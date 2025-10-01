Dussehra Wishes: दशहरा की इन टॉप 10 मैसेज से भेजें शुभकामनाएं, अपनों से कहें- 'हैप्पी विजयादशमी'

Happy Dussehra 2025 Wishes in Hindi: दशहरा का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा के दिन लोग अपनों को इस खास दिन की बधाई भेजते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा लोगों से भेजें दशहरा या विजयादशमी की बधाई।

Wed, 1 Oct 2025 06:46 PM

Dussehra 2025, Vijayadashami Wishes in hindi: 2 अक्टूबर, गुरुवार को दशहरा या विजयादशमी का त्योहार है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण और मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का अंत किया था। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण बिना मुहूर्त का विचार किए शुभ कार्य किए जा सकते हैं। दशहरे के दिन लोग शस्त्र पूजन करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेज सकते हैं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. दशहरा एक उम्मीद जगाता है

बुराई के अंत की याद दिलाता है

जो चलता है सत्य की राह पर

वो विजय का प्रतीक बन जाता है

हैप्पी दशहरा 2025

2. जब तक इंसान प्रभु राम के पथ पर चलेगा

तब तर हर आतंकी रावण ऐसे ही जलेगा

दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

3. उत्सव का एक शुभ समय

बुराई पर अच्छाई की जीत का समय

एक समय जब दुनिया अच्छाई की शक्ति का उदाहरण देखती है

आइए हम उसी सच्ची भावना को जीवित रखें

हैप्पी दशहरा 2025

4. इससे पहले की दशहरे की शाम को जाए

मेरा मैसेज दूसरों की तरह आम हो जाए

सारे मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाएं

दशहरा विश करना आम हो जाएं

हैप्पी दशहरा 2025

5. विजयादशमी का प्रतीक हैं श्रीराम

बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं श्रीराम

दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

6. बुराई का होता है विनाश

दशहरा लाता है उम्मीद की नई आस

रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

7. अधर्म पर धर्म की जीत

अन्याय पर न्याय की विजय

बुराई पर अच्छे की जय जयकार

यही है पावन दशहरा का त्योहार

हैप्पी दशहरा 2025

8. रावण जलाओ

बुराई को आग जलाओ

अच्छाई को अपनाओ

हैप्पी दशहरा 2025

9. अपने अंदर के रावण को जो खुद जलाएंगे

सही मायने में वो दशहरा मनाएंगे

हैप्पी दशहरा 2025

10. आज की नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए

आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं

दशहरा का पर्व भरे दे आपके जीवन में खुशियां

खुशी भी आपके मुस्कान की दीवानी हो जाए