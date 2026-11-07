Happy Diwali Wishes 2026: दिवाली की बधाई के लिए बेस्ट हैं ये मैसेज, अपनों से कहें- 'हैप्पी दीपावली'

Happy Diwali Wishes in hindi: दिवाली के दिन गणेश-लक्ष्मी पूजन करने के साथ ही लोग अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। यहां देखें दिवाली की बधाई के लिए बेस्ट शुभकामना संदेश।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं संदेश 2026

Happy Diwali Wishes: दिवाली 8 नवंबर 2026, रविवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के अमावस्या तिथि को दिवाली या दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के दिन प्रदोष काल में गणेश-लक्ष्मी का पूजन करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश-लक्ष्मी पूजन करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का घर में स्थाई वास होता है। शाम के समय घर को दीयों से सजाते हैं। दिवाली पूजा करने के साथ ही लोग अपनों के लिए इस दिन को खास बनाने के लिए बधाई संदेश भेजते हैं। अगर आप भी अपनों के लिए दिवाली खास बनाना चाहते हैं, तो भेजें ये ट्रेंडी और मां लक्ष्मी की कृपा वाले शुभकामना संदेश।

दिवाली की इन शानदार मैसेज से अपनों को भेजें बधाई 1.दीपों की रोशनी से रोशन हो आपका संसार,

खुशियों से महकता रहे आपका घर-परिवार

हर सपना हो पूरा, हर ख्वाहिश हो साकार,

शुभ दीपावली 2026

2. मां लक्ष्मी का आपके घर में हो वास,

गणेश जी का बना रहे आशीर्वाद खास।

जीवन में खुशियों की हो बरसात,

दिवाली पर पूरी हो आपके मन की बात।

3. हर दीप आपके जीवन में उजाला लाए,

हर खुशी आपके आंगन में आए।

दुख और परेशानियां आपसे दूर रहें,

दिवाली पर आपके सपने पूरे हो जाएं।

शुभ दिवाली 2026

4. रोशनी का त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां,

सुख-समृद्धि की नई सौगात लाए।

चेहरे पर मुस्कान कभी कम न हो,

आपका हर दिन दिवाली से कम ना हो।

हैप्पी दिवाली।

5. दीप जलें तो रोशन आपका जहान हो,

खुशियों से भरा आपका हर अरमान हो।

मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर,

हर दिन हो आपका त्योहार के समान।

6. न रहे कोई गम, न कोई परेशानी हो,

आपके जीवन में खुशियों की रवानी हो

हर तरफ हो प्रेम और खुशियों का उजाला,

दिवाली का त्योहार लाए खुशियों की बौछार।

7. फूलों की तरह महकता रहे जीवन आपका,

तारों की तरह चमकता रहे भाग्य

मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे,

दिवाली पर पूरा हो आपका हर सपना।

8. दीयों की चमक से रोशन हो रात,

अपनों का साथ हो और रहे खुशियों की सौगात

मिठास से भरा रहे हर रिश्ता आपका,

दिवाली पर खुशहाल रहे परिवार।

9. हर आंगन में खुशियों के दीप जलें,

हर चेहरे पर मुस्कान के फूल खिलें

मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले अपार,

खुशियों से भरा रहे आपका संसार।

शुभ दिवाली।

10. खुशियों के दीप जलाते रहिए,

अपनों के चेहरे मुस्कुराते रहें

जिंदगी में कभी अंधेरा न आए,

दीपावली का प्रकाश हमेशा आपको राह दिखाए।

प्रियजनों और रिश्तेदारों को भेजें दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं: 11. चांद-सितारों से सजी हो आपकी रात,

खुशियों से भरी हो हर एक बात

धन-धान्य से भरा रहे आपका भंडार,

दिल से मुबारक हो दीपावली का त्योहार।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

12. हर कदम पर सफलता मिले,

हर मोड़ पर खुशियां खिलें

आपकी जिंदगी में हो ऐसा उजाला,

जैसे हर दिन दिवाली का हो त्योहार।

13. मिठाई की मिठास रिश्तों में घुल जाए,

हर अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाए।

मां लक्ष्मी की कृपा हो अपार,

दिल से आपको मुबारक हो दिवाली का त्योहार।

14. जलते दीपों की लौ कभी कम न हो,

आपके चेहरे की मुस्कान कभी नम न हो

खुशियों से भरा रहे जीवन आपका,

कोई दुख आपके करीब न हो।

15. दीपों की लंबी खुशियां सजाएं,

मां लक्ष्मी आपके घर पधारें

धन और वैभव का आशीर्वाद मिले,

आपके जीवन में हर दिन बहार खिले।

16. नफरत के अंधेरों को मिटाते चलें,

प्यार के दीप हर दिल में जलाते रहें।

खुशियों की सौगात बांटते रहें,

दिवाली को मिलकर मनाते रहें।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

17. आपकी झोली में खुशियों का संसार हो,

हर दिन हो आपके लिए शानदार

मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले बार-बार,

मंगलमय हो आपका दीवाली का त्योहार।

18. हर सुबह नई उम्मीद आए,

हर शाम खुशियों के दीप जलाएं

जीवन में मिले आपको इतना प्यार,

यादगार बन जाए यह दिवाली का त्योहार।

19. दीपक की लौ से रोशन हो तकदीर,

खुशियों से भर जाए जीवन की तस्वीर

सफलता चूमे आपके कदम हर बार,

आपको मुबारक हो दिवाली का त्योहार।

दोस्तों को इन शानदार मैसेज से भेजें दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 20. धन की वर्षा हो, खुशियों की बहार हो,

अपनों के संग हर पल शानदार हो

जीवन में कभी न आए दुखों की रात,

दिवाली पर हो खुशियों की बरसात।

शुभ दिवाली 2026

21. रंगोली के रंगों सा जीवन सज जाए,

खुशियों का हर रंग आपके घर आए

रिश्तों में मिठास और दिलों में प्यार रहे,

दिवाली पर हर सपना साकार हो जाए।

22. दीप जलें और अंधकार मिट जाए,

आपके जीवन में नया सवेरा आए

हर मुश्किल आसान हो जाए,

मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती जाए।

23. सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले अपार सम्मान,

खुशियों से महक उठे आपका घर

हर दिन सफलता आपके कदम चूमे,

दिवाली पर पूरा हो हर अरमान।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

24. अपनों के प्यार से रोशन रहे घर-द्वार,

खुशियों से सजा रहे जीवन का संसार

गणेश-लक्ष्मी का मिले आशीर्वाद,

आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलें

हैप्पी दिवाली

25. दिवाली का त्योहार खुशियां हजार लाए,

आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए

हर सपना पूरा हो, हर अरमान सजे,

आपका आने वाला हर दिन रोशनी से सज जाए।

हैप्पी दिवाली।