Happy Dussehra Wishes 2025:यहां दशहरे पर शेयर करें ये TOP मैसेज, विजयदशमी की दें बधाई

Happy Dussehra hardik shubhkamnaye: नवरात्रि के नौ दिनों के पर्व के बाद आता है दशहरा। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और रावण दहन के साथ दशहरा पर्व का समापन होता है। इस बार दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:23 PM
Happy Dussehra hardik shubhkamnaye: नवरात्रि के नौ दिनों के पर्व के बाद आता है दशहरा। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और रावण दहन के साथ दशहरा पर्व का समापन होता है। इस बार दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। दशहरा का दिन बहुत पावन दिन माना जाता है। इस दिन कोई भी काम बिना किसी शुभ मुहूर्त के किया जा सकता है। इस दिन सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। दशहरा का पर्व जहां राम और रावण के युद्ध से जुड़ा हुआ है, उसी तरह यह मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन दस दिनों की लंबी लड़ाई के बाद मां दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। यहां शेयर करें विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं-

हर पल हो आपका विजयोत्सव

जीवन में रहे खुशियों का मेला

जलाएं अपनी बुराईयों को इस दिन

मुबारक हो आपको यह दशहरा

Happy Dussehra 2025

आज दशहरा का उत्सव होगा, रावण के पुतले का दहन होगा,

भगवान राम और मां दुर्गा से ले सीख, तभी तो मनेगा आप का दशहरा

Happy Dussehra 2025

राम की तरह आप पाएं अच्छाई और समाज की करें भलाई

रावण दहन की तरह नाश करें अपने जीवन की हर बुराई

हमारी तरफ से आपको दशहरा का बधाई

Happy Dussehra 2025

विजयदशमी पर विजय दिलाई श्रीराम ने

बुराई को हराकर अच्छाई की जीत दिलाई श्रीराम ने

आप भी इस पावन मौके पर करें बुराई का अंत

Happy Dussehra 2025

हर बुराई पर हो अच्छाई की जीत,
दशहरा लाता है ये एक उम्मीद,
रावण की तरह हमारे दुखों का भी अंत हो,
एक नई शुरुआत हो, एक नए सवेरे के साथ।
Happy Dussehra 2025

