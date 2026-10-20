Dussehra Shayari: हैप्पी दशहरा वाली स्टेटस पर लगाएं करें ये खूबसूरत शायरी और फोटो, लोग भी करेंगे शेयर
Happy dussehra SMS: आज 20 अक्टूबर को देशभर में दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन लोग घरों में पूजन करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई भी देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेजें दशहरा की शुभकामनाएं।
Happy dussehra Status, Shayari and wishes 2026: दशहरा या विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। कहा जाता है कि इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके विजय प्राप्त की थी। इस दिन घरों में शमी पूजा, शस्त्र पूजा और अपराजिता पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किसी नए काम की शुरुआत करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। दशहरा या विजयादशमी की शाम को लोग रावण दहन भी करते हैं। इस त्योहार को खास बनाने के लिए लोग अपनों के साथ हैप्पी दशहरा वाले शानदार मैसेज या शायरी शेयर करते हैं या सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाते हैं। आप भी इन खूबसूरत मैसेज से दे सकते हैं अपनों को दशहरा की शुभकामनाएं।
दशहरा की शुभकामनाओं के लिए खूबसूरत शायरी
1. राम जी की कृपा से आपका हर काम हो जाए,
जीवन में खुशियों की सुबह और शाम हो जाए।
दूर हो जाएं जीवन से सारे दुख-दर्द,
आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. बुराई पर अच्छाई की जीत का मिले पैगाम,
हर चेहरे पर मुस्कान और दिल को मिले आराम
आपके जीवन में खुशियों की आए बहार
कुछ ऐसा मनाएं आप दशहरा का त्योहार।
3. रावण के अहंकार का अंत हो जाए,
हर दिल में प्रेम और विश्वास भर जाए।
प्रभु राम का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे,
आपका जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे।
शुभ दशहरा 2026
4. हर बुराई से आपका नाता टूट जाए,
हर गम आपसे बहुत दूर हो जाएं
सत्य और धर्म की राह पर बढ़ाते रहें कदम ,
दशहरे पर आप सफलता की मंजिल पाएं।
शुभ विजयादशमी।
5. राम जी के आदर्श जीवन में उतारें,
मन से अहंकार और द्वेष को निकालें।
प्रेम और सद्भाव से संसार सजाएं,
दशहरे का पर्व खूब उल्लास से मनाएं।
दशहरा की बधाई देने के लिए बेस्ट सोशल मीडिया स्टेटस
6. जैसे श्रीराम ने रावण को मारा था,
सत्य का परचम पूरे जग में फहराया था।
वैसे ही आपकी हर मुश्किल कोसों दूर हो जाए,
जीवन में खुशियों का नया दौर आ जाए।
हैप्पी दशहरा 2026
7. आपके घर में सुख-समृद्धि का वास हो,
हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ खास हो।
भगवान राम की कृपा से पूरी हर मुराद हो,
दशहरे पर खुशियों का खूब एहसास हो।
8. नफरत की जगह प्यार का दीपक जलाएं,
हर दिल में प्यार और इंसानियत के फूल खिलाएं।
बुराई को छोड़ अच्छाई अपनाएं,
आओ मिलकर दशहरे का त्योहार मनाएं।
9. जीवन में सफलता का हर द्वार खुले,
आपके भाग्य के चमकते सितारे मिलें।
भगवान राम की कृपा से सब कुछ खास हो,
आपका हर दिन दशहरे जैसा उमंग और उल्लास हो।
10. रावण जले तो मन का घमंड भी जले,
हर दिल में प्रेम का सुंदर उपवन खिले।
सच्चाई की राह पर चलते रहें हम,
खुशियों से महकते रहें आपके हर कदम।
शुभ विजयादशमी।
11. राम जी का आशीर्वाद आपके साथ रहे,
हर मुश्किल में विश्वास पास रहे।
जीत मिले आपको हर अच्छे काम में,
खुशियां बरसें आपके जीवन की हर शाम में।
शुभ दशहरा।
12. दशहरे का त्योहार नई खुशियां लाए,
आपके जीवन में उमंगों के रंग सजाए।
सपनों को मिले नई उड़ान,
आपको मिले खूब सफलता और सम्मान।
दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये खास दशहरा विशेज
13. धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो,
हर मन में प्रेम, आस्था और विश्वास हो।
प्रभु राम की कृपा से जीवन में खुशियां रहे,
आपके घर में सदा खुशियों की हमेशा सौगात रहे।
14. मुश्किलों के बाद सफलता मिले,
हर कदम पर आपके खुशियों के फूल खिलें।
आपकी हर बार मेहनत रंग लाए,
दशहरा लाए जीवन में खुशियां अपार।
15. राम नाम से मन को सजाएं,
प्रेम और भरोसे के दीप जलाएं।
हर दिल से शिकवे मिटाकर गले लगाएं,
दशहरे पर खुशियों के मंगल गीत गाएं।
हैप्पी दशहरा 2026
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान