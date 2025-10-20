Hindustan Hindi News
Happy Diwali Wishes Photos: इन 11 जबरदस्त मैसेज, फोटो के साथ दें दिवाली की शुभकामनाएं

Mon, 20 Oct 2025 06:22 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Diwali Wishes Photos: आज शाम होते ही पूरा शहर दीपावली की रोशनी में डूब जाएगा। गलियों से लेकर सड़कों तक रंग-बिरंगी झालरों और बल्बों की जगमगाहट से माहौल उत्सवमय होगा। पूरे देश में दीपों की सजावट ने खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। आज के दिन अपनों का रौशनी का पर्व शानदार बनाने के लिए शेयर करें ये शुभकामनाएं-

इन 11 मैसेज, फोटो के साथ दें दिवाली की शुभकामनाएं

रोशनी का पर्व है दिवाली

मस्ती की फुहार है दिवाली,

मां लक्ष्मी देने आती है आशीर्वाद

अपनों का प्यार है दीवाली

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

जगमग थाली सजे,

मंगल दीप जलाओ,

अपने घरों और दिलों में

आशा की किरण जगाओ

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

चांद को चांदनी मुबारक,

सूरज को रोशनी मुबारक,

आपको और आपके पूरे परिवार को,

दिवाली की मुबारक

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

घर का कोना-कोना रौशन करो,

लेकिन दिल भी रोशन रखना न भूलो

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दिवाली है भाई,

दिल से मुस्कुराओ

सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी सजाओ

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

रौशन हो हर दिन,

मिटे हर गम,

दिवाली लाए खुशियों का संगम

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले

घर में सुख-समृद्धि और

खुशियां ही खुशियां रहें

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दिवाली की जगमग रात,

लाए जीवन में खुशियों की सौगात

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दीपों की ज्योति से हर कोना उजाला हो

आपके घर में लक्ष्मी का वास हो

सभी दुख-दर्द आपसे दूर हो जाएं

और खुशियों का सागर आपके जीवन में बह जाए

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार

पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार

मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

सुख के दीप जले,

घर आंगन में खुशहाली हो,

बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले,

ऐसी आपकी मंगल दीवाली हो।

दीपावली की शुभकामनाएं

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey
