Hindi Newsधर्म न्यूज़Happy diwali shubhkamnaye 2025 in hindi send best and top 10 deepawali wishes status greetings shayari status and SMS
Diwali Shubhkamnaye: आज दीवाली पर अपनों को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 बेस्ट शुभकामना मैसेज

Diwali Shubhkamnaye: आज दीवाली पर अपनों को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 बेस्ट शुभकामना मैसेज

संक्षेप: Happy Diwali Wishes and Status: दिवाली का शुभ पर्व हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस खास दिन की लोग अपने करीबियों को शुभकामनाएं भेजते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेज सकते हैं दिवाली की हार्दिक शुभकामना।

Mon, 20 Oct 2025 05:11 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Happy Diwali Wishes and SMS: दिवाली आज यानी 20 अक्टूबर, सोमवार को है। यह पर्व माता लक्ष्मी, भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश-लक्ष्मी पूजन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका घर पर स्थाई वास होता है। दिवाली के दिन लोग मां लक्ष्मी का अपने-अपने घरों में स्वागत करने के लिए घरों की सफाई करते हैं और दीयों से सजाते हैं, इसके साथ ही अपनों को शुभ संदेशों के जरिए बधाई भी भेजते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेज सकते हैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. इस दीपावली आपके घर में लक्ष्मी का स्वागत हो

गणेश की कृपा से सभी कठिनाइयों का निवारण हो

शुभ दिवाली 2025

2. दीपों की रोशनी से आपका जीवन उज्ज्वल हो

मिठाइयों से भरा हर पल आपके परिवार में आनंद लाए

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

3. इस दीवाली अपने परिवार के साथ मिलकर दीप जलाएं

मां लक्ष्मी की करें और समृद्धि का स्वागत करें

शुभ दिवाली 2025

4. दीपों की रोशनी से दूर हो अंधकार,

हर दिन बने खुशियों का त्योहार

दीपावली की शुभकामनाएं 2025

5. दिवाली का ये त्योहार लाए ढेरों खुशियां,

आपके जीवन में हर दिन दिवाली जैसा उजाला हो

यह त्योहार आपके जीवन में सफलता,

आनंद और प्रेम का उजाला लाए।

हैप्पी दिवाली 2025

6. दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार,

पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार

मुबारक हो आपको दिवाली का प्यारा त्योहार

हैप्पी दिवाली 2025

7. दिवाली का ये प्यारा त्योहार,

आपके जीवन में लाए खुशियां अपार,

लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,

शुभकामना हमारी करो स्वीकार।

Happy Diwali 2025

8. खुशियों का पर्व है दिवाली

मस्ती की फुहार है दिवाली

लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली

अपनों का प्यार है दिवाली !

दीपावली की हार्दिक बधाई

9. मां लक्ष्मी का हाथ हो,

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो,

और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।

हैप्पी दिवाली 2025

10. दीपों का ये शुभ त्योहार,

आपके लिए लाए खुशियां हजार,

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार

दिवाली की शुभकामनाएं 2025

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
