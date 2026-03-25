Durga Ashtami 2026 Wishes: दुर्गाष्टमी पर अपनों तक पहुंचाएं नवरात्रि की शुभकामनाएं, भेजें मां महागौरी के मैसेज-कोट्स
Chaitra Navratri Mahashtami 2026 Wishes : अगर आप भी महाष्टमी के शुभ अवसर पर मां गौरी से अपने परिजनों और दोस्तों के लिए सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं तो ये टॉप 10 नवरात्रि मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश आप उन्हें भेजकर इस महापर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
Chaitra Navratri Mahashtami 2026 Wishes : चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन महाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 26 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में दुर्गाष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने का विधान बताया गया है। अगर आप भी महाष्टमी के शुभ अवसर पर मां गौरी से अपने परिजनों और दोस्तों के लिए सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं तो ये टॉप 10 नवरात्रि मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश आप उन्हें भेजकर इस महापर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
अष्टमी विशेज इन हिंदी (Chaitra Ashtami Wishes 2026)
1- लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार, हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार, पावन नवरात्रि का समय आया, मां के आशीर्वाद से गूंजा घर-द्वार।
शुभ नवरात्रि!
2- मां शक्ति का वास हो,
संकटों का नाश हो,
हर घर में सुख-शांति का वास हो,
नवरात्रि का पर्व सबके लिए खास हो.
चैत्र नवारत्रि अष्टमी की शुभकामनाएं
3- माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे,
मां महागौरी आपके परिवार को बुरी नज़र से बचाए रखें.
महाष्टमी की शुभकामनाएं
4- देवी महागौरी की कृपा से,
आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों और
हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो.
नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
5- मां की ज्योति से चमके हर द्वार,
मन को मिले सुकून अपार,
जो मां के चरणों में शीश झुकाए, उसकी झोली में आए उपहार!
6- मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,
हर मुश्किल से आप बाहर निकलें,
अष्टमी पर सुख-समृद्धि का उपहार मिले!
चैत्र अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं
7- कुमकुम से रोशन हो आंगन सारा,
मां का साथ मिले तो जीत सकते हैं जग सारा,
आशा है आपके जीवन में भी
खुशियों का लगे अंबार
मां का मिले खूब आशीर्वाद
8- लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो,
गणेश का साया रहे, संकट से नाश हो,
मां दुर्गा के आशीर्वाद से, जीवन में साज हो!
जय माता दी!
9- हर तमन्ना हो पूरी, हर ख्वाहिश साकार हो,
मां दुर्गा का आशीष रहे, हर दिन त्यौहार हो,
करते हैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना, आपके जीवन में खुशियों की बहार हो!
शुभ चैत्र अष्टमी!
10- ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।
जय माता दी।
दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।