Happy Diwali whatsapp status: दिवाली के व्हाट्सएप स्टेटस के साथ दें, दिवाली की शुभकामनाएं
Happy Diwali whatsapp status: आज रात में सतरंगी झालरों के टिमटिमाने से शहर और गांव की खूबसूरती देखते ही बनेगी। इस रोशनी के त्योहार पर व्हाट्सएप पर शेयर करें दिवाली की खास शायरी और शुभकामनाएं -
Happy Diwali whatsapp status Diwali wishes 2026, दिवाली के स्टेटस : आज शाम में मिट्टी के दीये और रंग-बिरंगे छोटे-छोटे बल्बों से घरों का कोना-कोना जगमग हो उठेगा। आज रविवार को बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। इस पावन अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ- साथ श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और धन के देवता कुबेर की विशेष रूप से पूजा- अर्चना की जाएगी। रात में सतरंगी झालरों के टिमटिमाने से शहर और गांव की खूबसूरती देखते ही बनेगी। अंधेरा होते ही चारों दिशाओं से आतिशबाजियों का शोर सुनायी देने लगेगा। इस रोशनी के त्योहार पर डिजिटल तरीके से व्हाट्सएप पर शेयर करें दिवाली की शुभकामनाएं -
Happy Diwali whatsapp status: दिवाली के व्हाट्सएप स्टेटस के साथ दें, दिवाली की शुभकामनाएं
1- आपके घर में बरकत और बहार बनी रहे,
दिल में अपनों के लिए बेशुमार प्यार बना रहे,
हर दिवाली आपके लिए खास बनी रहे
2- हर ख्वाहिश को पूरा होने का अवसर मिले,
हर मेहनत को कामयाबी का नया सफर मिले,
इस दिवाली आपको खुशियों का समंदर मिले
3- रंगोली के रंगों जैसी जिंदगी रंगीन हो,
आपकी हर सुबह उम्मीदों से हसीन हो,
आपकी दिवाली खुशियों की सबसे सुंदर तस्वीर हो
4- नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दें,
सफलता और खुशियां आपके साथ कदम रखें,
इस दीपावली आपके सारे सपने सच हों
5- दीप जलें तो घर के साथ दिल भी रोशन हो,
हर मुलाकात में अपनापन और प्रेम हो,
आपका जीवन खुशियों का सुंदर संगम हो
6- बीते कल की हर उदासी पीछे छूट जाए,
आने वाला हर पल नई खुशियां दे जाए,
इस दिवाली आपकी दुनिया और भी खूबसूरत हो जाए
7- मुस्कान आपकी हर दिन की पहचान बने,
आपकी मेहनत सफलता की नई उड़ान बने,
यह दिवाली आपके लिए खुशियों का वरदान बने
8- दीपावली के दीप आपके भाग्य को चमकाएन,
जीवन के हर मोड़ पर खुशियां साथ निभाएं,
आप और आपके परिवार पर सदा सुख-शांति बरसती रहे
9- दीपों की रोशनी से आपका हर दिन खुशियों के रंगों से सज जाए,
मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाए
इस दिवाली हर सपना रोशन हो और हर मुस्कान में अपनों का प्यार झलक जाए
10- हर घर में हो उजाला
आए ना कोई रात काली
हर घर मे मनाएं खुशिया
हर घर मे हो दिवाली
शुभ दिवाली
11- दीपों का ये पावन त्यौहार
आपके लिए लाए खुशियां हजार
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार
हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार
शुभ दीपावली
12- झिलमिलाते दीपों की,
रोशनी से प्रकाशित,
ये दीपावली आपके घर में,
सुख-समृद्धि और आशीर्वाद ले कर आए
शुभ दीपावली
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
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साप्ताहिक राशिफल
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व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
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