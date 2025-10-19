Happy Diwali Wishes: इन 10 लेटेस्ट मैसेज से भेजें दिवाली की शुभकामनाएं, अपनों से कहें-'हैप्पी दीपावली'

Hindustan Hindi News
Happy diwali wishes 2025, Deepawali shubhkamna sandesh: रोशनी व हर्षोल्लास का त्योहार दिवाली हर साल कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल दिवाली 20 अक्तूबर, सोमवार को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीराम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके और लंकापति रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन अयोध्यावासियों ने पूरे नगर को दीयों से सजाकर प्रभु का स्वागत किया था। तब से आज तक दिवाली मनाने की परंपरा है। दिवाली के दिन अपने घरों की साज-सज्जा करते हैं और दीयों को लगाते हैं, इसके साथ ही दिवाली के पावन पर्व की अपनों को शुभकामनाएं भेजते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा मैसेज से भेजें दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. दिवाली आए तो दीप जलाएं,

धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,

जली फुलझड़ियां सबको भाए

आपको दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. आंगन में रंगोली बनाएं

घर के द्वार पर दीये जलाएं

सुख-समृद्धि आपके घर को आए

आपको दीपावली की शुभकामनाएं!

3. दीवाली आई, संग खुशियां लाई

मैसेज का हमारे अब कर दो रिप्लाई

क्योंकि इसी में है आपकी भलाई

देखो आपके चेहरे पर अब है मुस्कान आई।

Happy Diwali 2025

4. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने गगन से पैगाम भेजा है

शुभ हो आपको ये दीवाली

हमने तहे दिल से ये आपके लिए पैगाम भेजा है

हैप्पी दीवाली 2025

5. मां लक्ष्मी का साथ हो,

सरस्वती का हाथ हो,

घर में गणेश का निवास हो,

और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।

हैप्पी दीवाली 2025

6. दीये की रोशनी और अपनों का प्यार,

पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार ,

मुबारक हो दीवाली का त्योहार

हैप्पी दिवाली 2025

7. दीयों की रोशनी से, सारा अंधेरा दूर हो जाए

दुआ है आप जो चाहो, वो सब कुछ मंजूर हो जाए

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

8. खुशियां आपके घर को आएं

दीपों का उत्सव है

आपको बुराइयों से बचाए

आपको दिवाली 2025 की शुभकामनाएं

9. दीप जगमगाते रहें,

सबके घर झिलमिलाते रहें,

साथ हों सब अपने,

सब यूं ही मुस्कुराते रहें।

दिवाली की शुभकामनाएं 2025

10. प्यार की बंसी बजे

प्यार की बजे शहनाई

खुशियों के दीप जले

दुख कभी न ले अंगड़ाई

दिवाली की शुभकामनाएं 2025

