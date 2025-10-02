Happy Dussehra 2025 Wishes : दशहरा या विजयादशमी पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत संदेश, ऐसे कहें- हैप्पी दशहरा

दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व हर साल आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की जीत को स्थापित किया था।

Thu, 2 Oct 2025 06:55 AM

दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व हर साल आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की जीत को स्थापित किया था। दशहरा केवल धार्मिक महत्व वाला पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में नैतिकता, सत्य और धैर्य अपनाने की प्रेरणा भी देता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग-अलग रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है। कुछ जगहों पर बड़े-बड़े पुतलों के रूप में रावण, मेघनाथ और कुम्भकरण का दहन किया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर रंगारंग झांकियों और शोभायात्राओं के माध्यम से इस दिन की महिमा को प्रस्तुत किया जाता है। लोग अपने घरों और मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। आप आज इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपनों को दशहरा या विजयादशमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं-

अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व,

जीवन में लाएं खुशियां और उत्साह,

दूर हो जाएं आपके सभी कष्ट,

जीवन का एक नया अध्याय हो शुरू।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

अत्याचार पर सदाचार की विजय,

क्रोध पर दया,

क्षमा की विजय,

अज्ञान पर ज्ञान की विजय।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

रावण जला, अहंकार जला,

बुराई का हर निशान जला,

हर दिन मनाओ दशहरा जैसा उत्सव,

जीवन को खुश रहने का नया अवसर मिला।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बुराई का होता है विनाश,

दशहरा लाता है उम्मीद की आस,

रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

हर बुराई पर हो अच्छाई की जीत,

दशहरा लाता है ये एक उम्मीद,

रावण की तरह हमारे दुखों का भी अंत हो,

एक नई शुरुआत हो, एक नए सवेरे के साथ।

दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

अच्छाई की हो हमेशा जीत,

दुख और संकट से दूर रहे जीवन,

रावण की तरह बुराई हो नाश,

हर दिन खुशियों से भरा हो।

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!

हर घर में खुशियां और सुख आएं,

हर दिल में प्रेम और विश्वास बढ़े,

अंधकार पर हो उजाले की विजय,

आपके जीवन में हमेशा खुशियां आएं।

शुभ दशहरा!

दशहरा है अच्छाई का पर्व,

सत्य और धर्म की जीत का संदेश,

इस दिन मनाएं खुशियों का उत्सव,

और जीवन में अपनाएं प्रेम और सहनशीलता।

दशहरा मुबारक!

रावण का दहन, बुराई का अंत,

आपके जीवन में नए अवसर और नई खुशियां आएं,

हर दिन हो उत्सव और उमंग से भरा,

सदा रहे सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य।

दशहरा की शुभकामनाएं!

अंधकार मिटे, जीवन में उजाला आए,

सभी दुख और बाधाएं दूर हों,

आपका हर सपना सच हो,

और सफलता हमेशा आपके कदम चूमे।