happy dussehra vijyadhasami top 10 wishes 2 ocotber 2025 in hindi for friends and relatives Dussehra Wishes: दोस्तों और संगे-संबंधियों को भेंजे ये 10 खास मैसेज, सातवीं तो है सबसे यूनीक
Hindustan Hindi News
धर्म न्यूज़

Dussehra Wishes: दोस्तों और संगे-संबंधियों को भेंजे ये 10 खास मैसेज, सातवीं तो है सबसे यूनीक

Happy Dussehra 2025 Wishes: आज दशहरा है। हर साल अश्विन माह में ही इसे मनाया जाता है। इस महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व की शुभकामनाएं अपनों तक पहुंचाएं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 07:30 AM
Dussehra Wishes: दोस्तों और संगे-संबंधियों को भेंजे ये 10 खास मैसेज, सातवीं तो है सबसे यूनीक

Happy Dussehra Wishes In Hindi: देशभर में आज विजयादशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस त्योहार का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इसे भगवान राम की विजय के रूप में मनाते हैं। इसे शक्ति पूजा का पर्व भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। दशहरे पर रावण के साथ-साथ मेघनाद और कुंभकरण के पुतले को जलाया जाता है। सदियों से मनाए जाने वाले इस पर्व को हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही मनाया जाता है। इस खास दिन को आप और भी खास बना सकते हैं अपने खास संगे-संबंधियों और दोस्तों को बधाइयां देकर। आपके लिए नीचे कुछ ऐसे मैसेज हैं जो आप भेजकर लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

1. दशहरा का दिन आया,

बुराई के पुतले को जलाया।

दिल में तुम्हारे लिए एक ही दुआ,

जीत हो तुम्हारी और खुश रहो सदा।।

विजयादशमी मुबारक हो!

Happy Dussehra 2025!

2. दुर्गा माता की शक्ति हो,

श्री राम की तरह बुराई को मिटाओ।

चाहे जो भी संकट हो राह में,

तुम अपनी मुस्कानों से हर मुश्किल को हराओ।

Happy Dussehra 2025!

3. आग की लपटों में बसी है उम्मीद,

आज फिर से होगी एक नई शुरुआत।

आपका जीवन हो खुशियों का उत्सव,

और बुराई हो हमेशा परास्त।

Happy Dussehra 2025!

4. त्योहारों की ये बेला आपको न रहने दे अकेला,

किसी भी मौके पर न आए दुख।

दशहरे के मौके पर आपको और आपके परिवार को मिले अपार सुख।।

Happy Dussehra 2025!

5. अधर्म पर धर्म की विजय हो,

असत्य पर सत्य की हो स्थापना।

आपके जीवन में हमेशा खुशहाली हो,

विजयादशमी की मंगलकामना।।

Happy Dussehra 2025!

6. जैसे रावण जलता है हर साल,

वैसे ही मिट जाए हर बुरा ख्याल।

खुशियां सदा ही बनें आपकी ढाल,

इस साल सफलता करे आपको निहाल।

Happy Dussehra 2025!

7. दशहरा है नई शुरुआत का पर्व,

आज मन से हटा दें सारे डर और भ्रम।

हर सुबह बने आपके जीत की पहचान,

भगवान आप पर हमेशा हो मेहरबान।।

Happy Dussehra 2025!

8. आज दिल जीतने की बारी है,

नफरत नहीं, अब प्यार की तैयारी है।

दशहरा हर बार दे यही संदेश,

भलाई ही है सबसे बड़ा वेश।।

Happy Dussehra 2025!

9. अंदर के घमंड को हराना है,

मां दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन को अब सजाना है।

हर पल मुस्कुराओ, हर सपने को करो सच,

दशहरे पर हर बुराई का अंत करवाना है।।

Happy Dussehra 2025!

10. जले रावण तो मिटे अंधकार,

आए जीवन में नया उजियार।

हर कठिनाई पर मिले विजय,

खुशियां चूमे आपके द्वार।।

Happy Dussehra 2025!

