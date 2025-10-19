Hindustan Hindi News
Happy Diwali Wishes Messages Quotes SMS
Happy Diwali Wishes : दीपावली की शुभकामनाएं, दिवाली के मौके पर अपनों को भेजें ये मैसेज, ऐसे कहें- हैप्पी दिवाली

Sun, 19 Oct 2025 09:20 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Diwali Wishes : दिवाली, प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी का प्रतीक त्योहार है। इस साल यह पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। देश के कुछ हिस्सों में 21 अक्टूबर को भी दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, दिवाली कार्तिक अमावस्या तिथि पर आता है। दिवाली की शाम को माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, देवी सरस्वती, धन के देवता कुबेर और मां काली की पूजा होती है। माना जाता है कि अमावस्या की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन अपनों को शुभकामना संदेश भी भेजे जा सकते हैं। आप भी अपनों को इन खास शुभकामनाओं के जरिए दिवाली की शुभकामनाएं भेज सकते हैं-

Happy Diwali Wishes Messages : दिवाली की शुभकामनाएं

आपके घर पर लक्ष्मी गणेश का वास हो,

जीवन से अंधेरा दूर हो,

हर खुशी आपके द्वार पर दस्तक दे,

और आपकी जिंदगी में खुशियों की महफिल सजे।

शुभ दीपावली!

मां लक्ष्मी-गणेश को लेकर आ रहे हैं सीता-राम,

स्वागत के लिए हो जाओ सभी तैयार।

दीप जलाकर मनाओ दिवाली का त्योहार,

क्योंकि 14 वर्ष का वनवास काटकर लौटे हैं श्रीराम।

शुभ दीपावली!

इस विशेष दिन पर,

रोशनी का सर्वोच्च प्रकाश आपके दिमाग को रोशन करे

और आपको अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति और साहस प्रदान करे।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

खुशियों का पर्व है दिवाली,

मस्ती की फुहार है दिवाली,

लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली,

अपनों का प्यार है दिवाली।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

दीपों का ये पावन त्योहार,

आपके लिए लाए खुशियां हजार,

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

जगमग जले ये सुंदर दीप,

चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो,

मेरी है यही दुआ, इस दिवाली पर

होठों पर आपके बस हंसी ही हंसी हो।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

कुमकुम भरे कदमों से,

आए लक्ष्मी जी आपके द्वार,

सुख संपत्ति मिले आपको भरपूर।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

पल पल सुनहरे फूल खिले,

कभी न हो कांटो का सामना।

जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे।

दीपावली पर हमारी यही शुभकामना।

दिवाली का त्योहार हमें बुराई से लड़ने

और अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है।

इस दिव्य अवसर पर आइए अपने जीवन को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से रोशन करें।

शुभ दीपावली!

दीपावली के इस पावन पर्व पर,

आइए हम सभी दीपों की रोशनी में

अपने जीवन को रोशन करें।

गणेश जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।

आपको और आपके प्रियजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

दीपक की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो,

पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो,

ऐसे झूम के आए यह दिवाली,

हर तरफ खुशियों का माहौल आपका हो।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस दीपावली,

आपके घर में लक्ष्मी का स्वागत हो,

गणेश की कृपा से सभी कठिनाइयों का निवारण हो।

शुभ दिवाली!

दीपों की रोशनी से आपका जीवन उज्जवल हो,

मिठाइयों से भरा हर पल आपके परिवार में आनंद लाए।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस पवित्र पर्व पर अपने परिवार के साथ मिलकर दीप जलाएं,

पूजा करें और समृद्धि का स्वागत करें।

शुभ दिवाली!

रंग-बिरंगी रंगोली और सुंदर सजावट से आपका घर रोशन हो।

इस दिवाली पर प्रार्थना में सबको आशीर्वाद मिले।

शुभ दिवाली!

दीप जलाना, पटाखे फोड़ना, मिठाई बांटना—

यह सब मिलकर दिवाली का उत्सव बनाता है।

आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस दिवाली पर सभी के दिलों में प्रेम और समृद्धि का प्रकाश फैले।

परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाएं।

शुभ दिवाली!

पवित्रता और समृद्धि का यह त्योहार आपके जीवन को रंगीन और आनंदमय बनाए।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

इस दिवाली पर भगवान गणेश और लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

दीपों की रोशनी में आपका जीवन भी उज्जवल हो।

मिठाइयाँ और उपहार सभी के चेहरों पर हंसी लाएं।

शुभ दीवाली!

इस दिवाली पर हम सभी मिलकर प्यार और सद्भाव का दीप जलाएं।

आपके जीवन में खुशी और समृद्धि बनी रहे।

दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

दिवाली की दिव्य ज्योति आपके घर को खुशियों से भर दे

और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन को सफलता से भर दे।

मां लक्ष्मी आपको सब खुशी प्रदान करें।

शुभ दीपावली!

स्नेह और प्यार,

खुशियों की बौछार,

बढ़े आपका कारोबार,

ऐसा हो आपका यह त्योहार,

दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं!

कुमकुम लगे पैरों से मां लक्ष्मी आपके घर आएं,

और आपके जीवन में यश और खुशियां लाएं।

दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं!

ये दिवाली आपके जीवन में खुशियां लाए,

आप सदा यूँ ही दीयों की तरह झिलमिलाएं।

दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं!

लक्ष्मी जी आपके द्वार पर आई हैं,

दर पर नई खुशियाँ लाई हैं।

दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं!

जैसे श्रीराम के अयोध्या वापस आने से चारों ओर खुशहाली छाई थी,

वैसे ही आपके जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आए इस बार की दिवाली।

दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं!

दिवाली का त्योहार लेकर आया है प्यार,

खुशियों की हो रही है आपके घर में एंट्री,

अब ना रहना किसी बात के लिए एंग्री,

जितना भी था विशेज का उधार,

सभी चुका रहे हैं एक साथ।

हमारी तरफ से मुबारक हो आपको दिवाली!

मां लक्ष्मी का साथ हो, मन में विश्वास हो,

दिल में शुद्धता और पूजा के समय भगवान के आशीर्वाद की आस हो।

दिवाली का यह त्योहार आपके लिए मंगलमय हो।

द्वार खोलो, किवाड़ खोलो, खोलो दिल के ताले,

घर पर वापस लौट आए हैं अयोध्या वाले,

श्रीराम के आगमन पर मनाओ खुशियाँ और बजाओ ताली,

पटाखों के साथ नहीं, दियों और रोशनी के साथ मनाओ दिवाली।

हैप्पी दिवाली!

दीवाली की रात को आई है खुशियों की सौगात,

देखिए लक्ष्मी दी लाईं हैं अपना आशीर्वाद साथ,

गणपति भी आगे बढ़कर पूरी कर रहे हैं सारी फरियाद।

यह संदेश आया है हमारे प्यार के साथ,

आपको हमेशा आती रहे हमारी याद।

हैप्पी दिवाली!

दिए की रोशनी की तरह उजियारा हो जाए आपके जीवन में,

कभी कोई रोग ना लगे आपके तन-मन में,

आपके लिए शुभ हो यह त्योहार।

हैप्पी दिवाली!

बदलते हुए मौसम के साथ बदले आपके दुख,

अब आपके जीवन में हमेशा रहे सुख,

दिवाली पर हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं।

दिवाली के पटाखों की तरह गूंजे आपका संसार,

दीप की रोशनी से रोशन हो आपका घर-आँगन,

बच्चों के आएं एग्जाम में अच्छे नंबर और भरी रहे आपकी तिजोरी।

यही कामना कर रहा है हमारा तन-मन।

दिवाली की शुभकामनाएं!

गणपति का साथ हो, लक्ष्मी का वास हो,

विष्णु का आशीर्वाद हो, शिव का प्रयास हो,

ब्रह्मा जैसा निवास हो और सरस्वती जैसी शक्ति हो।

हमारी तरफ से दिवाली पर आपके लिए शुभकामनाएं।

दीप जलाए हैं और बोली है प्यार की बोली,

हमने लिया है अपने लबों पर आपका नाम,

क्योंकि आप खास हैं, नहीं हैं कोई आम।

दिवाली की शुभकामनाएं!

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने गगन से पैगाम भेजा है,

मुबारक हो आपको ये दिवाली,

हमने तह दिल से ये पैगाम भेजा है।

शुभ दिवाली!

धन की वर्षा हो इतनी कि

हर जगह आपका नाम हो,

दिन-रात आपको व्यापार में लाभ हो।

शुभ दिवाली!

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
