Happy Dussehra 2026 Wishes: दशहरा की इन टॉप 15 मैसेज से भेजें शुभकामनाएं, अपनों से कहें- 'शुभ विजयादशमी'
Happy Dussehra 2026 Wishes in Hindi: दशहरा पर लोग रावण पुतला दहन करने के साथ शमी पूजा, अपराजिता पूजा और शस्त्र पूजा करते हैं। इस खास दिन पर लोग अपनों को चुनिंदा बधाई संदेश भी भेजते हैं। ये हैं दशहरा की शुभकामना के लिए बेस्ट संदेश।
Happy Dussehra 2026 Wishes: दशहरा या विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग रावण दहन करने के साथ ही शस्त्र पूजा, शमी पूजा और अपराजिता पूजा भी करते हैं। पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस साल दशहरा 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध किया था और इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके देवताओं और संसार की रक्षा की थी। दशहरे का दिन खास बनाने के लिए लोग अपनों को बधाई संदेश भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।
1. हर बुराई का अंत हो, हर जीत की अच्छाई हो,
आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो
रावण दहन के साथ मिट जाएं आपके सारे दुख-दर्द
दशहरे पर खुशियों से भर जाए आपका संसार
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
2. श्रीराम का आशीर्वाद मिले, जीवन में उजाला हो,
हर मुश्किल आसान बने, खुशियों का किनारा हो
सत्य और धर्म के पथ पर आप हमेशा बढ़ें
आपके जीवन में सफलता के नए फूल खिलें।
दशहरा
3. सिर्फ पुतले का दहन नहीं, मन से अंधकार को मिटाना है
क्रोध, अहंकार और छल को जीवन से दूर भगाना है।
प्रेम, सत्य और धर्म का दीप हर दिल में जले,
इस दशहरे पर आप एक बेहतर इंसान बनें।
विजयादशमी की शुभकामनाएं!
4. दशहरे की हवा में खुशियों का पैगाम हो,
आपके चेहरे पर प्यारी मुस्कान हो।
दुख की हर घड़ी आपसे दूर रहे,
आपके जीवन में सफलता का हर दिन जरूर रहे।
5. राम नाम की शक्ति से हर संकट दूर हो जाए,
आपके घर-आंगन में खुशियों का नूर हो जाए।
सत्य की राह पर चलते रहें आप,
दशहरा जीवन में सुख-समृद्धि अपार।
6. रिश्तों में मिठास रहे, दिलों में प्यार रहे,
आपके सिर पर बड़ों का आशीर्वाद रहे
हर सपना पूरा हो, हर ख्वाब हो जाए साकार,
आपके जीवन में आए खुशियों की बहार।
7. बीते कल की चिंताओं को विदा कर दो,
नई उम्मीदों से अपने जीवन को भर दो।
दशहरा सिखाता है हौसले से आगे बढ़ना,
सच के लिए हर मुश्किल में डटकर खड़े रहना।
शुभ दशहरा
8. हार के अंधेरों में भी जीत का विश्वास रखें,
मुश्किलों के बीच अपने सपनों को आबाद रखें।
जिसके साथ सत्य हो, उसकी हार नहीं होती,
हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती।
शुभ दशहरा
9. धन-धान्य से भरा रहे आपका भंडार,
घर में खुशियों का सदा रहे त्योहार।
दूर रहें परेशानियां, पास आएं खुशियां हजार,
दशहरे पर मिले आपको सफलता अपार।
10. प्रभु श्रीराम की कृपा से हर राह आसान हो जाए,
आपके जीवन में खुशियों का स्थान हो जाए।
धर्म की राह पर चलते रहें आप हमेशा,
सुख-शांति से रोशन रहे आपका संसार।
हैप्पी विजयादशमी।
11.रावण जले, अहंकार मिटे,
हर मन में विश्वास खिले
प्रेम और सत्य का दीप जले,
हर घर में खुशियों के फूल खिलें।
आपका दशहरा शुभ हो।
12. आपकी मेहनत को मिले नई पहचान
आपके हर सपने को मिले आसमान
जिस काम में रखें आप अपना कदम,
उसमें सफलता मिले हर दम।
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
13. दशहरे पर नफरत की जगह प्यार हो,
हर दिल में बस सम्मान हो।
झूठ पर सच की जीत हो,
हर दिन आपका खुशियों से भरा हो।
कुछ ऐसा विजयादशमी का त्योहार हो।
14. जब-जब अधर्म ने सिर उठाया,
तब-तब धर्म ने सच्चा मार्ग दिखाया।
श्रीराम की विजय का संदेश है यही,
सच से बड़ा कोई हथियार नहीं
15. आपके जीवन से हर गम का अंत हो,
आपके हर अच्छे कर्म का अच्छा हो परिणाम
खुशियां आपके कदम चूमें,
सपनों को नई उड़ान मिले,
हैप्पी दशहरा 2026
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान