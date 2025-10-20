Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy Diwali Wishes In Hindi Photos Diwali 2025 ki shubhkamnaye Messages Whatsapp Status Facebook Greetings Quotes
Happy Diwali Wishes, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं: अपनों की दिवाली बनाएं खास, भेजें रोशनी भरे 10 मैसेज

संक्षेप: Happy Diwali Wishes In Hindi Photos: आज सोमवार के दिन दीपावली के खास अवसर पर परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनों का दिन बनाएं खास, जोर से बोलें ‘हैप्पी दिवाली’!

Mon, 20 Oct 2025 08:43 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Diwali Wishes In Hindi, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं: आज दीपावली के खास अवसर पर परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें दिवाली की शुभकामनाएं। अपनों का दिन बनाएं खास, जोर से बोलें ‘हैप्पी दिवाली’!

अपनों की दिवाली बनाएं खास, भेजें रोशनी भरे 10 मैसेज

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

जीवन में आएं खुशियां अपार,

शुभकामना करो हमारी ये स्वीकार

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते।

धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ।।

मां लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

नव दीप जले,

नव फूल खिलें,

नित नई बहार मिले,

दिवली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

सोने और चांदी की बरसात निराली हो,

घर का कोई कोना दौलत से न खाली हो,

सेहत भी रहे अच्छी आपके चेहरे पर लाली हो,

हंसते रहें आप और आसपास खुशहाली ही खुशहाली हो

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दीपक की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो
पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो
ऐसे झूम के आए यह दिवाली
हर तरफ खुशियों का माहौल आपका हो।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Diwali

दीयों की बाती से जगमगा उठा सारा संसार,

आपके जीवन में बनी रहें खुशियों की बहार,

आप यूं ही मुस्कुराते रहें और दिवाली मनाएं हर दिन हर साल

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दीपावली के इस पावन पर्व पर,
आइए हम सभी दीपो की रोशनी में
अपने जीवन को रोशन करें।
गणेश जी और माता लक्ष्मी
का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।
आपको और आपके प्रियजनों को
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

कुमकुम भरे कदमों से,

आए लक्ष्मी जी आपके द्वार,

सुख संपत्ति मिले आपको भरपूर

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

मां लक्ष्मी का हाथ हो,

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो,

और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दीपों की रोशनी से भर जाए घर-आंगन,

खुशियों की बहार से खुश हो जाए आपका मन

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
