें,
दशहरे के रंग आपके जीवन को सजाते रहें
12- अहंकार मिटे और भक्ति का दीपक जले,
हर रिश्ते में अपनापन और प्रेम का रंग घुले,
आपके जीवन में खुशियों के नए रास्ते खुलें
13- श्री राम के आदर्श आपके जीवन को संवारे,
आपके हर दुख को खुशियों के पल निखारें,
दशहरे पर सफलता के नए द्वार खुलें सारे
14- आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाए,
मन में उम्मीद और आंखों में चमक भर जाए,
विजयादशमी आपके लिए यादगार बन जाए
15- खुशियों की धूप आपके आं गन में उतर आए,
हर अधूरी इच्छा पूरी होने की राह पाए,
दशहरे का पर्व आपके चेहरे पर मुस्कान सजाए
16- सपनों को पूरा करने का हौसला मिलता रहे,
आपको हर मोड़ पर सही रास्ता मिलता रहे,
आपके जीवन में खुशियों का कारवां चलता रहे
17- इस दशहरे पर दिल से हर शिकायत मिटा देना,
पुरानी कड़वाहट को प्रेम से भुला देना,
नई खुशियों के लिए अपने मन को सजा लेना
18- आपके घर में बरकत और दिलों में प्यार रहे,
जीवन का हर मौसम खुशियों से गुलजार रहे,
दशहरे पर आपका हर दिन मंगलमय रहे
19- हर कठिनाई के आगे आपका हौसला जीत जाए,
हर निराश मन में आशा का फूल खिल जाए,
दशहरे का शुभ संदेश आपके जीवन को महकाए
20- आपकी मेहनत को हमेशा सम्मान मिले,
आपके सपनों को सफलता का नया मुकाम मिले,
दशहरे पर आपको खुशियों का पैगाम मिले
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा