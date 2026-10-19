Happy Dussehra 2026 Wishes: दशहरा की इन टॉप 15 मैसेज से भेजें शुभकामनाएं, अपनों से कहें- 'शुभ विजयादशमी'

Happy Dussehra 2026 Wishes in Hindi: दशहरा पर लोग रावण पुतला दहन करने के साथ शमी पूजा, अपराजिता पूजा और शस्त्र पूजा करते हैं। इस खास दिन पर लोग अपनों को चुनिंदा बधाई संदेश भी भेजते हैं। ये हैं दशहरा की शुभकामना के लिए बेस्ट संदेश।

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं भेजें ये हैं बेस्ट मैसेज

Happy Dussehra 2026 Wishes: दशहरा या विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग रावण दहन करने के साथ ही शस्त्र पूजा, शमी पूजा और अपराजिता पूजा भी करते हैं। पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध किया था और इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके देवताओं और संसार की रक्षा की थी। दशहरे का दिन खास बनाने के लिए लोग अपनों को बधाई संदेश भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. हर बुराई का अंत हो, हर जीत की अच्छाई हो,

आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो

रावण दहन के साथ मिट जाएं आपके सारे दुख-दर्द

दशहरे पर खुशियों से भर जाए आपका संसार

विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. श्रीराम का आशीर्वाद मिले, जीवन में उजाला हो,

हर मुश्किल आसान बने, खुशियों का किनारा हो

सत्य और धर्म के पथ पर आप हमेशा बढ़ें

आपके जीवन में सफलता के नए फूल खिलें।

दशहरा

3. सिर्फ पुतले का दहन नहीं, मन से अंधकार को मिटाना है

क्रोध, अहंकार और छल को जीवन से दूर भगाना है।

प्रेम, सत्य और धर्म का दीप हर दिल में जले,

इस दशहरे पर आप एक बेहतर इंसान बनें।

विजयादशमी की शुभकामनाएं!

4. दशहरे की हवा में खुशियों का पैगाम हो,

आपके चेहरे पर प्यारी मुस्कान हो।

दुख की हर घड़ी आपसे दूर रहे,

आपके जीवन में सफलता का हर दिन जरूर रहे।

5. राम नाम की शक्ति से हर संकट दूर हो जाए,

आपके घर-आंगन में खुशियों का नूर हो जाए।

सत्य की राह पर चलते रहें आप,

6. रिश्तों में मिठास रहे, दिलों में प्यार रहे,

आपके सिर पर बड़ों का आशीर्वाद रहे

हर सपना पूरा हो, हर ख्वाब हो जाए साकार,

आपके जीवन में आए खुशियों की बहार।

7. बीते कल की चिंताओं को विदा कर दो,

नई उम्मीदों से अपने जीवन को भर दो।

दशहरा सिखाता है हौसले से आगे बढ़ना,

सच के लिए हर मुश्किल में डटकर खड़े रहना।

शुभ दशहरा

8. हार के अंधेरों में भी जीत का विश्वास रखें,

मुश्किलों के बीच अपने सपनों को आबाद रखें।

जिसके साथ सत्य हो, उसकी हार नहीं होती,

हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती।

शुभ दशहरा

9. धन-धान्य से भरा रहे आपका भंडार,

घर में खुशियों का सदा रहे त्योहार।

दूर रहें परेशानियां, पास आएं खुशियां हजार,

दशहरे पर मिले आपको सफलता अपार।

10. प्रभु श्रीराम की कृपा से हर राह आसान हो जाए,

आपके जीवन में खुशियों का स्थान हो जाए।

धर्म की राह पर चलते रहें आप हमेशा,

सुख-शांति से रोशन रहे आपका संसार।

हैप्पी विजयादशमी।

11.रावण जले, अहंकार मिटे,

हर मन में विश्वास खिले

प्रेम और सत्य का दीप जले,

हर घर में खुशियों के फूल खिलें।

आपका दशहरा शुभ हो।

12. आपकी मेहनत को मिले नई पहचान

आपके हर सपने को मिले आसमान

जिस काम में रखें आप अपना कदम,

उसमें सफलता मिले हर दम।

विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

13. दशहरे पर नफरत की जगह प्यार हो,

हर दिल में बस सम्मान हो।

झूठ पर सच की जीत हो,

हर दिन आपका खुशियों से भरा हो।

कुछ ऐसा विजयादशमी का त्योहार हो।

14. जब-जब अधर्म ने सिर उठाया,

तब-तब धर्म ने सच्चा मार्ग दिखाया।

सच से बड़ा कोई हथियार नहीं

15. आपके जीवन से हर गम का अंत हो,

आपके हर अच्छे कर्म का अच्छा हो परिणाम

खुशियां आपके कदम चूमें,

सपनों को नई उड़ान मिले,

हैप्पी दशहरा 2026