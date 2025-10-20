Diwali Shubhkamnaye: आज दीवाली पर अपनों को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 बेस्ट शुभकामना मैसेज
संक्षेप: Happy Diwali Wishes and Status: दिवाली का शुभ पर्व हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस खास दिन की लोग अपने करीबियों को शुभकामनाएं भेजते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेज सकते हैं दिवाली की हार्दिक शुभकामना।
Happy Diwali Wishes and SMS: दिवाली आज यानी 20 अक्टूबर, सोमवार को है। यह पर्व माता लक्ष्मी, भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश-लक्ष्मी पूजन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका घर पर स्थाई वास होता है। दिवाली के दिन लोग मां लक्ष्मी का अपने-अपने घरों में स्वागत करने के लिए घरों की सफाई करते हैं और दीयों से सजाते हैं, इसके साथ ही अपनों को शुभ संदेशों के जरिए बधाई भी भेजते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेज सकते हैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
1. इस दीपावली आपके घर में लक्ष्मी का स्वागत हो
गणेश की कृपा से सभी कठिनाइयों का निवारण हो
शुभ दिवाली 2025
2. दीपों की रोशनी से आपका जीवन उज्ज्वल हो
मिठाइयों से भरा हर पल आपके परिवार में आनंद लाए
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं 2025
3. इस दीवाली अपने परिवार के साथ मिलकर दीप जलाएं
मां लक्ष्मी की करें और समृद्धि का स्वागत करें
शुभ दिवाली 2025
4. दीपों की रोशनी से दूर हो अंधकार,
हर दिन बने खुशियों का त्योहार
दीपावली की शुभकामनाएं 2025
5. दिवाली का ये त्योहार लाए ढेरों खुशियां,
आपके जीवन में हर दिन दिवाली जैसा उजाला हो
यह त्योहार आपके जीवन में सफलता,
आनंद और प्रेम का उजाला लाए।
हैप्पी दिवाली 2025
6. दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार,
पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार
मुबारक हो आपको दिवाली का प्यारा त्योहार
हैप्पी दिवाली 2025
7. दिवाली का ये प्यारा त्योहार,
आपके जीवन में लाए खुशियां अपार,
लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,
शुभकामना हमारी करो स्वीकार।
Happy Diwali 2025
8. खुशियों का पर्व है दिवाली
मस्ती की फुहार है दिवाली
लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली
अपनों का प्यार है दिवाली !
दीपावली की हार्दिक बधाई
9. मां लक्ष्मी का हाथ हो,
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो,
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।
हैप्पी दिवाली 2025
10. दीपों का ये शुभ त्योहार,
आपके लिए लाए खुशियां हजार,
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार